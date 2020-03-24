肺炎疫情下的油價戰：全球變局的陰謀？（文：王家豪、羅金義） (09:00)

「頁岩油革命」難以逆轉

「頁岩油革命」令美國逐漸實現能源獨立，近年更曾成為全球最大原油出口國，產量從2008年每日750萬桶攀升至去年每日1710萬桶，同期市佔率由9%提升至17%。2014年底沙特發動油價戰，試圖將美國頁岩油企擠出市場，最終鎩羽而回。當時油價從100美元下挫至40美元，確曾迫使部分美國頁岩油企退出；然而大型頁岩油商降低開採成本和獲得華爾街支持，成功捱過割價戰，令財困的沙特無奈重新減產抬價。

油價戰將一些債台高築的美國頁岩油企淘汰，但始終難以撼動大型頁岩油商。美國頁岩油企共發行9360億美元債券，當中近12%被列為垃圾債券，違約風險極高。現時油價遠低於平均開採成本的48至54美元，進一步削弱這些油企的還債能力。不過，近半美國頁岩油企已將今年的石油產量以50美元進行期貨對冲，減少油價波動的衝擊，破產潮起碼到明年才可能出現。

油價戰短期內或重創美國頁岩油企，長遠而言它們還是會捲土重來。若美國頁岩油業爆發倒閉潮，大型頁岩油商或藉收購破產企業以逆市擴張；當油價回升時，油商自然重新生產。可以說，油價戰只暫緩美國頁岩油發展，但難以令它壽終正寢。

俄國經濟崩盤內憂外患

俄油行政總裁謝欽（Igor Sechin）確曾多次批評「OPEC+」協議助長美國頁岩油發展，對俄國石油業構成戰略威脅。不過，主要俄國油企其實支持延長現有減產協議，只是反對沙特的額外減產建議（沙特提議延長在本月底屆滿、每日減產210萬桶的協議，另額外減產150萬桶，應對武漢肺炎肆虐導致的原油需求下降）。克里姆林宮一直冷處理謝欽的言論，而且近年致力與沙特重建關係，試圖改變中東的地緣政治格局。俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）也明言，過去3年OPEC+協議為庫房帶來額外約1000億美元收入。國際輿論將謝欽的鷹派立場視為克宮的能源政策方針，是否以偏概全？

俄國經濟依賴能源出口，近四成庫房收入源自原油利潤，油價戰嚴重損害其財政狀况——石油出口國根據原油收入制定財政預算，俄國要達至財政預算平衡，油價必須達到42美元，當油價跌至30美元時，俄國預料損失約270億美元，為本地生產總值的0.9%，央行將要動用約1500億美元的國家財富基金去彌補此收入損失。

俄國宏觀經濟不穩，這將導致經濟衰退，甚或重演金融危機。俄羅斯盧布兌美元匯率曾狂瀉約一成，至1美元兌75盧布的4年新低，下行風險猶在。俄央行推測若油價再下調至25美元，今年通脹率將達8%，遠超4%目標水平。受制於貶值和通脹壓力，央行可能被迫加息，經濟增長更受遏抑。前財長庫德林（Alexei Kudrin）預料今年俄國本地生產總值增長將從預期的1.9%跌至接近0；信用評級機構Analytical Credit Rating Agency也警告，金融壓力指數已攀升至3.12點（臨界點為2.5點），顯示金融系統瀕臨危機狀態。

普京總統一直強調以自由換取穩定，油價戰或擾亂其永續執政大計。「後克里米亞時代」老百姓的生活水平已然一蹶不振，盧布貶值和通脹將導致生活成本激增，加上近年社會屢見動盪，平民過日子百上加斤。普京本屆任期提倡「全國項目」（National Projects）計劃，以總投資額4000億美元去振興國內疲弱經濟；早前梅德韋傑夫內閣總辭，也正是要扭轉經濟困局，確保普京「眾望所歸」地繼續掌政。油價戰令普京面對兩難：削減政府開支，將會打擊民生積累民怨；但耗用外匯儲備維持財政平衡，長遠將削弱應對外圍經濟衝擊的能力。

沙特與俄羅斯：誰先眨眼？

沙特為這次油價戰點火，但財政狀况其實比俄國更欠穩健——它的石油儲備較俄國多2.5倍，聲言大幅增產260萬桶，而俄國最多只能增產30萬桶作「反擊」；但沙特對石油出口的依賴尤甚於俄國，佔其財政收入65%（俄國僅為37%），而且要在油價達80美元時才能達至財政平衡，足足是俄國的兩倍。俄國外匯儲備穩步上揚，從5年前約3600億美元攀升至目前約5700億美元；沙特的財政狀况反而每况愈下，同期外匯儲備從約7310億美元萎縮至約5000億美元。匯率制度方面，俄羅斯盧布自由浮動，可藉貶值去抵消部分原油收入損失，減輕對財政預算的負擔，而沙特的里亞爾則與美元掛鈎。沙特或可發行外債紓解財困，飽受制裁的俄國難以模仿。

沙特與俄國的談判之勢孰強孰弱暫難研判，也許雙方都寄望武漢肺炎和油價戰兩隻「黑天鵝」同時出現，導致全球信貸緊縮及頁岩油企永不翻身，從中取利。但觀乎美國頁岩油產業的韌性，俄國與沙特會否賠了夫人又折兵？倘若美國頁岩油產業捱過這關，原油出口國將喪失油價操控權，對全球地緣政治格局有莫大影響。今次油價戰恐怕變得曠日持久，平民百姓勢必叫苦連天。而原油出口國損失「油元」（Petrodollar），會否觸發政權變天的蝴蝶效應，同樣惹人關注。

作者王家豪是香港教育大學社會科學系研究助理，羅金義是香港教育大學社會科學系副教授