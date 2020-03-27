迎戰下一波疫情的3個必須（文：葉健民） (09:00)

活在21世紀，很多人一直傲慢地相信以當今的科技和人類社會前所未有的經濟發展水平，可以征服一切，以為我們總有辦法去解決任何難題。但現實中，公共決策過程中總會有認知上的不足、資源上的局限和各種各樣人為的阻力，令原來所謂解決問題的最佳方案無法落實。實情是世人一直對現代政府的管治能力期望過高，這種良好感覺又偏偏一直為我們帶來一份虛擬的安全感。

不過當我們碰上當前的世紀瘟疫，這個現代公共管理的神話馬上被全盤粉碎。例如，我們相信把所有懷疑帶病的人強制隔離14天，便可阻止病毒傳播。但對新病毒的傳播模式，醫學界仍是認知有限。以每日仍有數以千計的港人從外面回來、一天便可以有數以百計疑似個案的情况下，我們根本就沒有足夠檢疫設施去應付，而地區反對啟用設施的抗議行動，也令增加隔離牀位數目的難度更大。現實中，世界各地政府大概只能在跌跌碰碰中見招拆招，摸着石頭過河。但偏偏在恐懼之中，我們會更期待政府可以伸出援手解決困難。如何管理這種期望與現實的差距，才是抗疫的最大挑戰，而維持人民對政府的信任，又是箇中的關鍵。假如群眾對政權缺乏信任，自然也不會體諒政府的難處和局限。結果，一切防疫措施失敗都會被視為全因政府辦事不力碌碌無能所致。相反，情况有任何改善，大家只會說成是民間自救公民互助的成果，完全與政府無關。在這種信任赤字和期望反差的情况，只會令局面陷入難以逆轉的惡性循環，而抗疫成功最需要的官民合作全民動員，也就更難出現。

回頭看我們的香港，要扭回市民對政府的信任，談何容易？特別經過去年6月開始的社會抗爭，林鄭政府的誠信早已全面破產，要重拾市民的信任，實在是妙想天開。林鄭下台是重建整個制度的公信力的唯一辦法，但疫症當前，恐怕這個情况短期內不會出現。至少在可見的未來，市民不管如何心不甘情不願也只能接受一個殘酷現實，林鄭仍然會是我們的抗疫總指揮。

對於林鄭，我們當然不會再有任何寄望。但即使如此，這個政府還是有3個重要方向必須堅持，以維持市民對政府最基本的信心，令抗疫工作得以有效推展。

優先考慮港人利益 不盲從國內政策

第一，特區政府必須堅持以香港市民利益為優先考慮，絕對不能盲目追隨國內政策而改變特區的防疫策略。內地自1月開始採取了嚴厲的封城停產手段，以減少病毒在社區傳播機會，確實有效地遏阻了疫情擴散，全國自3月起也出現了轉機。問題是真實的情况是否真的如官方公布的數字一樣，出現了奇蹟般的大逆轉，本地個案差不多完全絕迹，相信稍有常識的人都會對此有所懷疑。更令人擔心的，是大陸各地已經開始逐步放寬各種管制措施，工廠企業相繼復工，部分地方甚至出現宣揚「抗疫成功」的慶祝活動。在這種全國鬆懈領導叫好的情况下，本地商界也必然會順勢要求恢復中港兩地正常交流，逐步放寬隔離措施。但一旦林鄭「從善如流」把中門大開，將會把我們過去兩個多月努力爭取回來的成果毁於一旦，後果不堪設想。據報道，政府上周已經開始向本地廠商鬆綁，接受在內地設廠的公司申請豁免，每公司最多有兩名人員從內地完成業務返港後毋須強制檢疫。此例一開，恐怕陸續有來。林鄭假如真的以政治忠誠、商家便捷凌駕於港人安危之上，又如何對得住醫護人員，如何對得住廣大市民？

動員一切社會資源 官民共同抗疫

第二，要做到官民共同抗疫，便必須動員一切社會資源。可以預期，政府在不久將來頒布更多減低社交接觸、限制個人行動的措施。這些規定當然有其迫切性，但對不同階層所產生影響的差別可以相當大。家境富裕、居住條件舒適的中上家庭，情况可能會較容易接受。但對低下階層以至獨居長者來說，箇中的生活壓力可能是難以承受。如何確保他們生活物資不缺，怎樣紓緩這些弱勢社群的情緒壓力，又或者究竟他們身在何地、狀態如何，實在需要細緻全面的社區支援工作配合，以避免出現各種各樣的人道危機。單靠政府的力量，並不足夠。全港400多名區議員，在這裏可以發揮一個相當重要的作用。他們不單擁有豐厚的地區人際網絡，還有善於家訪串門的社交技巧、動員社區資源的實戰經驗，以及與弱勢社群社會基層打交道的共同言語。好好利用這些社區資本，絕對有利於社區抗疫戰中的保護弱勢、動員社區的工作。可惜政府對這班新任的區議員一直處處留難心懷敵意，林鄭口口聲聲全民齊心共同抗疫，但行事始終政見行先親疏有別。大難臨頭，領袖理應懂得分緩急輕重，更應帶頭放下成見，虛心向各界求助，這才是為政者的應有之義。

摒棄「盲信市場」 為供應緊絀作好準備

第三，政府必須摒棄盲目信任市場的迷思，為可能出現的世界性物質供應緊絀情况作好準備。歐美國家防疫工作先怠後急方寸大亂，令人嘆為觀止。不幸的是，這些西方政客的失智無能，也勢必會衝擊香港，令我們陷入更艱難的局面，承受更大壓力。世界各國正逐步以高強度的手段去對應疫情，主要方向為限制社交距離，甚至不惜停止經濟活動，這最終必然會影響到物資生產和流通。縱使香港的貨品供應未必即時會出現問題，但在人心虛怯草木皆兵的今天，只要有任何不利消息出現，搶購潮隨時會再度出現。當市面出現搶購糧油食品的恐慌場面時，情况必然會較之前的爭買廁紙狂潮更為嚴重，對社會穩定帶來更大傷害。到時，政府總不能依然期望，出來講幾句說話叫市民放心保持理性，便可以應付局面。所以，政府刻下最需要做的，是不能再無為而治放任市場，讓買賣雙方自行解決供求問題。反之，政府必須未雨綢繆馬上行動，與生產者、供應商作出充分溝通，敦促對方盡速增加採購各種市民生活必需物資，甚至要不惜進一步動用公帑購買產品以作為戰略儲備。凡此種種，需要充足軟硬件準備以至法律財政配套，政府必須馬上着手，不要再重蹈抗疫早期事事慢三拍的覆轍。

民間自救固然重要，但沒有合理的公共政策配合，抗疫前路只會更艱難。

作者是香港城市大學公共政策學系教授