站在人類文明角度 反對「武漢肺炎」用詞（文：黃均瑜） (09:00)

替疾病命名，也大有學問。世界衛生組織秘書長譚德塞在2月11日宣布將在武漢出現的肺炎正名為「2019冠狀病毒病（Coronavirus Disease 2019，COVID-19）」，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease），19代表疾病於2019年發生。

棄用地名符科學精神 具人道關懷

命名的根據，來自2015年5月世衛與世界動物衛生組織、聯合國糧食及農業組織商定的《新型人類傳染病命名的最佳做法》指南，認為必須找到既不涉及地理位置、動物、個人或人群，又容易適當，並且與該疾病相關的名稱。

故此，棄用「武漢」這個地方名命名，一方面符合了科學精神和世衛訂定的標準，另一方面也具有人道關懷，避免污名化武漢甚至武漢人民，以免造成歧視甚至仇恨。於我看來，這是對人的尊重，也是人類精神文明進步的表現。

以地方命名疾病 無助理解及治療

翻查資料，過往就曾經發生過改錯名、命名不當而導致公眾產生錯誤認知甚至禍害的事件，例如2009年的「豬流感」，其實是人傳人的疾病，卻因為「改錯名」而令大量豬隻被無辜濫殺；「西班牙流感」是「冤案」，令人以為病原就在當地，或它是疫情最嚴重地區。更典型的例子是梅毒，這疾病在法國曾經叫「意大利病」，在意大利叫「法國病」，伊斯蘭教國家土耳其叫它「基督徒病」，大家互潑污水、互甩黑鍋。2013年的「中東呼吸綜合症」名字公布後，世衛也聲明不希望疾病因含有地區名稱而帶來歧視。可見以地方命名，對理解該疾病、抗擊該疾病、治療該疾病，沒有任何作用，「武漢肺炎」亦然。

因此，我贊成採用更佳的做法，就是在命名疾病時，選用更多描述性用語，好像描述病徵（如水性腹瀉、呼吸道感染）、爆發季節、身體受感染部位、病原體（如冠狀病毒）等。

中國國務院早在2月8日也發布統稱，命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文名是「Novel Coronavirus Pneumonia」，簡稱「NCP」。這種叫法，就是選用了一些客觀的描述性用語，直接用病原體以及病狀來稱呼。

刻意用冒犯詞是抹黑 非「約定俗成」

世衛的命名，只對世衛有效，其他國家、地區、組織怎樣稱呼，雖然強制不來，但觀乎眾多媒體，即使沒有跟隨採用COVID-19，也都普遍轉用了描述性用語。香港的中文媒體在報道時，多數都採用「新冠肺炎」，外國傳媒例如美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）、法新社（AFP），都採用Coronavirus。至於仍然執意只用「武漢肺炎」作報道的，大概只有《蘋果》，再看遠一點，就是一部分台灣媒體。前者的動機不言而喻，台灣中央流行疫情指揮中心在2月中解說時，指是為了便於民眾理解，以及民眾已經習慣了「武漢肺炎」這個詞，所以未來還是會繼續沿用。平情而論，新冠肺炎疫情大概是由2月初才開始受到國際社會關注，到2月中說已形成習慣，大家心裏有數吧！

若說一個名稱是一種紀念，例如德國麻疹、日本腦炎，分別代表德國和日本醫生學者首先對探索該種疾病有特定貢獻，那麼，是否涉及歧視，則更視乎文字背後的傳意作用，這涉及到某字詞於特定討論環境下人們賦予它的意義。隨着現代醫學發展，為疾病命名的原則，既然已更客觀、更具科學精神、更有人文關懷，那麼，還要刻意和執意選用一個令人感到遭受冒犯和歧視的字詞，就不再是袁國勇醫生所指的「約定俗成」、「亦無不可」了，而是一種抹黑和不尊重。故此，對於「武漢肺炎」一詞，站在中國人的立場，我反對！站在人類文明的角度，我更要反對！美國總統特朗普日前的推文，公然把「新冠病毒」說成「中國病毒」（Chinese Virus），更加是公然煽動民族仇恨，肆無忌憚地誘導人類倒退至野蠻年代！

要撥亂反正，全賴教育。但令我更加驚訝的是，正當政府機構以至海內外主流媒體都以尊重科學、尊重人為大前提下，摒棄了污名化的名稱時，全港最大的教師團體──教協，竟然在訂購口罩的宣傳上選用「武漢肺炎」！立足於中國土地上，這樣的公關伎倆，不但損害了中國人的尊嚴，也與現代文明相違背。在人類受災時還鼓吹仇恨，將會造成怎麼樣的災難性後果？作為全港最大的教師團體，究竟教協想向教師傳遞什麼信息？想透過老師向下一代滲透什麼思想？

美國總統大選在即，政客為了保選票，不惜發動排他仇外情緒，本已卑劣，可惱的是竟然有人在這邊廂裏應外合。

作者是香港教育工作者聯會會長