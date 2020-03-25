瘟疫暗戰（文：陳景祥） (09:00)

經常說，政府管治失效，民間唯有自救；但說過了，瘟疫和戰爭一旦發生，政府角色是不可缺位的。然而在這次新冠肺炎疫情危機中，幾乎沒有一個政府是做得稱職的！

當疫情由亞洲殺到歐美時，英國採取放任政策，打算以群體免疫（herd immunity），任由病毒向全民散播，令大多數人受感染而自行產生免疫力。美國總統特朗普初期盡力「大事化小」，說疫症很快會自動消失，又指誇大疫情只是民主黨給他找麻煩。結果，英美最終都要面對現實急轉彎，採取各種強制措施希望能阻遏疫情蔓延。

群體免疫絕非「佛系」

英國的放任政策被說成是「佛系應對」，即政府不作為、撒手不管。後來有各種演繹，其中一說是英揆約翰遜深謀遠慮，先裝成愛理不理，令社會瀰漫恐慌不安，於是留學生、做生意的、旅遊的，所有「外來人」一夜間爭相外逃，走了幾十萬人之後，英國政府才宣布封城，如此一來，英國公營醫療系統的壓力立時大減！

群體免疫其實絕非「佛系」，英國「出此下策」，主要是基於一系列考慮。首先，早前英國科學家估算，在3月份英國已有5000至1萬名感染者，遠高於當時已公布的確診病例。英國科學家認為新冠肺炎主要受害者是老年人，以及患有其他嚴重慢性疾病的中老年人；身體健康的中青年，新冠肺炎死亡率不到1%，醫療系統應主要集中處理老年受感染者，而不是覆蓋全民。

其次，英國科學家對疫情的判斷，是既然已經防不住，不如改變策略，工作重點不再放在防止疫情擴散，而在減少損失。除了英國，瑞典和德國也採取類似策略（參考〈「群體免疫」之前世今生〉，《三聯生活周刊》，3月14日）。

道理雖然說得通，但英國政府的做法仍然受到各方責難，包括伯明翰大學經濟系前教授Tony Yates在《衛報》撰文（Why is the Government relying on nudge theory to fight coronavirus?），認為英國政府的做法已經無法適應當前情况，尤其跟大部分歐洲國家做法相反，難以執行。媒體報道，是法國向英國政府表達了對消極抗疫政策不滿之後，約翰遜才改變初衷，轉趨積極。

各國應對疫情做法不同，都是因應本國國情而做決定，對政府來說，大部分國家擔心的其實是公營醫療系統的負擔能力。英國實行的是全民醫療保健制度（National Health Service），是一個處於破產邊緣的體系，幾乎沒辦法擠出足夠的額外資源應付疫情。權衡利害，英國政府最初採取的消極對策，也許是擔心醫療體系的能力，多於考慮科學家的理論推斷！

美國政府失誤主要是政治

美國又如何？美國沒有全民健保，且醫療成本高，政府醫療體系資源有限；但美國民間的能量大；當特朗普宣布全國進入緊急狀態時，Google隨即協助美國政府建立快速篩選檢測網站，協助防疫專家掌握資訊；零售商Walmart、Target，藥妝零售商Walgreens等都立即配合政府行動。美國科技底子厚、企業實力強，政府「迎難而上」應付疫情，很快就可以追得上。

美國政府的失誤，主要是政治；特朗普在疫情轉趨嚴重時，仍然認為是「民主黨的一場政治騙局」，意圖把事件搞大作為攻擊他的藉口，故此他公開回應時一直都把疫情淡化，後期則把疫情歸咎中國，企圖卸責。

瘟疫暴露歐盟成員各自為政

歐盟表現更令人失望，27個成員國顯然沒有任何協調措施，就如斯洛伐克和捷克兩國封鎖邊境，都並未得到其他成員國認同。意大利疫情慘重，多次向其他歐盟國家求援均不得要領，唯有轉求中國。

歐盟創立的「初心」是互通有無、互助共濟，但一場瘟疫徹底暴露了歐盟成員國各自為政、受難國只能獨力掙扎的悲慘現實；評論界猜測，經此一役意大利對歐盟離心更大，或許會成為繼英國後另一脫歐的歐洲大國。

歐盟現在已經封關，但不少人質疑，對歐盟以外人員實施旅遊限制的政策只是象徵性，沒有實效，因為公共衛生管理主要是由成員國政府負責，歐盟中央能發揮的作用有限，例如歐洲國家早前承諾的難民兒童安置計劃，在最近的旅遊限制下如何執行？據聯合國難民事務專員在3月17日公布的數據，德國境內的難民已有至少10宗新冠肺炎確診病例，是否繼續接收難民？防疫工作怎麼辦？面對這些問題，歐盟並沒有任何「一體化」的對策（參考〈新冠疫情全球大流行，各國徑自抗疫無協調〉，法國國際廣播電台，3月14日）。

中美全面對抗 疫情過後將升溫

武漢在1月23日宣布封城，3月中左右宣布疫情受控，前後約兩個月時間，依此推算，歐洲和美國在3月中陸續公布封關，到大約5月中就應該可以度過最困難時期。疫情過後，世界會怎樣？

疫後世局，主要還看中國和美國。

特朗普政府對付北京，先由中美貿易入手，逼中國大手購美國貨以扭轉美國對華貿赤，這是眼前利益。另一手是全面封殺華為，在科技領域「圍堵」中國，希望在長遠較量上保持美國優勢。至於利用台灣、香港、新疆、西藏等議題牽制北京，則是一貫手法，近期則在台灣和香港問題上「加壓」。新冠肺炎疫情，則為中美對抗開了另一條戰線。

特朗普在記者會上三番四次把新冠病毒改成為中國病毒，還唯恐公眾不知，特別公開照片顯示「改名」是他親自「落筆」的——文件寫上的是新冠病毒，他用筆刪掉，改為「中國病毒」。對大陸的「指控」，特朗普指中方沒有向美國及早通報疫情資訊，另不讓美方派員到大陸調查疫情等，矛頭都是指向大陸的體制和管治手法不符國際規範，中國是把疫症帶向全世界的「罪魁禍首」！

官方以外，民間也有行動，佛羅里達州4名美國人和一家企業，已入禀控告內地6個組織單位（中國政府、國家衛健委、國家應急管理部、民政部、湖北省及武漢市），主要是「隱瞞疫情」，在1月初到1月20日前明知會人傳人，卻向公眾做相反宣傳……官民兩條戰線全面開打，中美全面對抗在疫情過後將會進一步升溫。

《外交事務》（Foreign Affairs）有長文The Coronavirus Could Reshape Global Order（3月18日），分析中國趁美國退縮拒向盟友伸出援手之際，如何把握時機爭奪國際領導權。《紐約時報》日前的評論也認為，北京正從疫情困境之中走出，反過來爭取主動，援助歐洲等地的國家，試圖擴大影響力。

當前疫情，不但沒有促成各國衷誠合作，反而更進一步令世界出現更大分歧，中美之間的矛盾更加尖銳。疫情過去，並不表示我們的日子會更加安全。

作者是資深傳媒人