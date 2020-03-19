疫情峰迴路轉 共產黨充世界楷模（文：陳帆川） (09:00)

報喜不報憂，一直是共產黨的當家本領，因此過往幾十年，西方傳媒一直擔當「報憂」的角色，揭露中國陰暗面，讓世界審視共產黨的執政能力。每逢中國發生天災人禍，外媒都會拿放大鏡檢視箇中「人禍」的部分。但今次武漢肺炎爆發後，鑑於疫情嚴重，外界對新型病毒所知不多，許多西方媒體出於安全考慮，沒有派駐記者實地採訪，反而中宣部調動300名記者親赴疫區，唱好中國。

西媒隔岸觀火 無法深入查實况

西方媒體隔岸觀火，報道素材主要有3種。第一是購買少數親赴現場的通訊社畫面，第二是尋找疫區人士作網上視頻訪問，第三是採用官媒中國環球電視網（CGTN）的畫面素材。三者並用，雖然能確保報道產量，但無法深入調查實况，也無法求證傳言，使監察作用大減。

外媒缺少一手訪問和調查報道之餘，面對官媒源源不絕提供的清晰畫面和完整題材，也難以抗拒，偶有採用。即使加上自己的分析和平衡報道，某程度上也被共產黨牽着鼻子走，說出了部分共產黨想說的事。

對比一下香港去年如火如荼的「反送中」運動，大量外媒記者食過防暴催淚彈，目睹警察選擇性執法，他們報道出來的作品，威力和感染力自然強大。今次中國爆疫後不久，即傳來「吹哨人」李文亮逝世的消息，原本是感染力極強的新聞故事，足以撼動共產黨抗疫威信，但要數深入的報道，也就只得「財新」一家，其餘媒體對於李文亮的報道皆無以為繼，再加上中共大力「淨網」，一時三刻的群情洶湧迅速不了了之。

世衛儼如外判公關

與此同時，世界衛生組織儼如共產黨的外判公關公司，處處袒護，其時西方國家亦處於圍觀狀態，對身陷泥沼的中國的外交辭令非常客氣，穩住了中國的大國形象。結果，中國說些什麼，外界縱有質疑，也不會深究。相反，西方社會透明度高，媒體天天向政權開火，令政府窘態百出。於是中共化險為夷的救國故事，即使特朗普班子不信，對中國一知半解的西方人也有機會信；即使他們不信，至少中國人和香港中間派也會歸位，歌頌祖國，再一次喪事當喜事辦。本地「藍絲圈」將如何操作這股愛國情緒，值得注意。

作者是新聞工作者、文化評論人