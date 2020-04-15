救市先救人 加碼再派錢（文：陳景祥） (09:00)

救市措施公布當天，多個商會代表都表示歡迎，指資助可減輕企業部分負擔，然而隨之而來的，是有不同聲音表示資助幫不上忙，例如媒體報道健身業界指計劃遺漏了不少運動教練，資助金額也嚴重不足；有些自由工作者如裝修工人，他們沒有供強積金，自己又不是老闆，成為了資助計劃的漏網之魚。

資助計劃也受到不少質疑，例如僱主會否減人工，以「用盡」政府的津貼；又或者申請資助時申報「最高」薪金1.8萬元，但事後減薪至9000元，令僱主毋須支付工資。

利用資助措施漏洞「搵着數」的方法也許還有更多，政府可能防不勝防，如果要仔細規劃，相信時間太長，解救不了水深火熱的企業，更容易受批評。

再派1萬「救人」 比救僱主更貼地

向僱主提供員工的薪金補貼，本意是希望僱主不要裁員，然而零售、飲食等行業從去年6月開始經營環境即轉差，近兩三個月情况急速惡化，很多已經宣告結業，等不及政府的資助，已經被裁或失業的打工仔都無法受惠。由於政府拒絕成立失業援助基金，失業人士只能向政府申領失業綜援。

企業得到政府資助，可以濟燃眉之急，但企業在現今環境下是否可以撐得下去，員工薪金只是其中一個因素。企業沒有生意無法經營，最終也要結業裁員。以飲食業計，業界指薪金佔成本三成（其餘租金佔三成、食材佔三成、其他開支佔一成），政府津貼工人一半薪金，只解決了僱主15%的開支；生意不景，這15%的資助救不了一家店舖！

疫情還未見盡頭，可以預見，公司結業潮和失業率會不斷上升，失業人士最需要的，是政府的直接資助，協助他們渡過難關；這些失業人士未必願意申領失業綜援（心理上有抗拒，手續也複雜），而最直接的方法，是派發現金。

財政司長陳茂波在今年2月《財政預算案》內已公布會向每名18歲或以上香港永久居民派1萬元，合計需動用710億，我認為應該加碼，每人再派1萬，即政府再動用710億，這筆錢比政府保就業用的800億元資助更少。

再派1萬元現金，是救人，用800億元保就業，是救僱主，兩者比較，前者「更貼地」，更能夠幫助絕大部分的香港人。

補貼薪金杯水車薪 應擴政府擔保

看看數字。香港有34萬家中小企業，佔全港企業總數98%，提供約130萬個就業職位，合共聘用了45%私營機構僱員（中小企定義是聘用少於100名員工的製造業公司，或少於50名員工的非製造業公司），它們規模小，對財政壓力和經營風險的承受力偏低，如果生意不景，它們很難守得下去！

政府補貼它們的員工薪金只是杯水車薪，更有效的，應該是擴大政府擔保計劃，向企業提供低息甚至免息貸款，協助中小企渡過目前的困境。

至於全民再派1萬元，是為市民紓困，令普羅大眾在困難時期日子可以過得放心些。經濟衰退，不時聽到些令人傷感的遭遇：有老人家輪飯盒時希望多要一個給失業的兒子；有小巴專線停駛時職員哽咽着說自己沒有工作後，全家人都已失業！這些故事令人傷心。

再看數字。香港總人口約750萬，勞動人口約368萬（2019至2022年，不包括外籍家庭傭工），即約一半人並非在職。勞動人口之中一成人月入少於5000元，而月薪低於2萬元的僱員，佔勞動人口約五成。在失業率持續上升的威脅下，上述這批沒有工作收入者或收入偏低的僱員，他們應付經濟衰退的「抗逆力」非常有限，一旦失去工作，生活就會陷入困境。對他們來說，最實際的是政府直接把錢交到他們手中。

加碼每人再派1萬元，合共2萬，以一個三人家庭計可得6萬，應可應付2至3個月開支，大大減輕他們的生活壓力。

政府經常指全民派錢不分貧富，並非「用得其所」，但此法簡單直接，「社會效益」高過「益了富人」的不良後果；全民手頭都多了錢，可以放心消費，對本地經濟也有助益，何樂而不為？

不過，全民派錢一定要快，陳茂波司長還說派發1萬元的計劃預計6月尾接受申請，7月開始派發；現在是4月中，到7月尚有兩個多月，時間太長，政府的效率也實在太低。

派錢流程牽涉的步驟，是確認收款人身分（憑身分證）、以什麼途徑派發，和確認收款人收到款項，以現在的科技水平，把這3個步驟連成一個簡單、安全、快捷的流程，應該不是一件困難事吧？我們的創科局是否要急市民所急，盡快構思一個可行方案？

香港私營企業反應快、應變能力強，當前衰退是因疫情令經濟活動停頓，而非需求不足（從過去幾天消費場所人氣旺盛可見），只要經濟大氣候開始復蘇，經營者自會捲土重來。僱主計算的是業務前景和營運環境，看不通的話，即使政府提供僱員薪金資助，僱主也不會死撐下去！與其制訂一套怎樣都會有企業抱怨的「撐就業」計劃，不如乾淨利落，令每個市民都有更充裕的財力去捱過眼前難關。

非常時期 非常開支

政府推出的首輪防疫抗疫基金共300億元，財政預算案提出系列措施涉及1200億元，現在第二輪防疫抗疫基金再動用1375億元，為市民和企業紓困的財政承擔總額高達2875億元，佔本地生產總值約10%。如果再加上全民增派1萬元，動用710億，總數將達3585億元，佔本地生產總值約12.5%。

這些數字，是非常時期的非常開支，金額驚人，但要應付這場世紀疫症，很多政府都是以成效為主，不計耗用了多少財政資源。據財政預算案數字，2020/2021年度財政儲備會因龐大財赤而下降，但仍足以應付16個月的政府開支，公共財政絕對有能力加派每人1萬元。

雄厚的財政實力，是香港應付當前這場疫情最有利的「武器」，特區政府毋須借貸，也不用中央政府援助，動用自己儲備就可安定香港人心，值得做也應該做。希望特區政府勿再猶豫，立即行動。

作者是資深傳媒人