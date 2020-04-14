圍牆內、圍牆外？懸念香港（文：劉進圖） (09:00)

同一星期，日本政府宣布抗疫救經濟計劃，其中包括動用22億美元，資助日本製造業把生產線撤離中國。美國白宮經濟顧問庫德洛也放出風聲，美國應全額資助美國企業撤出中國涉及的一切開支。可以預見，美國的盟友在疫情受控後將陸續跟隨，以全球供應鏈過度倚賴中國為由撤出生產線，同時限制中國高端產品進入西方市場，一如之前美國封殺華為或近日多國停用Zoom那樣，西方經濟體將組成一堵無形的圍牆，圍堵着被孤立隔離的中國，屆時香港將會在圍牆內抑或圍牆外？

疫症敲響警鐘 西方加快圍堵中國

上世紀的50、60年代，中國被西方圍堵時，香港因為英國殖民統治的緣故，被劃到圍牆外，得以藉國際貿易帶動經濟起飛，也間接幫助了中國突破封鎖，獲得許多重要的商品資源。如今中國綜合國力強大了，不會懼怕西方圍堵，單是14億人口的內銷市場，已可維持經濟運作，在一帶一路沿線，也有許多新興市場有待開發，問題是國際資金籌募和國際投資活動，這一塊始終受制於美元主導的國際金融體系，香港過去因同時取信於中國與西方，得以成為中國的國際投資融資窗口，假如香港被劃到圍牆內，國際信任度等同上海或深圳，這個國際金融樞紐功能還怎能維持？

近年香港的政治環境愈來愈「一國」化，驅逐西方記者、禁止西方政要到訪、收緊新聞自由、擴張警權不受制約、容許內地資金及人員大舉進駐等，「兩制」差異不斷縮小，這些變化西方社會都看在眼裏，如果沒有肺炎疫症，西方圍堵中國不會迅速完成，香港還有時間喘息。疫症敲響了警鐘，西方社會驚覺太多戰略物資倚靠中國出口，決心加快圍堵步伐，一旦包圍圈形成，香港的地位問題就會相當突出。

在政治環境急速惡化時，有特區政府官員私下說，新加坡也是政治緊控經濟自由，西方社會不也照樣接受嗎？問題在於，新加坡背後是美國，香港背後是中國，當中美交惡時，如果沒有明顯的兩制差異，沒有高於新加坡的西方自由，西方企業為什麼要選香港作樞紐？如果香港跟新加坡差不多，西方企業為什麼不去新加坡？過去選擇香港，是因為這裏的國際化程度更高，而且鄰近內地市場，當香港愈趨中國化，內地市場又被圍牆阻隔，國際金融機構為什麼要留在這裏？

作者是資深傳媒人