功能界別是場艱困攻城戰（文：鄭立） (09:00)

《孫子兵法》說，伐謀、伐交、伐兵、攻城，以攻城最為困難。因為城塞是一種一開始就是為了應付進攻而設計的東西，會有高牆、護城河，都是拖延進攻方，也有哨塔監察攻擊者，這一方面是為了倍增進攻方的成本，另一方面也是提供足夠的時間給防守方去預警及集中資源去應變。

故攻擊方往往需要萬全的準備，才能夠攻陷城塞。這並不是單純憑一股氣勢或者人多就能成功的，面對高牆需要的是攻城器，面對護城河需要工兵去填河，甚至需要預備炸藥和火炮，攻堅往往需要頗為長期周詳的計劃與準備。

民主派改變方針不足一年，已經要面對下屆選舉。然而，申請牌照、加入商會（特別是這會涉及額外支出與行政）、組織團體票等，有如各式攻城器械一樣，需要經年的籌備。選民們登記及轉去不同的功能界別配票，時間太倉卒，所以這等於在準備不足的情况下攻城。明顯地這會很艱難，耗費也很大，反正最終也要攻功能界別，如果民主派能夠早4年甚至早10年去籌備，事情會好辦很多，只是時間是不能逆轉的，現在後悔也是沒有意義的。

政客應告訴市民 如進攻失敗有何對策

而且，不論是預先公布的攻擊，或者是某些商會或牌照的登記人數異常上升，都會刺激起防守方的動作，建制派也不是木頭公仔，也一定會花資源去增強防禦。假設這次進攻沒有令民主派執政，就算民主派在功能界別有了收穫，多了幾席，卻不足以廢除功能界別的話，接下來建制派4年收復失地，並針對性的補強防禦薄弱的部分，甚至改變選民條件，廢掉民主派的種票。香港人恐怕沒有太多重試的機會，除非建制派主動叛變。

政客應該告訴市民，如果進攻功能界別失敗的話，他們會有什麼對策？這不能說失敗了就沒對策，也不能對選民說，那我們4年之後再試，4年之後不行就8年，直至選到為止。而且我們不能忘了，其實上次民主派選舉也是大勝，在直選議會過半，卻因為有議員被取消資格而跌破一半。所以我們要有心理準備，就算選舉很順利，可能最終的結果就是議員的數量會被人用選舉外的方法減少，輕則利用釋法去取消資格，嚴重的話甚至可能會出現政治暗殺。對方要令民主派議員減少，是有很多方法。

故參與功能界別選舉，應該只是屬於其中一個手段，除此之外，必須同時使用多種手段去壓迫功能界別。比方說，要求各國對功能界別施以制裁，請求他們制裁所有功能界別的議員，若他們不尊重而不通過直選議員的提案，就凍結他們在該國的資產，禁制他們與家屬的簽證和移民申請等。增加功能界別議員的代價，並迫使或誘使他們與直選議員合作，都可以達成目標，所以市民要考慮開放手段。

既然廢除功能界別是個目的，我們只需要把選舉看成一種像六合彩一樣的可能性，而不應該當成唯一的出路。

作者是專欄作家