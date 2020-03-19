中央希望「香港再出發」（文：盧文端） (09:00)

聚焦發展 中央撐港力度料增

香港疫情過後最突出的問題是什麼？面對回歸以來最嚴峻的內外夾擊造成的經濟寒冬，相信香港人大都會回答：盡快刺激經濟、紓解民困。這就使得「香港再出發」所面對的問題重點，與沒有發生新冠疫情之前有所不同，「香港再出發」的工作重點自然要作出相應的調整。

記得2003年，香港受到沙士和《基本法》第23條立法爭議的雙重打擊，陷於困境。中央及時推出挺港措施，很快扭轉了形勢。國家主席習近平近日到武漢考察，顯示內地的防疫抗疫已經取得重大進展，全面復工復產也在穩步推進。如何支持香港疫後提振經濟，相信也是中央考慮的問題。

習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會講話中明確指出，「始終聚焦發展這個第一要務。發展是永恆的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙」。中央希望「香港再出發」，其中一個重點就是希望香港把主要精力集中到搞建設、謀發展上來，通過發展來帶動解決經濟民生的深層次問題。駱惠寧在中聯辦新春酒會致辭時也對「香港再出發」做了註解：早日從政治霧霾中走出，早日在聚焦發展上破題，香港一定能夠在背靠祖國、面向世界的更大格局中再創輝煌。

面對當前這場比2003年沙士和2008年金融海嘯更嚴重的經濟大風暴和更為惡劣的國際經濟環境，相信中央會加強對香港的支持力度，在增加香港的人流、物流、資金流，進一步深化大灣區合作，開拓「一帶一路」商機等方面，推出香港急需的支援措施。

堅守法治底線 促進和諧穩定

不能不看到的是，香港的騷亂並沒有完全平息。中央如何看待「香港再出發」與和諧穩定的關係？對此，本人有兩點分析：

第一，準確評估疫後暴亂形勢：疫後騷亂不會停，但出現大規模暴亂的可能性不高。

眾所周知，泛民在去年區議會選舉中大勝的主要原因，就是借助大規模反修例示威、暴亂造成的極端對立社會氣氛，取得了大量「只問顏色立場，不問政績素質」的極度政治化、情緒化的選票。一些嘗到甜頭的泛民人士當然是「吃過返尋味」，希望疫情過後示威騷亂不要停，以刺激並維持極端對立的社會氣氛，將泛民在區議會選舉中所得選票穩固下來，達至奪取立法會過半數議席的目標。實際上，這也正是香港疫後示威騷亂不會停的重要原因。無論中央、特區政府和建制派如何「息事寧人」，都不可能改變這一點。

不過，也要看到，再出現去年那種大規模暴亂的可能性不大。主要原因有3點：一是大多數市民已經不願見到大規模暴亂，暴亂式微，在疫情發生前已經出現；二是疫情過後的經濟民生將面對嚴重困境，亟需恢復經濟紓解民困，如果繼續策動大規模暴亂，必然加深經濟民生困局，極有可能激發眾怒，流失選票，這不符合反對派的選舉利益；三是「黑暴勢力」在警方的強力打擊之下已受重創，被拘捕的「暴亂分子」已達7000多人，敵對勢力要發動大規模暴亂已是力不從心。

第二，堅守法治底線，促進和諧穩定。

習近平關於香港當前問題的講話，既強調嚴正執法、止暴制亂，又提醒「家和萬事興」，並說「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園」。這表明，針對香港持續的暴亂，中央對於「香港再出發」，有兩方面的要求：一是要堅守法治，堅決止暴制亂。正如駱惠寧所說，突破了法治和文明的底線，對社會只會帶來災難性破壞。二是營造和諧穩定的社會環境，引領所有真正關心香港、愛護香港的人共同珍惜香港這個家，通過吹和風帶動香港重回發展正軌。

發揮好「一國兩制」這最大優勢

中央清楚知道，許多香港市民在涉及修例爭議的問題上有不同看法，甚至存在尖銳對立，但並非是反對一國兩制。中間派組織新思維今年1月16日公布以參與反修例的示威者為對象進行的民調顯示，近八成受訪者支持一國兩制，僅6%支持「港獨」。中間派智庫民主思路今年2月17日公布的民調也顯示，約73%的受訪者支持2047年後延續一國兩制。

習近平不僅強調一國兩制是香港的最大優勢，中央實施一國兩制的信心和決心堅定不移，而且要求既要把實行社會主義制度的內地建設好，也要把實行資本主義制度的香港建設好。顯然，中央希望香港再出發，最重要的還是希望香港各界發揮好一國兩制這一最大優勢，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，抓住發展機遇，贏得成長空間，寫下「香港好、國家好；國家好、香港更好」的嶄新篇章。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長