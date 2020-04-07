台灣的先知先覺與不卑不亢（文：何靜瑩） (09:00)

美國前東亞及太平洋事務助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和布魯金斯學會中國戰略計劃主任杜如松（Rush Doshi）3月中在國際權威期刊《外交政策》撰文，指出美國過去70多年來建立了全球領導地位，不止倚仗財富和國力，也源於國內管治、全球公共物資供應、有能力和意願協調及召集全球應對危機的公信力。作者認為在疫症期間，美國尚未展示出這3方面的舉措，而北京正迅速利用美國政策失誤所造成的真空，將自己定位成應對疫情的全球領導者。

中國畢竟是世界第二大經濟體系，多年來在各個世界組織處心積慮擴大世界話語權，確實可在疫境中壯大影響力。然而，觀乎中國這幾個月的行徑，卻是「捉到鹿不懂脫角」，在國際社會公信力不增反退。

與此同時，長期在國際舞台遭中國排擠及邊緣化的台灣，卻以一場出色的本土防疫戰讓人民驕傲團結、令世界刮目相看，3月開始與歐美多國簽訂雙邊合作，提供物資援助、臨牀經驗交流，表面看似一小步，外交含義一大步。台灣可望打開缺口，在中美兩國暫未能引導全球的真空期，提升國際公信力。

大陸與台灣對防疫抗疫的截然不同取態，形成強烈對比，對兩地日後在國際舞台留下深遠影響。

一、國內管治

中國疫情管治是隱瞞源頭及爆發，到了後知後覺、一發不可收拾的地步，以「維穩主導抗疫」措施封城封戶封人，疫情數據和信息都是國家機密，死亡數字也要「聽黨指揮」。於是，打擊的不單是病毒，還有批評政府、泄露真相的人——拘捕「吹哨者」、恐嚇「發哨子的人」、封鎖網絡、逮捕民間記者，還有發放假信息和假「正能量」故事，令國內外側目和反感。

只有一海之隔的台灣，早在去年12月底察覺勢色不對，開始一連串先知先覺的措施：嚴密監察從武漢來台旅客及台商的健康狀况，1月確診第一宗感染個案後馬上對大陸封關，禁止口罩出口並以定價出售、用數碼程式顯示售賣點、大量增加生產線，還有果斷而人性化的「圍堵」策略、嚴厲執行家居檢疫措施，還有一班優秀的醫護人員、科研人員及傳媒。台灣理應成為大陸疫情擴散的最大受害人，但至日前只有300多個確診及5宗死亡個案，把疫症對社會和經濟造成的傷害減至最低點，成為外國學習防控疫情的楷模，廣受外媒及國際權威醫學期刊報道。

二、全球公共物資供應

供應全球抗疫物資，本來是中國最大優勢——「世界工廠」擁有各種醫療物資的原材料、生產線和技術，正當國內疫情稍為受控，有剩餘生產力提供外科口罩、N95、呼吸機及抗生素給隨後受感染國家，雪中送炭，重塑「中國製造」的形象。

大家正期待中國走出漂亮的一步、低調行善發揮「大國責任」之際，卻由意大利傳媒率先「踢爆」中國外交部散播意大利人在家唱中國國歌和拍手感謝的假信息，並澄清口罩是意大利購入的。荷蘭、捷克、西班牙、菲律賓相繼公布由中國進口至當地的檢測工具嚴重不準確或口罩不達標；據報巴基斯坦收到中國的「高質N95」，卻是由內衣做成。又據報中國提出以10億個口罩交換法國採用華為5G通訊的訂單。但中國仍未停止大鑼大鼓要求別國感激其善心和施恩。

另一邊廂，台灣4月1日公布將捐贈1000萬片口罩，支援美國、歐洲及友邦，也與不同國家簽訂雙邊合作協議，共同研發測試劑，在藥物、醫療器材、電子檢疫系統範疇合作等。物輕情意重，外國媒體及政府自發向台灣表示感謝。

三、協調及召集全球應對危機

中國外交部甩鍋給美國軍人，官媒又「嫁禍」給意大利。西方大國逐漸醒覺，朝野上下皆指摘中國不實及誤導全世界，更不滿世界衛生組織偏袒中國，累及全球；澳洲、日本、英國和美國國會議員陸續聲討中國。戰狼式的大外宣，卻把中國塑造成惡霸、流氓、潑婦和怨婦，又企圖把中國作為「起源地」及「傳播者」，扭轉為「受害者」，甚至是「抗疫犧牲者」及「救世主」，何來召集全球的公信力，成為全球領導者？

台灣雖非世衛成員，仍能早至去年12月31日發信世衛，警告新冠病毒可能會人傳人。雖被世衛回覆「知悉」和冷處理，但憑此一分綿力，足以贏取國際社會認同，視為負責任的世界公民！台灣的公信力來自公開透明的數據及成功的抗疫經驗，造就了「台灣幫忙」pull factor（拉動因素），吸引外國與其合作。相對以政權為本的中國，隱瞞病毒的規模和影響，配上虛假和蠻橫的大外宣，只能製造令人吃不消的push factor（推動因素）。

軟實力的較勁

大陸官媒及外交部對台灣外交的冷嘲熱諷、張牙舞爪的嘴臉，只會繼續給台灣送上彈藥，讓自己的惡形惡相襯托出台灣的誠懇、美善和自信。

一個國家須同時懂得發揮「硬實力」和「軟實力」，加起來便是致勝策略的「巧實力」（smart power）。走到這地步，中國已經「搲爛塊面」，世界亦已看穿中共巨資經營多年而愈做愈令人反感的「軟實力」，只不過是掩飾了的「硬實力」，中共從來只懂用唬嚇、威迫、利誘、勒索和哄騙手段爭奪世界話語權。

故此，「硬實力」較弱的台灣，必須保持不卑不亢，打造「軟實力」，提升外國人民的好感，並借助西方強國的「硬實力」保衛台灣。

「定於一尊」的大陸吹噓「復興中華民族」，愛講大氣、底氣、格局，卻甚少宣揚「正氣」，往往完美示範何謂土氣、小氣和心虛。相反，久被壓迫的台灣，在疫症中踏實做事，呈現了令人艷羨的正氣和風度，為中華文化爭了一口氣！

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料，只會死得更快》作者