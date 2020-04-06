公共交通減票價 才算是共渡時艱（文：陸頌雄） (09:00)

驟眼看來，港鐵此次凍結車費似是「合情合理」，但問題是香港持續受到新冠肺炎疫情影響，經濟及民生面臨崩潰性衝擊，在市民來年生計及就業前景堪虞狀况下，港鐵只凍結票價其實已如同變相加價。事實上，港鐵凍結車費既無助小市民減輕車費支出，反之更可能拖累本港經濟從「疫境」中反彈的力度。不但如此，港鐵亦已表明2.55%的加幅並不是抵消，而只會在往後兩年追回幅度。作為普羅市民及打工仔，聽罷港鐵的票價安排後，除了無奈地講句「多謝，Thx」外，其實心裏並沒有受助的感覺。

面對疫情，各行各業都受到嚴重打擊，坦白說港鐵公司也不例外，他們2月份的本地服務客量就按月跌38%。然而港鐵與其他企業不同，事關港鐵的大股東是政府，而鐵路作為本港公共交通系統的骨幹，每日有數以百萬計的市民使用，故鐵路票價既與民生息息相關，同時也是政府可調控的一環。因此，筆者認為政府要與市民共渡時艱，跨過「疫境」，其中一項就是要從公共交通車費入手，盡快將公共交通車費下調，從而令市民在疫情過後可盡快恢復社會活力。

用股息補貼港鐵、巴士 可減一成票價

據過往推算，港鐵本年度分予政府的股息約為58億元。基於政府年初已取出部分股息（約31.6億元）作為公共交通費用補貼計劃，故推算仍有約26億仍未使用。筆者建議政府利用餘下的股息補貼港鐵及專營巴士票價，預算有關金額足以令鐵路及巴士即時下調票價最少一成。事實上，港鐵及專營巴士佔本地公共交通載客量逾七成，故有關建議可令大部分市民受惠。至於其他公共交通工具，例如專線小巴、村巴等，政府則可以燃油補貼來鼓勵它們跟隨減價一成，此舉一方面可令受惠的層面再拉闊，另一方面也減少因下調票價而令各公共交通工具出現惡性競爭。

公共交通全線減價一成，政府財政上既可行，政策上也可快速推展，而各公共交通營運商也樂於接受。而最重要的效果是政府願意作出承擔，與廣大市民共渡時艱，為普羅大眾提供「貼地」的支援，這比起小修小補的票價優惠更為實際，也更為有用。

作者是立法會鐵路事宜小組委員會主席