選民視角：「建議選舉指引」的3個沒有（文：陸瀚民、戴捷輝） (09:00)

群組特權投票 沒維護投票公平機會

選舉首重人人平等，官方保持中立，也就是普世價值。然而指引在「投票及點票的安排」中建議改動，讓長者、孕婦等等在投票時有特別安排甚或優先投票。投票是公民權利，對選民一向採取無差別安排，就是避免存在「一些人比其他人更平等」。若然有群組更容易行使某些公民權利，就是為該群組製造誘因，亦等於政府鼓勵某群組出來投票，提高該群組投票率。選管會主席馮驊過去曾說「無人有投票優先權，進入票站投票必須排隊」，明顯與現建議矛盾。若純從道德高地出發，這「酌情安排」早應出現良久；現實卻是在月前區選高投票率引起大排長龍後才出現，惟高投票率是過去半年大型政治事件所致。因此，不論「酌情群體」屬於任何陣營，也難獲社會共識，特權投票更是違反民主理念。

限制監票 沒捍衛選舉透明

第二，選舉看重透明度、在陽光下進行。指引建議票站列明公眾觀看點票過程的人數。回歸以來，兩級議會選舉除了候選人和代理人外，也公開讓公眾監察點票過程，這原則也是有效維護選舉透明的重要舉措。馮驊認為上次區選點票站出現秩序問題，是有公眾不明白點票程序，在票站喧嘩以至包圍票站主任。因此，解決以上情况就是要解決「如何監察」，而不是民主倒退地要公眾將監察權交予他人手上。馮亦曾比喻「法庭聽審都限人數」，可是，現實地說，市民對法庭仍有信心，而對選舉程序卻常有懷疑。因此，當局不應移船就磡，反而要順水推舟，既然公眾現在對監票更為熱心，就更應加強教育公眾對點票的理解；若擔心人多出現混亂，則可以尋找更大的點票空間，譬如一些借用校舍的票站，點票地方可由原來有蓋操場移師面積更大的禮堂。不限制監票人數，則可維護選民的監察權，捍衛選舉透明。

眼高手低 沒促進選民更多選擇

民主是多元，特別是在現時政治光譜碎片化之下，愈來愈多新冒起的細小政團及獨立人士參選。更多人有意參與，選民更多選擇，對民主發展絕對有正面意義。可是，是次指引另一爭議，是如何定義候選人「公開宣布有意參選」。當局指出在《選舉（舞弊及非法行為）條例》中「候選人」的定義無變，但援引「政團內部遴選」為例子，建議「有意參選者」的選舉工程開支需要申報及入帳。

以往選舉慣例，是只講「積極考慮參選」不會被視為候選人。可是，現在不少政團均高調地搞「初選」，常理地參與者均是「有意參選」。政團們召開記者會，傳媒廣泛報道，過去不少初選更有公眾參與。因此，初選行為客觀地有「促使或阻礙一名或多名候選人」（指引8.3「選舉廣告」）的宣傳效果；而設定選舉開支的最高限額，「是為確保候選人可以在合理規範的開支水平內，公平競爭」（指引16.1）；如果初選不計入選舉經費，那麼一些大政團的初選行為相對於其他沒有初選的政團或獨立參選人來說，絕對是「偷步宣傳」。故此，將初選支出入帳選舉預算才是公平較技的做法，亦是避免大政團會「贏在起跑線」，是確保候選人的多元性及選民的多元選擇。

可是，指引建議按「一切環境和實質證據而定」、「基於實際而非形式」來定義「有意參與」，說法模稜兩可，候選人亦難以跟隨。而且，是次改動操之過急，不少政團已經啟動初選，如指引通過後方才發現漏報或超出選舉開支上限等情况，可令選舉結果遭推翻。由是觀之，當局可能未充分了解政黨的現行做法，也未能準確界定相關行為，眼高手低反應慢。為免引起混亂，看來是次也是維持原狀為佳。

選舉活動指引，本應是維護候選人和選民均可參與公平公正選舉。可是在這個政治動盪的年頭，任何涉及選舉的新安排也會遭猜想為陰謀。如果倉卒改動，含糊其辭，更會製造混亂，遑論促進長遠民主發展。

作者陸瀚民是「為正策士」召集人、前公共事務顧問，戴捷輝是「為正策士」理事、香港民意研究所數據科學經理