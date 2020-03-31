防疫五大措施缺一不可（文：劉進圖） (09:00)

5項措施裏，勤洗手是最少爭議的，世界各地的衛生專家都認同，減少社交接觸原則上也沒有爭議，只是方法與力度的問題。戴口罩是有爭議的，歐美國家一般不建議民眾戴口罩，亞洲國家則多數認同戴口罩有助防疫。近日情况開始改變，由於東亞地區防控疫情成效遠較歐美顯著，不少歐美衛生專家和媒體開始提倡全民戴口罩，就算外科口罩供應短缺，自製布口罩也可減少飛沫傳播。這個轉變，對減慢疫情擴散以及減少歧視戴口罩民眾，都是非常重要的。

採樣測試需向韓學習

測試與隔離方面，韓國和美國的經驗值得比較，韓國在疫情爆發初期一度失控，社區感染個案激增，但韓國的生物製藥行業反應很快，一旦得悉武漢疫情嚴重，美國和德國先後公布病毒基因資料，便十萬火急研製快速測試劑，並廣泛應用在醫療場所和檢疫站，截至3月20日已進行逾31萬次測試，相當於美國的3倍，若以每百萬人口計，韓國有6148人接受檢測，而香港只有698人。近日美國輿論紛紛指出，美國在測試劑生產上錯漏百出，白白錯過了寶貴的防疫時間。

快速測試之所以如此關鍵，是因為許多新冠病毒傳播者是隱形的，受感染後在未有任何病徵時便開始傳播，如果只針對有病徵者進行測試和隔離，是無法阻截病毒社區傳播的，必須對所有來自高風險地區的人群，以及所有與確診病人有密切接觸的人，進行採樣測試，才能迅速及準確地辨認哪些人受到感染，需要接受隔離，這樣才能切斷社區傳播鏈，令感染數字回落。香港要增加測試密度，首要做好採購工作，但政府部門的採購能力相當不濟，連醫護口罩和防護衣短缺也未徹底解決，看來需要商界幫忙，增加醫療物資採購成效。

檢疫令、限聚令漏洞要彌補

政府上周末推行限聚令，關閉6類娛樂場所，禁止4人以上的公眾聚會，食肆和公眾場所的擠迫情况確有明顯改善，可以減少非必要的社交接觸，大方向是對的，但細節和執行上有不少漏洞，例如6類場所不包括卡拉OK和麻雀館、一些食肆酒吧拒絕遵行食肆座位規限、外傭周日如常群聚等，需要盡快改善。同樣，原有的檢疫令在科技監察和追究違令行為上，出了不少紕漏，需要盡快堵塞。

要保打工仔飯碗 非大企業盈利

對於受禁令影響的商戶，政府正研究補助方案，這方面英國的經驗值得參考，英國政府答應替受影響企業支付員工的八成工資，為期3個月，設薪金上限，條件是企業不裁員，自僱人士也受惠，這套安排清晰向社會傳達，政府要保住的是打工仔的飯碗，而不是大企業的盈利，香港的補助措施也應該以此為準則。

作者是資深傳媒人