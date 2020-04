《經濟學人》覺得：台灣應該加入世衛（文：亞然） (16:30)

去年的反修例運動,讓台灣人知道了投票時的選擇;到了今年的新冠肺炎,就讓全世界都看見台灣,發現台灣真的不是省油的燈。

近日台灣頻頻登上國際新聞,都是圍繞台灣和世衛的關係。先是《經濟學人》在3月28日一期,在分析亞洲政治的棕櫚樹專欄(Banyan)中,寫台灣已經準備就緒加入世衛,並形容世衛排拒台灣的做法是「瘋狂」(the craziness of its exclusion from the WHO)。接下來到香港電台在節目The Pulse中,訪問世衛助理總幹事艾爾沃德,問及台灣的成員資格和評價世衛工作,艾爾沃德無情(兼尷尬)斷線。到世衛總幹事譚德塞終於公開談及台灣,卻跟防疫無關,而是指控台灣政府與台灣人對他人身攻擊,是種族歧視,事情發展絕對是高潮迭起,可以成為Netflix新劇題材。

機敏政府有效遏止疫情

先談《經濟學人》的文章,講台灣為何應該加入世衛,世衛為何如此「黐線」。作者說,台灣能夠有效控制疫情,歸功於政府對疫症的快速反應,在1月初、疫情爆發的最初階段,就啟動成立跨部門的中央流行疫情指揮中心,並由衛生福利部長陳時中擔任總指揮,台灣人要「順時中」這說法也因此而起。文章說「台灣政府似乎知道他們正在做什麼」(Taiwanese officials seem to know what they are doing),這在世界各地政府手足無措之際是非常難得。

在台灣政府內閣,副總統陳建仁(直至5月20日卸任)是流行病研究的專家,在「沙士」的時候出任衛生署長對抗疫情;聯同即將接任副總統的賴清德、現任行政院副院長陳其邁也同樣是醫生。在牌面上,這樣的政府陣容,看起來有不低的抗疫能力,或至少有足夠的醫學常識對抗疫症。

文章又說,有賴國民黨獨裁政權時建設,並且遺留下來的完善地方鄰里網絡,對實施隔離政策很有幫助;同時台灣政府在科技應用上(早前就介紹過政府內閣裏面的IT天才唐鳳),有效運用大數據監察疫症的傳播之餘,同時打擊假新聞。棕櫚樹專欄的作者說,台灣政府使用大數據,難能可貴的是得到台灣人民的信任和支持,這都要歸功於台灣政府的公信力。最近大陸下架大熱的遊戲《動物之森》(又名《集合啦!動物森友會》),台灣行政院長蘇貞昌立即在網上發文,說「台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲,請玩家放心惡搞政府」,「抽水」到位的程度近乎見血,正正突顯了台灣政府的公開透明。

其實除了《經濟學人》說世衛應該讓台灣政府加入之外,《台灣研究國際學刊》(The International Journal of Taiwan Studies)在今年發表的最新一期期刊,碰巧也以台灣和世衛作為主題,當中有一系列文章分析台灣與世衛的關係,有從公共外交(public diplomacy)切入,談及台灣如何訴諸道德和同情心,以求加入世衛、獲得世界認同。

該期期刊另外也有一篇文章,題為「Taiwan and the World Health Assembly/World Health Organization: Perspectives from Health Service and Research」,作者是來自台灣、英國華威大學醫學系副教授陳彥甫。陳彥甫在文章說,世衛排拒台灣是雙輸局面,台灣不能夠以會員身分獲得世衛的第一手資訊,特別在疫症爆發的時候,沒法更有效抗疫;另一方面,台灣在醫療發展其實非常進步,但沒法參與世衛,反過來是令到台灣沒法幫助其他國家、分享經驗。

世衛排斥台灣或成雙輸

台灣的醫療優勢,陳彥甫說可見於幾個面向,包括1995年引入的全民健康保險,涵蓋99.9%的台灣人,在不少國家想發展全民健保的時候,都會參考台灣的成功。台灣的全民健保,亦是《經濟學人》所指政府有效運用大數據的關鍵,因着健保計劃的落實,得以建立全民健保資料庫,是世界上其中一個最大型的人民健康資料庫。除了健保計劃外,陳彥甫認為台灣的中醫藥發展、對抗乙型肝炎的成功經驗等,都可以對世衛有很大貢獻,但卻因為政治原因,而令到台灣失去參與世衛的機會。

港台記者問世衛有關台灣的會員資格,以及對台灣抗疫表現的評價,邱騰華覺得這是違反「一個中國」原則。不少學者朋友都已經指出,世衛會員本身也不一定需要是「主權國家」,而參與世衛更不一定需要「會員身分」,只是不學無術的香港政府高官不知廉恥,亂扣香港電台帽子。事實上,台灣並非沒有參加過世衛,不必說1972年之前一直以會員身分出席世衛大會,從2009年至2016年、馬英九在任期間,台灣一直獲邀以「觀察員」身分、以「中華台北」的名義,參與世界衛生大會(World Health Assembly)。以2016年最後一次參與大會為例,當時帶團的衛生福利部長林奏延,就在世衛大會期間發表了有關台灣全民健保經驗的演說。

功由中國領鍋是台灣背

如果台灣在2009年至2016年都曾經參與世衛,在疫症蔓延全球之際、在生與死的時刻,為何台灣卻完全給排拒在體制之外?就連「中華台北」「觀察員」身分也容不下?當我們去看世衛的組織法,上面寫着:「享受最高而能獲致之健康標準,為人人基本權利之一。不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境各異,而分軒輊。」對台灣人來說,或對世界不同的希望參考台灣抗疫經驗的地方來說,這樣的組織法仍然大大隻字寫在世衛的簡介上,是難聽、難看過粗口。

而更諷刺的是,當艾爾沃德回應香港電台記者、評價台灣防疫工作的時候,他說:「我們已談過中國,若你看中國各地區,其實亦做得很好。」在抗疫上,台灣政府的成功就是中國政府的成功。幾天之後,譚先生(德塞兄仰慕中國之情,實應以「先生」稱呼)說他受到歧視,(沒有證據,相信是憑感覺)指控台灣外交部有份攻擊他,這個時候就是「台灣外交部」,為什麼不是中國外交部?講兩岸關係就要講「九二共識」,就要講「一個中國,各自表述」(發明「九二共識」的蘇起,詳細寫過One China, Respective Interpretations(OCRI)的歷史來龍去脈)。世衛的兩次表態,完美示範「一個中國,兩種表述」,成功就要歸於中華人民共和國,是中華民族偉大復興;而亂扣的帽子,就要扣準在台灣身上。譚先生在2020年,發明了「新型OCRI」,取代蘇起成為兩岸專家。

顯然,邱騰華說香港電台違反「一個中國」,是因為邱不懂得世衛的組成,不懂得台灣在他戒奶(我覺得他12歲才戒奶)沒多久的時候仍然是世衛會員,不懂得他做行政長官辦公室主任的時候台灣是世衛大會觀察員,也不懂得一個中國、九二共識、一中各表等等實際是什麼。但無論如何,像《經濟學人》、陳彥甫一樣,我覺得世衛需要台灣,台灣也需要世衛,哪怕只是觀察員的身分,這才是做到世衛宗旨「不因政治信仰,而分軒輊」。而且不止是《經濟學人》、陳彥甫和很多人覺得,就連陳馮富珍做世衛時也曾經這樣覺得(所以才邀請馬英九政府派員參與)。那你覺得呢?

作者簡介:倫敦大學亞非學院博士候選人、香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

(原文刊於2020年4月13日明報世紀版)