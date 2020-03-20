新冠肺炎疫情揭露的深層次問題（文：周永新） (09:00)

現在可以肯定的是，單憑幾句「香港加油」的口號不會創造奇蹟，「獅子山下精神」也只能做到自我安慰的效果。現在應該做的，是實事求是地檢討這次疫情揭露的問題，並從中汲取教訓，這樣香港才能如特首說的重新出發。經濟方面的問題，自有其他學者和專家提供意見，至於疫情揭露的社會問題，以下是筆者的幾點意見：

累積的民怨仍會一觸即發

第一，是反修例風波累積的民怨沒有消失、仍會一觸即發。年初以來，反修例風波引發的暴力衝突驟然下降，不過，政府不要以為這是「止暴制亂」的結果；市民不再大規模集會，是為了防止病毒蔓延，且聽了專家的忠告，外出時必須戴口罩、勤洗手、避免群體活動和聚集。所以，大型群眾集會沒有了，黑衣人的破壞也大不如前。暴力得到平息，誰的功勞最大？諷刺的是，造成這種平靜的現象，竟是肉眼也看不見的新冠肺炎病毒！

不過，現在相對平靜的局面，誰也看得出是暫時的，反修例風波累積的民怨並沒有消除，民調顯示市民對政府的信任和支持也沒有增加，反因政府在防疫抗疫工作上的錯失對政府愈加失望。紀念「8．31事件」和周梓樂同學而出現的暴力行為，清晰地告訴市民，暴力衝突場面將會一再出現，至於什麼時候？大約在疫情稍為緩和之後吧！

貧富懸殊伸展到生活每一方面

第二，是疫情把香港的貧富懸殊伸展到生活每一方面。疫情引發的社會現象中，最矚目的是市民搶購防禦病毒的口罩，就是買得到，也要比平常付出10倍的價錢，結果是：中上收入階層還可應付得來，但窮的、老的、弱的、餐搵餐食的、成員眾多的家庭皆叫苦連天：有些只能節省其他開支，有些只好等待有心人士的關懷和捐助。還好，香港近年建立起來的公民社會漸趨成熟，不計較個人利益的利他精神（altruistic spirit）在社會油然而生，一罩難求的情况總算得到紓緩。

另一群遭疫情打擊的，是必須在家中上網學習的低收入家庭兒童。從1月農曆年假期開始，中、小學學生便不用回校上課，而復課日期，教育局早前預計最早要在復活節之後；在這幾個月，不少學校安排上網授課，學童在家中學習。問題來了，很多低收入家庭兒童家裏未必有電腦，就是有，父母外出工作，誰來監督他們在家中學習？低收入家庭兒童很少有機會上補習班，現在連上網學習也「輸蝕」過人，平等教育的機會從何談起？

同樣，受疫情打擊最深的打工仔是誰？還不是那約135萬月入在約1萬至2萬元的僱員（2019年第4季數字）！他們多沒有穩定的職位、合約隨時可以被終止，沒有積蓄還要靠信貸度日；他們並非被定義為貧窮，所以不符合資格領取福利金，但香港的貧富懸殊確實壓得他們喘不過氣來，在疫情之下，他們的薪金驟降、隨時被解僱，至於政府的幫助，除了那要等待暑假時才可收取的1萬元外，沒有其他項目為他們而設。

政府無法與市民溝通和互動

第三，是疫情揭露政府無法與市民溝通和互動。筆者多次在這欄指出，政府施政沒有聽取民意，總是自以為是，好像只有官員的想法才最正確，市民的意見最多只有參考的價值，甚至可以不屑一顧。我並不認為民意都是對的，但就算特首不是由市民普選產生，特首和問責官員也用不着凡事與民眾「對着幹」。以這次防疫抗疫工作為例：特首就算不同意全面「封關」，也應回應市民的要求，第一時間嚴格限制和檢測從內地入境的人士，更不應在出入境人數大減後，還說什麼現在「封關」也沒有意思。

又如應否戴口罩，特首和問責官員的工作環境特殊，自己不戴就是了，何必公開強調沒有病就不用戴、就算戴了也要除下；其實，作為特首，她應該鼓勵市民為了保護自己、保護別人，外出時必須戴上口罩。又如有醫護人員罷工，特首為什麼不以好言相勸為主，呼籲他們為了病人返回工作崗位，及政府會加強檢測入境人士，盡力減少醫療服務受到的衝擊；何必針鋒相對，說罷工的威嚇「不會得逞」？

我明白，政府作出決定時，自有種種考量和困難，特首和官員也會有自己的意見，但不能事事與民為敵；只要市民覺得政府施政違反民意，政府與市民就沒有溝通的餘地，怪不得搞了半年的「對話辦公室」最終無疾而終，問題是市民與特首和她的管治團隊根本沒有互動的基礎。這是非常可惜的！防疫抗疫工作在在需要市民大範圍的參與，但現在是政府靠一己之力孤軍作戰，無論是成立檢疫中心或指定診所，都遇到重重阻力，做事自然如聶德權局長說的「事倍功半」，政府應否反思自己為什麼落得如斯地步？

內地與香港的連接出現倒退

第四，是疫情揭露內地與香港之間的連接出現倒退。雖說實行的是「一國兩制」，但並不表示，香港與內地的兩種制度互不連接、互不相干。其實，在一國之下，更重要的是，兩種制度能夠互補長短，各自發揮自己的優勢。當然，在連接的過程，難免出現種種矛盾，甚至衝突。

這次新冠肺炎病毒的出現，筆者憂心的是：因着政府防疫抗疫工作處理不好，內地與香港的兩種制度更不容於對方。在「封關」一事上，市民的印象是，政府以不「歧視」內地居民為由，沒有好好照顧港人的福祉，也就是沒有維護香港的制度。到政府嚴格限制內地與香港之間的人流後，在港工作和讀書的內地居民，他們卻覺得自己被視為外人，看不到他們在港的權益得到適當的保障。就是疫情過去，恐怕無論內地和香港居民都會對兩地的交往存有戒心，更難透過兩制的連接爭取共同發展的機遇。

新冠肺炎疫情總有過去的一天，但由此揭露出來的，是反修例風波累積的民怨並未消除、貧富懸殊顯得更加醜陋、政府與市民的溝通到了絕境、內地與香港兩制的連接出現倒退。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授