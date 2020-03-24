新冠疫情呼喚內地宣傳理念更新（文：歐陽五） (09:00)

本輪疫情使內地置於空前複雜的輿論環境之中，而李文亮事件則是內外輿論的交織點。有分析認為，本輪疫情將倒逼內地政府信息管理及宣傳理念的提升。對李文亮事件的公開調查和回應，便是內地政府的一個積極嘗試。

新冠疫情暴發以來，內外輿論環境日趨複雜，內地學術界亦呼籲，「後疫情時代，中國傳播方式急需大改革」。網絡信息時代，內宣外宣實為一體，政府是否做到信息的公開透明，媒體如何報道疫情，社會形成什麼樣的輿論場，都將影響國家形象的形塑。李文亮調查未必完美，卻可看出內地宣傳思路與觀念的轉變。

摒棄「管控思維」 提升宣傳理念

首先，摒棄「管控思維」，提升宣傳理念。

內地希望推進國家治理體系和治理能力的現代化，其中治理理念更新是改革的靈魂，並最受外界關注。轉變對於輿論的管控思維，應是宣傳領域亟待更新的理念。

疫情之初，正是地方上的「管控思維」讓疫情沒有及時得到重視。這一點帶來的社會負面影響和政府公信力的損失，恐怕需要長時間，花大力氣才能修復，可謂本輪疫情最重大的教訓。此後，內地政府的不少做法，可視為對「管控思維」的反思。

「方方日記」可謂本輪疫情中「現象級」的輿論事件。自武漢封城以來，武漢作家方方在社交媒體上堅持發表日記，其中有不少直言和批評，一些觀點甚至引起廣泛爭議。有分析人士指出，「方方日記」能夠在疫情中流傳，並升級為「現象級」輿論事件，有賴於監管部門對其一定程度上的寬容。而官方對異於「主旋律」觀點的寬容，可視為一種進步。

重視公關技巧 尤其危機時刻

其次，重視公關技巧，尤其是危機時刻的公關技巧。技巧並不是投機取巧，而是重視傳播規律，尊重常識，尊重公眾的關切。

危機公關的處理有兩大要點，一是第一時間回應公眾關切，二是關注公眾情緒點，並分析情緒背後的深層邏輯。

在李文亮去世的第二天，國家監察委的調查組便成立並進駐武漢調查。這無疑是對當時公眾情緒的一個及時回應。最終形成的報告注重事實，不輕下結論，可謂難得之舉。不過，該調查也被質疑時間過長，報告卻太過簡單。對於公眾關注的焦點事件，調查組須慎之又慎，調查難度可想而知，迅速回應確實不現實，但也可實時公布調查細節，增加公眾信服度。

避免歌功頌德 注重情緒疏導

此外，疫情結束之前應避免歌功頌德，武漢封城後則應注重對武漢居民的情緒疏導，毋庸諱言，有的地方對這些情緒的把握有滯後甚至不當之處。

其實，情緒雖有非理性的成分，但並非無理。掌握情緒背後的深層邏輯，才是引導輿論、解決問題的關鍵。李文亮事件是這場疫情中公眾的一個記憶痛點，它集中體現了公眾對於疫情早期地方政府應對措施不力的不滿。因此，僅是引導當下輿論情緒遠遠不夠，真正的彌補更需在未來制度的修正和治理理念的提升上下工夫。

近年來，中國電子支付、高鐵等基建廣獲讚譽，並出現「李子柒現象」，中國軟實力發展確有可圈可點之處。但這些只是「點」上的表現，若進一步形成「面」的效應，則更有賴於價值理念、政策高度的提升。

新世紀以來，內地愈加重視對外傳播。政府信息公開逐步展開，建立新聞發言人制度，形成前所未有的「主動、公開」的傳播局面。近年來，內地又提出「講好中國故事」，尋找外界易於理解接受的溝通方式，算是傳播思維的一次升級。而後疫情時代，中國面臨更加複雜的輿論環境，將是新的考驗。這種考驗將倒逼內地政府更新傳播理念，提升價值理念和政策高度，摒棄舊有管控思維，更加尊重傳播規律和公眾需求。

作者是時事評論員