圍牆內、圍牆外？懸念香港（文：劉進圖） (09:00)

過去一周，有一則重要的新聞，影響香港未來，被疫情的消息遮蓋了。美國聯邦通訊委員會只批准谷歌使用新的太平洋海底電纜美國至台灣段，因為美國司法部以通訊安全為由反對接駁至香港，這決定標誌着：香港在美國圍堵中國下，正失去亞太通訊樞紐地位。如果美國政府認為以香港作通訊樞紐不安全，那麼以香港作為國際金融交易樞紐又怎會安全？
同一星期，日本政府宣布抗疫救經濟計劃，其中包括動用22億美元，資助日本製造業把生產線撤離中國。美國白宮經濟顧問庫德洛也放出風聲，美國應全額資助美國企業撤出中國涉及的一切開支。可以預見，美國的盟友在疫情受控後將陸續跟隨，以全球供應鏈過度倚賴中國為由撤出生產線，同時限制中國高端產品進入西方市場，一如之前美國封殺華為或近日多國停用Zoom那樣，西方經濟體將組成一堵無形的圍牆，圍堵着被孤立隔離的中國，屆時香港將會在圍牆內抑或圍牆外？
疫症敲響警鐘 西方加快圍堵中國
上世紀的50、60年代，中國被西方圍堵時，香港因為英國殖民統治的緣故，被劃到圍牆外，得以藉國際貿易帶動經濟起飛，也間接幫助了中國突破封鎖，獲得許多重要的商品資源。如今中國綜合國力強大了，不會懼怕西方圍堵，單是14億人口的內銷市場，已可維持經濟運作，在一帶一路沿線，也有許多新興市場有待開發，問題是國際資金籌募和國際投資活動，這一塊始終受制於美元主導的國際金融體系，香港過去因同時取信於中國與西方，得以成為中國的國際投資融資窗口，假如香港被劃到圍牆內，國際信任度等同上海或深圳，這個國際金融樞紐功能還怎能維持？
近年香港的政治環境愈來愈「一國」化，驅逐西方記者、禁止西方政要到訪、收緊新聞自由、擴張警權不受制約、容許內地資金及人員大舉進駐等，「兩制」差異不斷縮小，這些變化西方社會都看在眼裏，如果沒有肺炎疫症，西方圍堵中國不會迅速完成，香港還有時間喘息。疫症敲響了警鐘，西方社會驚覺太多戰略物資倚靠中國出口，決心加快圍堵步伐，一旦包圍圈形成，香港的地位問題就會相當突出。
在政治環境急速惡化時，有特區政府官員私下說，新加坡也是政治緊控經濟自由，西方社會不也照樣接受嗎？問題在於，新加坡背後是美國，香港背後是中國，當中美交惡時，如果沒有明顯的兩制差異，沒有高於新加坡的西方自由，西方企業為什麼要選香港作樞紐？如果香港跟新加坡差不多，西方企業為什麼不去新加坡？過去選擇香港，是因為這裏的國際化程度更高，而且鄰近內地市場，當香港愈趨中國化，內地市場又被圍牆阻隔，國際金融機構為什麼要留在這裏？