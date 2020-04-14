《經濟學人》覺得：台灣應該加入世衛（文：亞然） (16:30)

去年的反修例運動，讓台灣人知道了投票時的選擇；到了今年的新冠肺炎，就讓全世界都看見台灣，發現台灣真的不是省油的燈。

近日台灣頻頻登上國際新聞，都是圍繞台灣和世衛的關係。先是《經濟學人》在3月28日一期，在分析亞洲政治的棕櫚樹專欄（Banyan）中，寫台灣已經準備就緒加入世衛，並形容世衛排拒台灣的做法是「瘋狂」（the craziness of its exclusion from the WHO）。接下來到香港電台在節目The Pulse中，訪問世衛助理總幹事艾爾沃德，問及台灣的成員資格和評價世衛工作，艾爾沃德無情（兼尷尬）斷線。到世衛總幹事譚德塞終於公開談及台灣，卻跟防疫無關，而是指控台灣政府與台灣人對他人身攻擊，是種族歧視，事情發展絕對是高潮迭起，可以成為Netflix新劇題材。

機敏政府有效遏止疫情

先談《經濟學人》的文章，講台灣為何應該加入世衛，世衛為何如此「黐線」。作者說，台灣能夠有效控制疫情，歸功於政府對疫症的快速反應，在1月初、疫情爆發的最初階段，就啟動成立跨部門的中央流行疫情指揮中心，並由衛生福利部長陳時中擔任總指揮，台灣人要「順時中」這說法也因此而起。文章說「台灣政府似乎知道他們正在做什麼」（Taiwanese officials seem to know what they are doing），這在世界各地政府手足無措之際是非常難得。

在台灣政府內閣，副總統陳建仁（直至5月20日卸任）是流行病研究的專家，在「沙士」的時候出任衛生署長對抗疫情；聯同即將接任副總統的賴清德、現任行政院副院長陳其邁也同樣是醫生。在牌面上，這樣的政府陣容，看起來有不低的抗疫能力，或至少有足夠的醫學常識對抗疫症。

文章又說，有賴國民黨獨裁政權時建設，並且遺留下來的完善地方鄰里網絡，對實施隔離政策很有幫助；同時台灣政府在科技應用上（早前就介紹過政府內閣裏面的IT天才唐鳳），有效運用大數據監察疫症的傳播之餘，同時打擊假新聞。棕櫚樹專欄的作者說，台灣政府使用大數據，難能可貴的是得到台灣人民的信任和支持，這都要歸功於台灣政府的公信力。最近大陸下架大熱的遊戲《動物之森》（又名《集合啦！動物森友會》），台灣行政院長蘇貞昌立即在網上發文，說「台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府」，「抽水」到位的程度近乎見血，正正突顯了台灣政府的公開透明。

其實除了《經濟學人》說世衛應該讓台灣政府加入之外，《台灣研究國際學刊》（The International Journal of Taiwan Studies）在今年發表的最新一期期刊，碰巧也以台灣和世衛作為主題，當中有一系列文章分析台灣與世衛的關係，有從公共外交（public diplomacy）切入，談及台灣如何訴諸道德和同情心，以求加入世衛、獲得世界認同。

該期期刊另外也有一篇文章，題為「Taiwan and the World Health Assembly/World Health Organization: Perspectives from Health Service and Research」，作者是來自台灣、英國華威大學醫學系副教授陳彥甫。陳彥甫在文章說，世衛排拒台灣是雙輸局面，台灣不能夠以會員身分獲得世衛的第一手資訊，特別在疫症爆發的時候，沒法更有效抗疫；另一方面，台灣在醫療發展其實非常進步，但沒法參與世衛，反過來是令到台灣沒法幫助其他國家、分享經驗。

世衛排斥台灣或成雙輸

台灣的醫療優勢，陳彥甫說可見於幾個面向，包括1995年引入的全民健康保險，涵蓋99.9%的台灣人，在不少國家想發展全民健保的時候，都會參考台灣的成功。台灣的全民健保，亦是《經濟學人》所指政府有效運用大數據的關鍵，因着健保計劃的落實，得以建立全民健保資料庫，是世界上其中一個最大型的人民健康資料庫。除了健保計劃外，陳彥甫認為台灣的中醫藥發展、對抗乙型肝炎的成功經驗等，都可以對世衛有很大貢獻，但卻因為政治原因，而令到台灣失去參與世衛的機會。

港台記者問世衛有關台灣的會員資格，以及對台灣抗疫表現的評價，邱騰華覺得這是違反「一個中國」原則。不少學者朋友都已經指出，世衛會員本身也不一定需要是「主權國家」，而參與世衛更不一定需要「會員身分」，只是不學無術的香港政府高官不知廉恥，亂扣香港電台帽子。事實上，台灣並非沒有參加過世衛，不必說1972年之前一直以會員身分出席世衛大會，從2009年至2016年、馬英九在任期間，台灣一直獲邀以「觀察員」身分、以「中華台北」的名義，參與世界衛生大會（World Health Assembly）。以2016年最後一次參與大會為例，當時帶團的衛生福利部長林奏延，就在世衛大會期間發表了有關台灣全民健保經驗的演說。

功由中國領鍋是台灣背

如果台灣在2009年至2016年都曾經參與世衛，在疫症蔓延全球之際、在生與死的時刻，為何台灣卻完全給排拒在體制之外？就連「中華台北」「觀察員」身分也容不下？當我們去看世衛的組織法，上面寫着：「享受最高而能獲致之健康標準，為人人基本權利之一。不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境各異，而分軒輊。」對台灣人來說，或對世界不同的希望參考台灣抗疫經驗的地方來說，這樣的組織法仍然大大隻字寫在世衛的簡介上，是難聽、難看過粗口。

而更諷刺的是，當艾爾沃德回應香港電台記者、評價台灣防疫工作的時候，他說：「我們已談過中國，若你看中國各地區，其實亦做得很好。」在抗疫上，台灣政府的成功就是中國政府的成功。幾天之後，譚先生（德塞兄仰慕中國之情，實應以「先生」稱呼）說他受到歧視，（沒有證據，相信是憑感覺）指控台灣外交部有份攻擊他，這個時候就是「台灣外交部」，為什麼不是中國外交部？講兩岸關係就要講「九二共識」，就要講「一個中國，各自表述」（發明「九二共識」的蘇起，詳細寫過One China, Respective Interpretations（OCRI）的歷史來龍去脈）。世衛的兩次表態，完美示範「一個中國，兩種表述」，成功就要歸於中華人民共和國，是中華民族偉大復興；而亂扣的帽子，就要扣準在台灣身上。譚先生在2020年，發明了「新型OCRI」，取代蘇起成為兩岸專家。

顯然，邱騰華說香港電台違反「一個中國」，是因為邱不懂得世衛的組成，不懂得台灣在他戒奶（我覺得他12歲才戒奶）沒多久的時候仍然是世衛會員，不懂得他做行政長官辦公室主任的時候台灣是世衛大會觀察員，也不懂得一個中國、九二共識、一中各表等等實際是什麼。但無論如何，像《經濟學人》、陳彥甫一樣，我覺得世衛需要台灣，台灣也需要世衛，哪怕只是觀察員的身分，這才是做到世衛宗旨「不因政治信仰，而分軒輊」。而且不止是《經濟學人》、陳彥甫和很多人覺得，就連陳馮富珍做世衛時也曾經這樣覺得（所以才邀請馬英九政府派員參與）。那你覺得呢？

作者簡介：倫敦大學亞非學院博士候選人、香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

（原文刊於2020年4月13日明報世紀版）