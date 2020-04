桑德斯成也敗也在左翼（文：劉慧君） (09:00)

以政治選舉作為推動其「基層運動」(grassroots movement)的手段之一,桑德斯希望能為國家帶來政治改革,為勞動階級充權,讓民主價值在經濟制度上亦得以實踐。在完全放任扭曲的經濟下,不論是基層以至中產都在現時的政經制度下掙扎求生,故桑德斯對建制的種種批評都引起普羅大眾極大共鳴。

由多人「跑馬仔」直至形成桑德斯與拜登的二人之戰,歷時只有個多月。桑德斯在首3場提名戰中均打下漂亮的勝仗,相反拜登則活於輸得極為難看的戰敗陰霾下。這樣的形勢一直持續,直至拜登贏得黑人重地的南卡羅來納州(South Carolina),戰况亦隨即大扭轉。此後,拜登幾近戰無不勝,特別是橫掃非裔較多的南部州份,形成桑德斯敗局已定的局面。

溫和派不加持 預料之內

根據當地媒體的數字分析,拜登壓倒性地獲得3類選民的支持:非裔黑人、溫和派以及長者。由於這3個界別構成美國民主黨主要的選民,故他們的取向往往能成為該黨總統候選人的造王者。不難想像,為何後兩類選民不傾向支持桑德斯,畢竟他們多屬於務實派,僅追求安穩生活;他們不會否定當權者要進行政策改革,但僅支持針對性的局部改變,而非要完全顛覆傳統制度。因此,他們普遍不擁戴桑德斯提出的「全民醫保」(Medicare for All)、「全民免費大學」(College for All)、「全民住屋」(Housing for All)等新政。再者,桑德斯的公共政策往往以「全民」的概念為主,必然要觸動根本的稅制改革,遂不獲以中產為主的溫和派加持,可謂是預料之內。

至於美國黑人雖然經過多年來血與淚的抗爭,在政治上取得很大程度的平等權利,但在經濟上仍一直被菁英式的制度排斥在外,使他們在醫療、教育、住屋等資源均被榨取,難以向上流動。再加上美國華爾街式的政治體制,公共政策往往受到金融大鱷的左右,以致社會資源難以透過稅收方式再度分配,使被壓迫於社會低層的黑人再進一步受到二次剝削。

黑人更着重種族問題 非經濟階級

這些在新自由主義下被遺棄的黑人,毫無疑問會在桑德斯的左翼政策下成為得益者,但他們並未有與桑德斯同行。然而,這不代表他們不支持桑德斯的左傾立場,而是他們深知美國受到冷戰的歷史影響下,左翼思潮被視為極權和貧窮代表,難獲普遍社會接受,因此桑德斯亦難以立足於主流政治。

在面對長久以來的種族歧視,總統特朗普在上台後更經常發表「白人至上」的言論,深化種族矛盾,使黑人更着重種族問題(race),而非經濟階級(class)。他們需要一個有能力扳倒特朗普的候選人,多於一個能撼動傳統政治體制與財閥利益的改革者。在選民眼中,走中間務實路線的拜登,相比起打着革命旗幟的桑德斯,於大選中勝算更高。此外,桑德斯的社經改革要衝擊的利益實在太大,短期內他們的生活難有重大改善。是故,桑德斯未能取得黑人支持,某程度是黑人在尊嚴與經濟之中,選擇了前者所致。同時,拜登與前總統奧巴馬的「Bromance」關係仍令不少黑人緬懷,使他更易穩固非裔選民的支持。

責難立場相異者 民意「愈離愈遠」

桑德斯經常強調自己的競選主軸是「跨世代」(multigenerational)與「多元種族」(multiracial),但諷刺的是,現實並未有如他理想般吸納大量的年輕選民投票,且一直未能取得黑人支持,選戰形勢與他的主張大相逕庭。然而,桑德斯把自己失敗的原因歸咎於年輕人不投票,亦批評傳媒未有集中討論其政策主張。他更陰謀論地表示,兩名標榜中間派路線的前參選人布蒂吉格(Pete Buttigieg)與克洛布徹(Amy Klobuchar)在「超級星期二」前夕宣布退選,並為拜登背書,是背後受到民主黨內「大佬」的壓力所致。桑德斯認為這是黨內建制勢力玩弄的陰險手段,目的是要藉此壯大拜登聲勢,從而影響自身選情。事實是,拜登確然得益於兩人退選,令其選舉工程起死回生;但卻沒有任何證據顯示,兩人退選是受到黨內任何人的牽制與唆擺。

政治改革之路荊棘滿途,從政者必須透過不斷的解說與游說,把反對者變為支持者,再把支持者轉化成組織者和參與者,使他們成為政治運動中的一分子。只有透過政治容納(political inclusion)的方式,才能擴大改革力量。桑德斯的選舉初心的確如此,他致力爭取草根群眾支持,成功吸納不少民眾首次投入選舉運動當中;雖然只接受小額捐款,但吸金能力屢創新高,成功創造出美國新的選舉模式,這亦是為何他於初選開始時能氣勢如虹的原因。桑德斯的種種政策倡議原意針對只是1%的經濟財閥,但無可奈何地使大部分人的利益均被動搖。有工會不甘放棄現有良好的醫保,亦有中產不願多交稅款,在反對聲音絡繹不絕之中,桑德斯未有致力向他們解釋他們如何仍能在自己的新政下獲益。反之,他經常責難與他立場相異之人,將反對者描繪成改革的阻礙者,使民意離他愈來愈遠,成為他選舉中的致命敗筆。

成功將社會民主主義帶入美國政治

桑德斯窮盡他一生精力,為基層及勞動階級苦苦抗爭,冀藉政治改革來推動他心中的理想社會,打破社會不公。桑德斯兩度參選總統,但兩次均在黨內初選的戰場上已經止步,從選舉的角度而言,桑德斯肯定是失敗的。但桑德斯卻成功將北歐式的社會民主主義(social democracy)帶入美國政治之中,這種過往被主流政治敵視的政經模式得以在主流媒體廣泛討論,且愈趨獲社會認同。

在今次武漢肺炎的疫症危機中,愈來愈多人明白「全民醫保」的重要性,他們開始理解全民的福利政策並不一定是洪水猛獸,反而可以是社會的穩定劑。再者,不少年輕生力軍亦受他的影響,已進入政治體制之內,試圖共同推動改革,眾議院新星奧卡西奧-科特茲(Alexandria Ocasio-Cortez)就是最明顯的例子。如是,從推動左翼政治運動的宏觀角度來看,桑德斯可謂是空前成功。

世界潮流,浩浩蕩蕩。桑德斯心中的「美國夢」相信難在他手上達成,但他為美國帶來的左翼思潮已植根不少人心中。或許在不久的將來,這個新時代的夢會在他曾經領導的政治運動下,由新世代繼承。

作者是自由撰稿人