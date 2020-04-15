公民抗疫三堂課（文：李灝麟） (09:00)

同一天，銅鑼灣人流不減反增，有記者訪問街上的遊人，其中一位如此回應：「悶死了，不是（新型肺炎）令我死，就是我悶死了。已經個幾兩個月，就如坐監，我寧願出來走走。」

的確，過去一段日子不易過，猶如苦行僧度日。瘟疫席捲全球，危機可謂處處，但是「危機」二字，正正代表「危中有機」。肺炎肆虐之下，我們或可一起學習三堂課，儘管我得強調，人生沒有一堂課值得付上生命的代價來換取。

第一，覺察自身行為對周遭帶來的影響。就在醫護界勸喻港人別因疫情持久而有所鬆懈之際，社交媒體開始轉載「撐醫護」的信息，例子包括：「也許郊外感覺良好，也許覺得有口罩就沒有問題，但大家不是說過支持醫護人員嗎？」這種視野難以拓展，障礙之一在於我們置身個人主義盛行的社會，當中最大盲點，莫過於其眼中只有個人，沒有群體。相反，日文的「人」字是「人間」，意味任何人都生活在人與人之間，在關係裏存活，沒有割裂的我，只有關係中的我。

第二，合作──而非競爭──才是社會的法則。隨着疫情發展，重災區由亞洲轉向歐美，後者的國家元首紛紛號召國民團結一致，外出愈少愈好，聚集可免則免。言下之意，就是要你乖乖合作。但下一秒，又覺「合作」一詞聽來十分陌生。畢竟，我們耳熟能詳的，是全球競爭力排行榜，而非──若有的話──全球凝聚力排行榜。同樣，在香港這個「你不愛競爭，但競爭會找上你」的城市，無論幼稚園面試，甚至早到飲第一滴奶開始，你爭我奪才是社會基調。然而，這個叢林法則這趟盡顯不足，人的實存狀態，根本無法自力更生，而是必須互相倚存。

第三，不再只管一己的事，還要擁抱眾人的事。當一群人決定走在一起，一個大哉問便來了：我們應該如何共生，亦即如何一起生活？礙於殖民地背景，香港人多談「市民」，「公民」意識相對薄弱，當中牽涉的權利與義務，未必時時拿揑得準。我有出街的自由，同時也有減少外出的義務；我有「偷食野味的自由」，同時也有守護生態的義務。

留守家中 心裏多懷一點「大我」

昨天的疫情，已演變成今天的疫戰，恐怕香港人還有一段日子要捱。然而，從好的一面看，苦的日子或可為我們陶造一顆新心，使我城的公民社會更趨成熟。心理學家說，一件事持續做21天便成習慣，在我們留守家中的日子，倘若心裏多懷一點「大我」，說不定會為我們建立一個心的習慣──不僅只為一己跳動。

作者是宏恩基督教學院通識教育學系講師