疫情下的窮國（文：王慧麟） (09:00)

半島電視台上周有一條消息，是他們的記者在白宮記者會問到總統特朗普（「侵侵」）會不會因為伊朗出現疫情，而放寬對伊朗的經濟制裁。侵侵似乎沒有估到有記者會問這條問題，先是忽悠幾句，然後大概是說，有需要時美帝會伸出援手。在疫症面前，侵侵一樣不會鬆口。

有報道指出，中南美洲國家正在受到疫情的打擊。南美洲國家厄瓜多爾方面，因為醫療系統相當脆弱，什麼裝備也不夠，在部分疫症肆虐的地區，因病失救而不幸喪生的人，只能把遺體放在家中，甚至放在門前。有報道指當地因為死亡人數上升速度太快，好多配套跟不上，遺體也只能放在家中，無法得到妥善的處理。

生死之戰 今次對全球衝擊更大

至於中美洲國家洪都拉斯，大抵香港人還有印象，香港有熱心團體從那邊運來100多萬個口罩吧？日前該國確診人數超過300，已經實施封關，嚴防疫症蔓延，弄垮當地的醫護系統。不過過去一個月，疫情就幾何級數上升，當地亦擔心，基於抗疫物資及醫護人員不足，疫情真相未明，擔心會步入一場人道危機。

所以，有一些評論提過，如果有國民還可以在家工作，證明那個國家的財富還可以。但在發展中國家，疫症就是一場生死之戰。非洲國家的伊波拉病毒，固然是纏繞多年的疫症，至今仍未完全遏止，而且更時不時有謠言指出，那些救治伊波拉病人的醫療人員其實是巫師，目的是要拐帶青年小童云云。至於美洲國家的「寨卡病毒」疫情，2014年幾乎令巴西主辦的世界盃決賽周難產。但在中南美的發展中國家，疫症的發生就會痛擊當地經濟，幾乎要靠國際援助才能走出經濟困局。

今次俗稱武漢肺炎的疫情，比起伊波拉又或者寨卡，其衝擊之大、發展之迅猛，對全球的衝擊，比以前更大，是因為過往有這類在發展中國家肆虐的疫症，若在發展中國家發生，發達國家如歐盟或美帝等，仍會作出一定的反應及行動，以救援這些國家，協助這些國家對抗疫症。例如在對付伊波拉病毒方面，西方國家包括美帝及歐盟的醫療專家發明了疫苗，有助遏止疫情。西方國家在非洲防堵伊波拉病毒，主要是擔心，如果病毒擴散至發達國家，後果不堪設想。但是，這一波肺炎的疫情，歐美國家首當其衝，其在本國的抗疫工作，已達崩潰之邊緣，更遑論要協助發展中國家處理疫情。

世衛專家建議 對不少國家是噩夢

本來，要有效協調各國處理疫情，世界衛生組織確是責無旁貸。先不論現任秘書長譚德塞的窩囊表現，相信譚德塞無論如何英明或愚笨，也只能按組織的專家意見來處理疫情。這些專家小組的建議，對不少國家來說，卻是災難級的噩夢。有些專家曾經提倡過，各國在處理疫情方面，不應用封關或鎖國的政策，因為這樣相信會影響人員及物資流動，反而會大大影響抗擊的力度。這個說法，放在發展中國家甚至是窮國，是相當適合的。因為窮國一旦閉關鎖國，根本上本國已經無能力對抗疫情，再加上封關的話，後果形同一個國家級的毒氣室。但是，如果這個說法放在資訊發達、交通物流中心的發達國家來說，卻是一個不同的情景。因為在發達國家，如果要達到封人不封關，又或者有限度封關，旁邊鄰國就一定要充分配合及協調，在疫症初起時，就全體立即加強封關，並且國內有一套強而有力的流行病學的監測制度，追蹤每一個病患的社區傳播等等，加上又有足夠的隔離及醫療人員撐住，以達到所謂「壓平曲線」（flatten the curve）的效果。本來，歐洲各國不乏流行病學專家，也有不少在世衛是專家組成員，但就在肺炎問題上，不少卻用了寬鬆策略，於是病毒在一些國家如意大利大規模爆發，但當意大利要封關之時，不少意大利人又跑去歐洲其他國家，反而加速了傳染速度，令歐洲各國的疫情更為嚴重。又例如是否應該佩戴口罩方面，美帝專家終於認為戴口罩有助減輕傳播，不再跟從世衛的建議，還記得2月時，美帝的醫務衛生總監（Surgeon General）還在說口罩無用嗎？

發展中國家有難 西方一樣搞唔掂

在抗疫方面，世衛專家的建議，落後形勢，其專家之議，也令部分國家疫情失控，實在難辭其咎。這個組織需要的不止是要換掉秘書長，而是需要通盤的改革。但是，現在各國最優先處理的還是疫情，而各國如果在疫情受到一定控制之後，還應該多花些精力處理發展中國家的疫情。因為即使發達國家的情况穩定之後，發展中國家的疫情如果沒有得到有力控制，到底也會「倒流」回發達國家。而且，大部分發達國家所需要的一般產品、人力資源以至天然資源，都是由發展中國家提供的，發展中國家有難，西方國家一樣搞唔掂。現在西方國家當然要先專注當下危機，但亦要迅速思考對策，應付發展中國家的疫情了。

作者是時事評論員