中國故事 漸成全球芥蒂（文：陳智傑） (09:00)

多國撤僑又撤資 中國故事難以動聽

誰是誰非，且看誰最後能真金不怕洪爐火。然而剛巧的是，在中國企業於美國市場屢受狙擊之際，傳媒亦頻頻傳出外資撤出中國的消息：日本出資22億美元協助企業撤出中國大陸；美國白宮顧問表示美國政府願意承擔美資製造商把生產線搬離中國的費用；有台灣電子企業，即使困難重重，亦有意從中國大陸撤資，把生產基地移到越南等地，以圖躲避中美貿易戰。

多國從中國撤僑又撤資，中國故事在世界也難以動聽。縱使中國外交官及親華人士如何努力周旋，安排捐贈醫療物資，但世界各國卻屢屢傳出中國防疫物資出問題，指摘中國處理疫情之聲不絕於耳。其中，美國衛生總監（Surgeon General）更以「珍珠港時刻」、「9．11時刻」來形容新冠疫情。「珍珠港事件」和「9．11事件」是美國歷史上受外敵入侵的重要時刻，事後美國亦舉全國之力反撲。碰巧，美國國務卿亦指中國仍未全盤托出新冠疫情的資訊，並在白宮回答記者問題時聲言：「現時並非報應（retribution）的時候。現在仍然是弄清事實（clarity and transparency）的時刻。」言下之意，恍如「時辰未到」，可圈可點。

鄧小平「韜光養晦」 胡溫「永不稱霸」

全球如何理解中國故事，是國際傳播的重要話題之一。在毛澤東年代，中共曾被稱為「竹幕」，跟當時被稱為「鐵幕國家」的蘇共連在一起。東南亞諸國在冷戰思潮下，認為中共在亞洲輸出共產革命，亦不幸地發生排華事件。及後鄧小平在四人幫倒台後上場，推行改革開放；在1990年代初，蘇共倒台，中共則在波譎雲詭的國內及國際形勢下，堅持改革開放路線，走向世界，其後更在江澤民年代時成功加入世界貿易組織。改革開放時期的中國，秉持鄧小平「韜光養晦」的外交政策，能忍則忍，以時間換取發展空間；西方強國亦相信讓中國加入世界貿易及經濟制度，可以讓中國學習與世界相處之道，使中國遵守世界秩序，並漸漸相信民主、自由、開放、公平制度等核心價值。

然而，中國的經濟總量及國際影響力與日俱增，再難以「韜光養晦」，中國威脅論也揮之不去。在胡溫年代，中國一方面提出「和平發展、永不稱霸」的外交方針，力圖回應中國威脅論之說；另一邊廂，胡溫政府提倡大國責任，中國亦積極參與國際事務：派出維和部隊、承擔國際組織經費，並推舉人選參與國際組織的領導工作。世界各國對華態度，每有鷹鴿二派；然而在胡溫年代，中國領導人總以謙遜態度示人。2003年沙士一「疫」，源自廣東省河源市。縱使疫情源自中國，但胡溫政府的表現，大抵上贏得國際稱許，讓世界覺得大國責任非妄言。

外資「敗走」 讓各地重新審視中國市場

大國責任之說並非人人相信。然而，中國自改革開放後，的確讓世界憧憬中國市場的龐大機遇。即使是對華態度不友善的外國政客，都難以否定中國市場的吸引力。這種功利思維，亦讓中國故事成為世界熱話。不過，近年屢屢傳出外資「敗走」中國市場的消息，正讓全球各地漸漸重新審視中國市場的價值：知識產權保障、強制性知識轉移、符合中國官方意識形態的定調、各種各類管制意識形態和政治態度的法規、強制要與內地公司合資經營，以至近年內地「強力部門」涉嫌在香港跨境執法、中美貿易戰的風險等，都使中國市場的國際魅力大打折扣。如今的新冠疫情，正進一步折損世界對中國的信任。中國市場機遇的中國故事，亦增添變數。

中國威脅論演變為「銳實力」學說

新冠疫情肯定會載入世界史冊。中國在新冠疫情後，將會為世人留下怎麼樣的歷史故事？英美歐洲等地如今不時傳出針對亞洲人種的歧視行為、歸咎亞洲人種傳播新冠病毒；各國不時傳來指摘中國防疫表現的聲音，中國外交部要頻頻回應。外資撤出中國的消息不斷、中國企業在美國及其他地方的投資屢受非議。在世界各地上市的中資公司，看來亦會受到「放大鏡式」的審視和監察。流傳已久的中國威脅論，也演變為「銳實力」的學說，直指中國傳媒、中國留學生、中國學者、中國企業，以至一切和中國有關連的政治、經濟、輿論和文化力量，正在干擾世界秩序和不同國家的國家安全。在如此景况下，中國故事還能怎樣在世界舞台上說下去？

作者是香港恒生大學傳播學院副教授