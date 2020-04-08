再寫主席尷尬事（文：呂秉權） (09:00)

「但是非常遺憾，不該發生的事情還是發生了。我想歷史總歸會有一個客觀公正的說法。」

——全國新冠肺炎醫療救治專家組成員、上海公共衛生中心黨委書記盧洪洲（《新京報》，2月26日）

以上這段說話，不僅反映一種真話得不到重視的痛苦、力挽狂瀾於將倒的落空，它還是中國疫情早控變失控、瘟疫變人禍的一張寫照。

專家報告未得上級適時重視

從武漢取得多個病人的病毒樣本，復旦大學附屬的上海公衛中心張永振教授團隊，是全球最早公布新型冠狀病毒基因排序的專家，讓各國能夠加以防範，日期為1月11日。但這個預警，據內地財新網報道，其實早於6日前即1月5日已上報國家衛健委，希望得到上級重視，然後在中央的層面當機立斷，及時阻截傳播。

當時，中國的春運（1月10日起）還未展開，30億人次的人流大軍正整裝待發，但韁繩在中央手裏，收與放，全在一念之間。

可惜，這份報告未得到上級的適時重視，1日、2日、3日、4日、5日，6日已過，中央仍未積極回應，上海公衛中心的專家心急如焚，只好將病毒基因排序公開在美國的GenBank和virological.org。

「我們上海公共衛生中心在1月5日提交正式的報告，從我們公共衛生的角度，我們的科學家、我們的管理者，做出了我們該做的事情。我們樣本來源是合法合理，我們做了工作，可以說發現以後，我們也按照相關的規定，因為事關重大，我們及時、緊急上報。我們做好我們該做的事情。」上海公共衛生中心黨委書記盧洪洲說。

看到病毒來勢洶洶，專家雖然用科學證據，實話實說，但科學以外的因素往往成為天塹，政治雷池，不能踰越半步。「我們做好我們該做的事情」意味他們已盡力，亦可能質問「他們有沒有做好他們該做的事？」

說真話都「驚心動魄」

「過程我只能用『驚心動魄』來形容。但是我們是做出了正確的選擇，做出了正確的決定，該做的都做了。報告是敲了我們單位正式的章，不是一個隨隨便便的報告，這就說明了我們的重視程度，包括後面的幾個報告。但是非常遺憾，不該發生的事情還是發生了。我想歷史總歸會有一個客觀公正的說法。」盧洪洲續說。

化驗、搞科學、交報告、說真話都「驚心動魄」，隻手蓋過真話，對預警視而不見難道不更「驚心動魄」？

「歷史總歸會有一個客觀公正的說法」暗示他們受了屈辱，說法可能有欠公正，畢竟看到本可挽救的人命卻如此失去，本來疫情可以止蝕，後來卻崩堤失控，一個人的內心何其難受。

在上海公衛中心率先公布新型冠狀病毒基因排序的翌日，中國疾控中心、中國醫學科學院、中科院武漢病毒研究所作為國家衛生健康委指定機構，向世界衛生組織提交新型冠狀病毒基因組序列信息，在全球流感共享數據庫（GISAID）發布。

官方出招的同時，《南華早報》報道，上海市衛健委突然要求上海公衛中心關門整改。

被問到「通過這次疫情，關於新發傳染病的監測和上報，有什麼建議」時，盧洪洲說「傳染病是群體性事件，不能總是以避免社會恐慌為理由，不及時透明傳達。老百姓不知道，就不會採取措施，會增加傳播。只有信息公開透明，讓老百姓知道，才能夠避免傳播」。

這裏，盧洪洲隱晦地透露了官方延遲採取防控措施的原因，就是避免社會產生恐慌。

錯失黃金時間 殺傷無法改寫

1月初，中央研判「武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後」，他們手中的韁繩沒有第一時間收緊，大春運繼續照舊，武漢4萬家庭、數以萬計參加者、萬多道菜的「萬家宴」開鑼（後來有人發燒），湖北、武漢兩級兩會照開（其間數日確診零新增），湖北春節團拜歌舞昇平（內媒稱「演員帶病出演 登台火力全開」，演員長途奔波、感冒在身，候場時全身發冷，登台後火力全開、「嗨」遍全場），《人民日報》不提疫情防範，習近平甚至在1月23日的春節團拜會講話亦沒提防疫，武漢封城前500萬人逃離。

由於錯失早段和上半場黃金時間，中國縱有下半場舉國有效防疫，失去的已很難追回，播毒全國和蔓延全球的殺傷已無法改寫。

4月6日，新華網頭條發出幾段相同內容，但標題各異：

「中國發布新冠肺炎疫情信息、推進疫情防控國際合作紀事」、「中國採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措」、「本着公開、透明、負責任態度，及時發布疫情信息」。

只着眼自己的成就，迴避自己的錯誤，中國是否如此？

這些或許是國家主席習近平最尷尬的事。

作者是浸會大學新聞系高級講師