要開始談經濟復元的策略了（文：王慧麟） (09:00)

公共政策，因時制宜，按現實需要調節，是正常不過，新加坡本月初先全民派可再用口罩，前天決定全民強制戴口罩，其抗疫政策的反應速度與西方國家基本同步，而且大家還記得，新加坡的抗疫模式—— 一邊加強監察抗疫，一邊呼籲國民，如沒有必要，不需戴口罩，也一邊維持國際航空交通的運作，曾經被不少評論員稱頌。但是新加坡本土感染的速度，近兩三周忽然加快，最後也因疫情壓力，不得不走「封關戴罩」之路。現在發達國家及地區，大抵只剩下瑞典還是採取寬鬆的方法抗疫，但當地專家已警告，單靠道德勸說及個人自律，只會給人民錯誤信息，以為疫情並不急切，容易掉以輕心，他們也要求瑞典政府盡快採取強力措施回應。

「口罩派」與「社距派」的爭論已經落幕

隨着發達國家及地區都要求國民戴口罩，這場被台灣某些專家認為的「口罩派」與「社距派」的爭論，已經落幕。兩者有什麼分別？這其實是在疫症初起時，政府該用哪一種方法應對疫情。起初，「口罩派」只是為數不多的國家及地區率先推動，而香港更加是市民自發為主，特首在2月更一度不戴口罩以作表率，希望香港市民不要搶口罩。「社距派」就拒絕全民口罩，認為洗手及維持社交距離更重要。但兩者並非勢成火水。因為「口罩派」的支持者，後來也接受了社交距離的政策，也支持在盡可能範圍內，維持人與人的社交接觸距離的做法。到了今日，全球的抗疫手法基本趨同：出街戴口罩、不要群聚、維持社交距離（1至1.5米）、勤洗手等等。但是，全球要等兩個多月才能有一套各國專家都同意的抗疫策略，這點卻令人相當惱火。這除了部分國家的公衛專家推算疫症的模型出現誤差之外，也與政客在決策時的猶豫不決態度好有關係。

西方國家政客不願意封關，不想封城，不肯作出強力限制聚集的措施，好多時會說，是因為這些措施好難實施，加上西方社會尊重個人的人身自由，人們被自由縱慣，如果國家實行強力措施，不單得不到人民信任，反而會造成政治危機云云。但老實說，如果政府自身不去正面應對疫症，以嚴謹、科學及透明的態度向人民講出應對疫症的重要性，大部分人民一定會掉以輕心。所以，一些西方國家起初對疫情處之泰然，好多時就是經濟的考慮。

因為西方國家上至飛機大炮高科技器材零件，下至基本民生物品，都與發展中國家有緊密的關係。一旦封關封城，肯尼亞的鮮花無法出口至歐盟，加勒比海的香蕉無法出口至歐盟，輕工業零件無法出口至歐美，這樣會嚴重打擊經濟。而且商界更重視的是人員流動，如果禁航限航呢，不單航空業受損，不少生意就因為人員無法往來而停擺。凡此種種，在疫症初起之時，西方國家態度曖昧，不敢用強硬措施應對，一來以為人流貨流如常，只要做一些簡單的抗疫措施就可頂住先，二來以為只要中國封關成功，待疫情處理好後，世界工廠恢復運作，一切就可以回復正常。這個重經濟輕疫症的反應，反而令疫情難控，經濟損失更大，全球一齊付出沉痛的代價。

全球經濟復元或會「排中」 值得密切觀察

所以，西班牙就在抗疫形勢稍為好轉，已經要放寬部分限制，重啟經濟活動。但現在各國更需要的是有一套互相協調的經濟復元計劃，輔以上月各國央行協調「放水」的操作，以防止經濟跌入更黑暗的深淵。當然，這個說法，現在看來，只是一廂情願。因為現在西方國家對於中國的抗疫表現，極為不滿。值得注意的是，美帝聲稱基於世衛組織「傾中」，隱瞞真相，暫停撥款予世衛組織，但其他西方國家卻沒有出手批評美帝的作為。如果日後這個全球經濟復元的計劃，基於政治理由，刻意把某些國家及其企業排除於外的話，會是一個「排中」的經濟重整及洗牌，對全球金融及政治秩序有極深遠的影響，相信香港亦會受到波及，值得大家密切觀察。

作者是時事評論員