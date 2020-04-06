中國隱瞞疫情導致全球瘟疫 利用瘟疫領導世界談何容易（文：孔誥烽） (09:00)

這種中國取代美國論，我們在2008年環球金融危機之後已經聽過一次，最後證實是胡扯。說中國將成這次疫情的最後贏家，就更為荒謬。

兩會重開前 沒多少人信中國疫情受控

首先，中國的疫情是否真的受控，愈來愈多人懷疑。美國和意大利確診數飈升，很大程度反映了測試迅速普及。根據牛津大學Our World in Data的數據，美國的測試由3月5日的1129個，隨着華府宣布進入緊急狀態，飈升到4月1日的115萬個，已經成為全球之冠。相反，中國的可靠測試數據，仍然欠奉。而根據中國國內媒體「財新」和其他國外媒體的報道，中國很多疑似患者都得不到測試，更有香港媒體報道地方醫院拒收病人、拒做測試，以控制確診數字增長。中國賣給歐洲的測試劑，更陸續被發現只有兩三成的準確度。那麼中國國內的測試又有多準確？

現在連中國內部的地方政府和人民都不相信疫情受控。一些來自各省的飛機還不能進京。電影院宣布重新開業，但又被北京下令關閉。河南更發生地方解封後疫情再爆發，導致二度封城的狀况。一位在北京沒有透露姓名的社會學家，最近在《金融時報》受訪，明言之前人民誤信政府疫症不嚴重，導致嚴重傷亡，現在都沒有人會相信政府的數字與公布。老實說，在延期的兩會於北京重開之前，中國人民和世界都不會輕易相信中國疫情已經受控。

北京現在不斷宣傳自己正積極幫助世界抗疫，以口罩向全球送暖。但中國企業在1、2月時於全球狂掃口罩等醫療物資，加上歐美日韓各國慷慨向中國捐贈醫療物資，乃是現在全球醫療物資短缺的源頭。美國國務院在2月8日的聲明，證實美國在當時就捐了18噸醫療物資到武漢。中國外交部發言人華春瑩，更在2月5日的記者會，故意感謝不包括美國的21個國家捐贈的數以百萬計醫療物資。

當時連巴基斯坦和伊朗也從醫院募集醫療物資，分別捐贈了30萬與100萬個口罩和其他物資給中國。現在中國說捐贈醫療物資給各國，被揭發大部分都是販賣而非捐贈。而捷克、荷蘭、西班牙、土耳其等國，更發現中國出售給他們的口罩或快速測試劑，都是遠不合規格的次貨。

全世界記得中國曾隱瞞和淡化疫情

就算中國真的幫助世界抗疫，最多也只是幫助世界處理一個由中國體制自己製造出來的問題。中國在去年12月疫情在武漢開始後，忙於隱瞞，不讓國際專家到武漢支援，令世界錯失了將新生病毒嚴控在一地的黃金窗口，也令病毒靜靜地傳遍中國各地和全世界。有病毒基因排序研究，指出源自武漢的病毒，在武漢封城之前的1月中或更早，便已經傳到歐美。

中國財新網在2月26日發表詳細的專題文章，重構瘟疫從去年12月於武漢開始出現後到1月底的歷程，證明地方研究機構至少在12月27日，已經完成新病毒的基因排序，但在1月1日收到湖北省衛健委指示要將樣本銷毁，並將有關數據保密。就算中國政府發現紙包不住火、在1月23日封鎖武漢後，北京和最近被批評偏護北京的世界衛生組織，還睜着眼攻擊開始嚴陣以待、採取措施防止病毒從中國傳入的國家為過度反應和種族主義，還告訴世界武漢肺炎沒有比美國普通流感嚴重。

1月31日，有記者問到，美國國務院將把對中國的旅行警告提高至最高級別，以及美國國務卿批評中國隱瞞疫情，中方有何評論時，中國外交部發言人華春瑩說「美方的言行既不符合事實，更不合時宜。世界衛生組織呼籲各國避免採取旅行限制，但話音未落，美國就反其道而行之，帶了一個很不好的頭，實在太不厚道」。

2月3日，華春瑩又說「美國……第一個從武漢撤出領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌……美方正在從過分自信轉變到恐慌和過分應對……也有侵犯公民權力的嫌疑……實際上，根據美國疾病控制與預防中心近日報告，美國2019至2020年流感季已經導致1900萬人感染，至少1萬人死亡。截至2月2日，中國確診感染新型冠狀病毒肺炎17,205例，死亡361人，治癒475例。美國國內僅11例確診。這些數字對比發人深思」。

2月6日，華春瑩對於不少國家和航空公司開始中斷與中國間的航班，表示「我們對有關國家無視世衛組織專業權威建議、不遵守國際民航組織的公告表示不滿和反對，已向有關國家提出嚴正交涉」；「有關做法不僅無助於防控疫情，反而人為製造恐慌，嚴重干擾國際正常人員往來與合作，干擾國際航空運輸市場秩序」。

西方領袖誤信北京、世衛 鑄成大錯

而世界衛生組織，更是一反2003年SARS時積極施壓要求各國透明公布疫情的做法，在這次一直對中國官方的說法照單全收。台灣官員在去年12月31日通報世衛，根據他們的情報，新病毒有可能人傳人。但世衛通通不理。世衛在1月14日還說中國政府的調查顯示病毒不會人傳人，叫大家放心。到了2月17日的記者會，世衛還說病毒就算在武漢，影響到的人口也很少，警告各國任何停頓郵輪旅遊、航空交通等舉措，都是過度反應。

美國、意大利等國現在疫情嚴重，他們的領袖，當然也難辭其咎。他們最大的錯誤，在於1、2月時誤信中國政府與世衛說新病毒不是很嚴重的虛假信息，沒提早作出更多準備和反應，與現在舉世公認是全球抗疫模範的台灣政府做法相反。

這個瘟疫對各國和全球經濟的破壞，肯定是史無前例。瘟疫過後，世界各國將會更信賴中國、更願意讓中國領導世界，還是相反？相信我不用多說，大家都心裏有數。

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授