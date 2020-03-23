議席不過半 9月或是最後一場立會選舉（文：黃偉豪） (09:00)

香港選舉本質上被操控 不能爭政治實權

在中國問題的研究上，學者間均有一個共識，就是北京絕不介意選舉，只要它在事前已能確保自己欽點的候選人必定當選。所以，在中國國內也有大大小小的選舉，人大及政協也是由選舉產生，但它們都是被操控、為極權政府塗脂抹粉的假選舉。

雖然和國內比較，香港的選舉是更有意義和競爭性，但在本質上，仍是一場被操控下而不能爭取政治實權的選舉。當中最大的操控，自然是政治制度的設計。在收回香港主權的前途談判時，中央已為香港度身訂做了一套插翼難飛的「鳥籠政治」，保證中央支持的候選人，可以牢牢掌握香港的政治權力之餘，特區政府會聽中央的指令，遠遠多於香港的民意。

最經典而又明顯的例子，當然是建立一個行政主導的政府，把大部分的政治權力集中在特首一個人之上，並將特首選舉變成一場小圈子選舉，和絕大部分的市民毫不相干。雖然在制度設計上，泛民及非建制派也可進入特首選委會，但只能佔極少數，使他們既能發揮花瓶的作用，美化一場結果一早內定的小圈子選舉，但又絕不能左右大局。

在行政主導下，和民主國家的立法機關相比，香港的立法會被大削權力，甚至連自己提出法案的能力也受限制。《基本法》第74條，成為了限制立法會權力的金剛圈，它規定凡是和公共開支、政治體制和政府運作有關的法案，必先得到行政長官的書面同意，方可提出。這無疑是把立法會在香港的管治上，矮化成一個十分被動的把關人的角色。雖然立法會的權力，已在重重掣肘下所餘無幾，中央在立法會的操作上，仍要加入功能組別、分組點票，及地方議席採用比例代表制等機制，以確保萬無一失，使支持中央的候選人能佔議席的大多數。

泛民及非建制過半 中央只有兩個選擇

可是，一場「反送中」運動，改變了以上的計算，也打亂了中央一切的部署。其中一個中央千算萬算也算不到的意外是，過往一向穩定6：4的非建制派與建制派的支持者比例，因為一場反送中運動，產生了極大的變化。很多「淺藍」及中間派人士，突然一夜「染黃」，成為了泛民及非建制派的支持者。建制派在區議會選舉中的全軍覆沒，使中央首次察覺到泛民及非建制派有在立法會選舉中，爭取到過半數議席的可能。

中聯辦主任駱惠寧用反對派「奪權」，來形容泛民及非建制派立法會議席過半。因為香港是行政主導，奪權的說法未免有點誇張。但中央如此緊張，皆因萬一「過半」的情况出現，中央將面對一個極大的兩難局面，構成一個前所未見的憲政及政治危機。

當泛民及非建制派可控制立法會過半數議席後，一個合理的推斷是他們必定運用否決政府法案的權力，透過癱瘓政府的運作，要求與政府談判，追求「五大訴求，缺一不可」。到其時，中央只有兩個選擇：第一，是接納泛民及非建制派的要求，而其中不能缺少的當然是落實雙普選，在香港建立全面的民主政制。第二，是不惜一切，用盡方法，包括了違憲及違法手段，推翻立法會的選舉結果，甚至取消整個立法會。

這便是每個極權國家，在政治發展路上，必然會面對的改革或鎮壓（reform or repression）的抉擇。無論是改革或鎮壓，均是中央無法接受的結果，要付上龐大代價。

在中央眼裏，改革是向反對派投降，等同放棄香港的管治權。但鎮壓的成本亦相當之大，對內隨時觸發香港另一場規模大如反送中的激烈社會抗爭運動；在國際上，也極可能帶來國際社會對香港和中國的制裁，特別是美國已訂立了《香港人權與民主法案》，要啟動制裁行動，已變得輕而易舉。

坦白說，我並不相信中央有對策可以有效應對以上的兩個情况。所以，中央才如此緊張，如臨大敵，要確保泛民及非建制派過半數的情况不會出現。與此同時，可以肯定的是，萬一今次中央可僥倖過關，必定在選舉後用盡一切方法「堵塞」這個漏洞，而選舉改革以及23條等惡法均是必然手段。

不應低估中央為保權力破壞制度的決心

政府為了控制選舉結果，多年來已採用了無數的、多得不能盡錄的「茅招」，有興趣者可參考學者Schedler（註）的極權政府選舉的「操控菜單」（menu of manipulation），在大開眼界之餘，定也發現很多招數是似曾相識，熟口熟面。在經歷了反送中運動，及北京最近直接繞過特區政府，把外國記者驅逐出香港等事件後，任何人也不應該再低估中央為保持政治權力，而不惜破壞現有制度的決心。

換言之，這將是第一次，但亦將會是最後一次，泛民及非建制派有機會在立法會過半數的選舉。面對這場歷史性的選舉，泛民及非建制派可以犯的最大錯誤，就是忘記這是一個非一般的選舉，是只此一次可爭取議席過半數的機會。爭取議席過半數，應是整個選舉工程的至大，甚至是唯一目標，必須透過延續反送中運動中，不割席和不分化的精神，團結一致，不分你我，才有機會完成。

現在社會上最受注目的議題仍然是武漢肺炎，但其實對香港的未來影響更深遠的，仍是正迫在眉睫的9月立法會選舉。疫情終會過去，但爭取政制發展的機會卻可能一去不回來，希望大家好好珍惜自己9月份手上的一票。

註：Schedler, Andreas. (2002) "Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation." Journal of Democracy, 13, 2: 36-50.

作者是中文大學公共政策研究所副主任