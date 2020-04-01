咬緊牙關 捱過疫情第二波（文：黃任匡） (09:00)

但是，很明顯地，近日街上的人流回復，戴口罩的人數也比起兩星期前減少。似乎經過兩個多月的折騰，再而衰三而竭，我們都鬆懈、疲勞了。

這實在是很危險的凶兆。

首先，在公共衛生的角度而言，未來兩周的疫情走向將會決定：香港的醫療系統會否即時崩潰。

港意之間 一線之差

在這場抗疫戰之中，香港人至今是做得很好沒錯，可是我們實在沒有自滿的本錢。因為香港和意大利，其實只是一線之差。

一旦香港出現大型社區爆發，患者大幅上升，醫療資源耗盡的話，我等醫護人員被迫像意大利的醫院一樣「揀人醫」，結果死傷枕藉，黑箱車日日來回醫院和殯儀館，並非天方夜譚。尤其是，由於多年缺乏長遠醫療規劃，亦沒有制定人口政策，就算沒有武漢肺炎，香港的醫療系統都已經瀕臨崩潰——我們本來就沒有什麼餘裕。

只是，因為香港人過去3個月都很努力地保護自己，大大減輕了醫院的負荷，所以至今未全面爆煲，僅此而已。香港和意大利的距離，其實沒大家想像得那麼遠。

公院癱瘓 全民受害

一旦公共醫療系統超負荷而癱瘓，醫療資源消耗殆盡的話，武漢肺炎的重症患者將會首當其衝。因為患者未能得到適切治療，死亡率變得不尋常地高——例如，截至3月26日意大利的武漢肺炎死亡率達10.09%，遠高於世界平均死亡率。

除此之外，因為醫療資源如醫護人手、深切治療牀位、呼吸機等等耗盡，所有其他武漢肺炎患者以外的重症病人（即一般心臟病發丶中風丶腎衰竭等）都會受到牽連，而得不到適切治療。

因此為免公共醫療系統癱瘓，港人必須全民抗疫。

另一方面，抗疫之戰，其實也是抗共之戰。

抗疫抗共 一體兩面

無論是否人造的生物武器，武漢肺炎都是中共治下的產物。所以抗疫抗共，一者治標、一者治本——本來就是一體兩面、相輔相成。

尤其未來數周，香港人必須好好自律，盡量留守家中。對抗武肺，保護香港之餘，也避免讓林鄭得到藉口，推行宵禁／戒嚴令，進一步限制港人自由。這既是抗疫，也是抗共。

在沒有民主的極權社會裏，政府手上的公權力，多一項也嫌多。

要記得，今日香港已是一個沒有民主、以言入罪、隨時驅逐外國記者、警隊隻手遮天的Police State。如果再讓林鄭政府以疫情失控為由，乘虛而入，透過《緊急法》繞過立法會實施宵禁、戒嚴或者類似法令，大幅限制個人自由的話，此例一開，後果嚴重。

所以說，未來幾周請大家戴口罩、勤潔手、減少社交活動、盡量留守家中，不要鬆懈。

政府失職 民間防疫

有關抗共，香港人在過去的9個多月一直在啟迪全球；自1月起香港民間的防疫工程（即使政府失職），亦堪為世界典範。我等只要提高警覺，咬實牙關，熬過這兇猛的第二波，應該就可鬆一口氣。

切忌鬆懈，功虧一簣。

作者是杏林覺醒成員