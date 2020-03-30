撐企業保經濟 助香港走出困局（文：鍾國斌） (09:00)

應額外撥200億支援中小企

面對嚴峻的經濟危機，特區政府早前推出300億元「防疫抗疫基金」，主要支援飲食、運輸、零售及旅遊，惟未能全面支援香港其他行業，包括金融服務、貿易、專業及工商業等不少受影響嚴重的行業，因此特區政府理應一視同仁向所有企業發放經濟補貼。筆者認為，特區政府應該額外提供200億元基金，支援其他受疫情影響的中小企，特別是為製造業和出口商提供「及時雨」資助。

就以紡織及製衣業界為例，有織造廠在港投資了70台無縫針織機器，疫症前每年生意額達3000萬港元，訂單穩定，最近就因為疫症，原材料供應延誤，外國訂單處於遞減狀態，廠方未受惠於抗疫基金，雖然堅持營運，盡量安排工人上班，但是工人開工不足，唯有安排半數人手進行機器維修工作，苦不堪言。

同時，由於大量海外訂單取消或扣減貨價，不少廠商和出口商需向出口信用保險局提出為貨品作理賠，出口信用保險局應該理解業界困境，盡快為廠商和出口商彈性處理個案及提供更多紓緩措施。

再者，特區政府推行的援助措施，推行細節尚有需要改善的地方，例如當局推行一連串優化及延長「中小企融資擔保計劃」的措施，政策原意雖好，但在實際運作上做得不夠「貼地」，有銀行反映，憑藉過往的經驗，當香港按證保險有限公司處理銀行或貸款機構呆壞帳索償時，往往過於苛刻，耗時甚久，而且經常以「未能提供充足文件」為由刁難，所以令大部分銀行或貸款機構現時均不願意批出貸款，變相阻礙有關計劃真正發揮幫助中小企的作用。

須給予過渡式資金流轉實質援助

事實上，很多中小企求助個案都是反映未能受惠於優化了的「中小企融資擔保計劃」，不少銀行擔心難以獲得擔保索償，所以都不願接受申請，或者收緊貸款申請的審核要求，例如要求企業提供過去連續3年有盈餘的財務報表，有部分銀行更要求申請者遞交物業證明作抵押。

現時的中小企業必須盡力穩守住公司的基本營運，維持員工的就業，一旦疫情緩和下來，世界各地進行量化及印銀紙，經濟必定迅速回彈，經貿活動再度復蘇，到時製造訂單會回流令出入口迴轉正常，企業的資金的周轉預期得以回復順暢，惟大前提是政府須在此前，給予過渡式的資金流轉的實質援助。若政府現在不作即時資金支援，結業潮是預計之內，緊接着就是失業潮，幾個月後就算經濟回彈亦無法令香港這批企業起死回生。

這次新冠疫情相信會持續一段時日，目前本港市道較2003年沙士時更為嚴峻，多個行業的中小企正承受生意額「斷崖式」下跌，大跌八至九成，資金鏈出現斷裂，失業率短期內會繼續飈升，再惡化勢必重創香港經濟。財政司長提出要「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」，反應正面，但力度未夠，紓緩措施必須更加「到位」，協助行業的層面要更加廣泛，才可以真正幫到中小企業解決當前困局，確保香港走出經濟陰霾。

作者是自由黨黨魁、立法會議員