習近平頻說教訓 中國言行不一（文：呂秉權） (09:00)

習近平近期姿態稍低

不過，中共歷來不會為錯誤真正道歉和問責謝罪，這種表面的檢討應屬姿態多於實際，中共對內對外仍然手硬不妥協。

習近平近期稍低姿態的迹象見諸：

第一，3月30日，習近平在浙江省經濟考察之旅，特意走進湖州市安吉縣「社會矛盾糾紛調處化解中心」，他說今次疫情防控是國家社會治理體系、治理能力建設的一次大考，要舉一反三；中國共產黨之所以成功，就在於不斷地汲取教訓，改正自己，完善自己。

習近平又指，矛盾處理是一個國家、社會長治久安的一個基礎性工作；解決問題的宗旨，就是為人民服務，老百姓都能順心滿意，國家才愈來愈好。以上報道翌日出街。

中共領導人在何時、何地說何話，一般都經過精心計算和安排。在矛盾調解中心說中共的不足，代表習近平認識到中國老百姓對中共處理疫情有矛盾有意見，在疫情大考中有不達標之處。不過，善於將短處說成長處的中共，失敗都可以變成功，腐朽化神奇，它豈會直接承擔責任？習近平的表白中有很多沒說的地方才是關鍵，筆者姑且將其括號之，表達如下：

「今次疫情防控是國家社會治理體系、治理能力建設（避提主體負責人）的一次大考，（不及格的地方）要舉一反三。（縱有問題）中國共產黨之所以成功，就在於不斷地汲取教訓，改正自己（的問題／錯誤），（不用靠人來指摘、改正），完善自己。」

習近平的言下之意是，這次疫情處理的問題，是國家社會治理體系的錯，是治理能力建設的錯，是「制度問題」，是「死物問題」，不涉高層的個人，中共知道自己的問題和國人的不滿，會自己改，不用眾人操心代勞。

將責任說成制度問題 隱去個人

第二，以上消息出街的同日，中共黨刊《求是》刊登習近平3月10日結束旋風式考察武漢後，對中央指導組和湖北領導班子發表的「重要講話」全文。文末的文字首次披露，習近平多次在中共高層會議提到疫情的教訓，有關引文如下：

「補齊治理體系和治理能力短板。這次新冠肺炎疫情防控，是對治理體系和治理能力的一次大考，既有經驗，也有教訓。我在中央政治局常委會會議、中央政治局會議、中央全面深化改革委員會會議等會議上，多次講到這個問題。我們要放眼長遠，總結經驗教訓，加快補齊治理體系的短板和弱項，為保障人民生命安全和身體健康築牢制度防線。」

翻查當日習近平視察武漢的報道，當中並沒提到「我在中央政治局常委會會議、中央政治局會議、中央全面深化改革委員會會議等會議上，多次講到這個問題（教訓問題）」，這次在此強調，顯示「教訓」一事已上了中共最高層的議事日程，習近平亦似乎為此耿耿於懷。

不過，筆者相信，習近平多次在中共最高層會議提及教訓，用意並非為此承擔責任，一人做事一人當。他是希望將責任說成「制度和法律問題」，在制度和集體面前隱去個人，撇清責任，問責「止蝕」於地方，中央是被他們及體制的不足所累，習近平接續的話可作佐證。

「要着力完善公共衛生應急管理體系，強化公共衛生法治保障，改革完善疾病預防控制體系、重大疫情防控救治體系，健全重大疾病醫療保險和救助制度，健全統一的應急物資保障體系，提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。要着力完善城市治理體系。城市是生命體、有機體，要敬畏城市、善待城市，樹立『全周期管理』意識，努力探索超大城市現代化治理新路子。」

回看疫情下歷次中共高層和深改委會議，習近平分別在2月3日、2月14日、2月23日提起過教訓。

可是，這邊說教訓，習近平在新發表的武漢講話全文中並沒有提及要查清病毒源頭，追查真相。真相在中國往往為黨所不容，它們只容閉門「自我改正」，只容向前看，不能往後看。

對外國沒歉意沒忍讓

作為武漢肺炎的始發國和負責任大國，中國對外國並沒有表現得低調、歉意、忍讓，對染疫的外國政要（英國首相、王儲、衛生大臣，意大利市長，法國市長，西班牙首相夫人，伊朗副總統，摩納哥親王，加拿大總理夫人，美國市長、參眾議員），有些情况下，沒有最起碼的大國式慰問，反而顛倒黑白，揑造美軍播毒的「瘋狂言論」，對「問題防疫物資」又過分「戰鬥格」，沒有痛定思痛，查找不足。

這種日日鬥、月月鬥、年年鬥的「戰狼精神」，跟路透社3月31日報道，國家主席習近平去年對外交官發出「鼓勵鬥爭精神」的備忘有關。

汲取教訓？要言行合一才是。

作者是浸會大學新聞系高級講師