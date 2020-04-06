憲法在港也有效 特區非只行基本法——駁李柱銘（文：邵善波） (09:00)

基本法淵源是憲法 從屬於憲法

近年中央反覆強調《憲法》和基本法均是特區的憲制基礎。這是想指出憲法在香港也是有效的，香港也有遵守和尊重國家憲法的義務和責任。基本法的淵源是國家的憲法，從屬於國家憲法，是一個清楚的憲制原則。問題在於香港實行的與內地地方不同的一制，與憲法內很多規定不一樣，這兩者之間的差異和關係，應作怎樣的理解。

李柱銘提出草委會的職責就是依照《聯合聲明》及其附件一所訂明國家對香港的「基本方針政策」，將之具體化、法律化。李認為在「一國兩制」原則下，內地的「一制」是由憲法規定；而香港特區的「一制」則由基本法規定。這就是李柱銘錯誤的根本來源。

憲法是覆蓋全國的大法，當然也包括香港。容許基本法規定香港有一些不同的制度，不實行內地的一些制度，是因為憲法第31條作出了安排，容許這樣做。故此，憲法不是與香港無關。憲法是香港基本法的母法，除例外的情况外，其他都在香港有效力。

人大行使憲法授權釋法 對港有法律效力

李柱銘認為「縱然人大確實是憑藉《憲法》第31條賦予的權力，才能成立特區，但特區成立以後，所有與特區相關的事務，任何人包括中央和特區政府，都只能按《基本法》辦事，並不能在港行使任何《憲法》賦予而《基本法》沒有賦予的權力，亦即是《憲法》在特區是沒效用的」。這是一個沒有任何法律根據的推論。

基本法作為一由全國人大訂立的法律，不可能否定或排斥國家的憲法在國家的一個地區的有效性。更不能削減按憲法授予國家機構的權力。故全國人大行使憲法授予的權力，可以主動解釋基本法，也可以對香港的一些事務作出決議。這些解釋或「決定」、「決議」等，對香港都是有法律效力的，這是香港司法機關也已承認的原則。

不能據基本法第18條排除憲法效力

李柱銘也引基本法第18條支持他的論點，這條文訂明，在特區實行的法律為基本法及其第8條規定的香港原有法律和立法會制定的法律。但這不是一條「排除」條款。不能據此將國家憲法的效力排除在香港以外。只有憲法第31條有這效力。

因為憲法第31條的安排，基本法可以為香港制定與內地地方不一樣的政治、經濟及社會制度。故凡憲法內涉及「地方」的政治、經濟及社會制度內容，可以不應用在香港。憲法內的其他內容對香港特區仍然有效。如個別情况執行上與內地的有分別，也只是一個行政上的酌情行為，不是因為憲制上或法律上不容許的原因。

聯合聲明「失效」——英國要幹的事早已完成

基本法是根據國家對香港回歸後的「基本方針與政策」而制定的，雖然國家將這「基本方針政策」以「附件」及「單方面聲明」的方式，列入《中英聯合聲明》這國際協議內，但基本法並不是根據這一份國際協議而制定的。這是李柱銘等人長期推動的一個錯誤觀點。其目的是為引入英國及國際對純屬中國內政的香港事務，製造介入的根據。中英聯合聲明已「失效」的意思，應該是針對中英雙方，及英國在《聲明》內要幹的事，實際上早已完成了這事實。根據中英聯合聲明，英國交還香港給中國，及中英雙方按《聲明》處理好過渡期的事務後，英國對香港已沒有任何權力和責任。英國也不能以《聲明》作為依據，介入香港的事務。這是這份國際文件以「聲明」而不是「協議」作為文件標題的意義。

李柱銘認為「中共高舉憲法」是「欲推翻承諾」，更高呼「一國兩制一秒也沒落實過」。如果這是真的，則回歸至今，香港就不會有李柱銘始終能獨領風騷的空間。李的論點是香港沒有落實「普選」，沒有「普選」就沒有「港人治港」，沒有「港人治港」就沒有「一國兩制」。但基本法只規定行政長官與立法機關「最終」以普選產生。李柱銘也應知道，這承諾並不在中英聯合聲明內國家對香港回歸後的「基本方針政策」內。普選要待條件及時機成熟時，才可落實。李柱銘不會是不知道這個道理。所以他的推理，是完全沒有根據的。他今天這樣「歇斯底里」的呼叫，只反映他對過去努力爭取落實普選失敗的失望和氣餒。他應該知道，他們過去的做法不單止未能落實普選，更搞亂了香港的政治生態，令中央對普選產生更大的疑慮，使其在香港落實變得遙遙無期。李柱銘等人在高呼政治口號時，理應對此有所反思。

高度自治權與全面管治權沒矛盾

李柱銘認為北京「再三高舉《憲法》在特區的地位，其目的就是要推翻國家對香港的基本方針政策，改為實行在14年《白皮書》所發表的『新一國兩制』」。他認為中央在《白皮書》提出「對香港有全面管治權」的說法，顛覆了鄧小平提出的「一國兩制」概念。這是一個極其荒謬的推論。試問鄧小平會不認為國家對香港有全面管治權嗎？

中央對香港的全面管治權，是「一國兩制」的政治基礎。在這基礎上，中央授予香港行使一些權力。這是一個「授權」的概念，不是一個權力「轉移」的概念。權力轉移後，則自身再不擁有這些權力。香港的高度自治權，是來自國家的授權，這與中央仍持有對香港的全面管治權並沒有矛盾。

李柱銘也長期散播一些對自治權範圍的錯誤說法。他認為基本法規定，除了國防及外交以外，其他所有權力都歸香港。這觀點無視基本法也有明確規定，如中央對特區的行政長官及主要官員有任命權、對基本法有解釋權、對香港的立法有審查權等等。這些都是國防、外交以外的權力。李不可能是誤解或誤讀，只能是他長期蓄意歪曲事實，以誤導公眾及外國政府、人士。

李柱銘這些解讀，是建基於他自己長期一廂情願、自說自話，頑固地、蓄意歪曲對「一國兩制」的理解。實際上，他是認為在中英聯合聲明下，香港只是名義上回歸中國；香港應是一個由英國（國際）監督，完全由香港人自把自為的「獨立政治實體」；香港更可以普選來抗拒北京的「干預」。這可能嗎？這能是香港安定繁榮的基礎嗎？

普選從來不是香港經驗的一部分

在上世紀80年代後期、中央起草基本法的時候，北京着實有一些人認為香港的制度優良、先進，期望內地將來也能逐漸一樣，最後內地一制向香港的一制靠攏。這裏先不深究香港是否原來就「真」有一些人所標榜的「法治、人權、自由、廉潔社會」等這些「核心價值」，但民主選舉制度，特別是普選，就從來不是香港經驗的一部分。如北京當時有人認為可讓香港先實行民主選舉制度，希望國家將來也可以參考落實，到了今天，看到香港實行開放競爭式選舉30多年來的經驗和教訓，則再持這樣的期望和幻想的人，恐怕已不多。對此，李柱銘等人要為此負上主要的責任。

作者是新範式基金會總裁