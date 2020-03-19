「發哨人」文章的N級傳播（文：蘇鑰機） (09:00)

此「發哨人」文章在網上被刪後，有網民除了不斷轉發，還運用了各種新穎的方式，大家對文章引發的各種版本歎為觀止。從傳播學角度看，此事甚具意義，也見到不同媒體平台的表現。本文的資料來自4個常用的中文搜尋器，並找了慧科新聞資料庫的數據作參考。

縱橫交錯的網絡傳播圈

傳播學中的「兩級傳播理論」認為，消息先從大眾媒體傳給一些意見領袖，再由意見領袖廣傳到群眾。這有別於以前的「一級傳播」模式，即由傳媒直接將消息發放給市民。後來又有學者認為，傳播過程不一定是一級或是兩級，可以是多級（N），並由信息接收者回傳給發送者，形成了縱橫交錯的網絡傳播圈，於是N可以是任何數目。在互聯網時代，社交媒體盛行，令傳播方式更多元化。「發哨人」文章出現了不同版本，其傳播速度更快，範圍更廣，形式更多。

有報道指文章衍生不同的版本多達80個。從「《發哨子的人》多語言及各種創意版本接力大全」一文可見，透過網民自發式接力翻譯，最少有下列40多個版本，大概可分為3種類型。首先是傳統的語文版本：中文、英文、韓文、法文、日文、西班牙文、德文、俄文、意大利文、阿拉伯文、印度文、荷蘭文、越南文、土耳其文、希伯來文等。其次是另類文字或記錄方式，包括甲骨文、漢語拼音、滿文、藏文、西夏文、文言、篆體、古籍、金文、女書、翻轉排序、錯體、毛澤東書法體、四川語、粵語、十六進制編碼、歌曲、條形碼、盲人凸字、電報、「中文河蟹」、摩斯電碼、DNA序列、語音、手語、區塊鏈儲存等。第三種是一些奇特具創意的版本，包括表情符號、精靈語、克林貢語、無字天書、火星文、北極熊語、魔幻現實等。

標題字詞反映網民抗爭「行為藝術」

首先將各搜尋器中重複的帖文除去。附表的資料顯示，4個搜尋器的表現很不同。在Google找到的文章數目最多，標題字數也最多。其次是Bing，再下來是Yahoo（以字數計）。三者的文章用字模式接近，只是數量上有明顯差別。從百度搜到的相關字數最少，字詞沒有很多資訊，相信是和此個案的性質有關。

標題所用的字詞，可顯示帖文對事件的重點。它們可分為兩大類，第一類的字詞描述具體的人和事，例如「艾芬」、「專訪」、「武漢」、「疫情」、「肺炎」等。第二類是有關事件性質和官方行為。最多出現的字眼是「刪」，它可說是網上文章的主旋律。特別是「秒刪」出現了23次。「被」也很突出，「被刪」共有39個，也包括「被遮罩」、「被約談」、「被誣衊」、「被封殺」等。「遭」的意義和「被」相近，較多出現的是「遭刪」、「遭禁」、「遭審查」、「遭打壓」。

另一些字詞就反映了網民的抗爭「行為藝術」，包括「接力」、「引爆」、「轉發」、「奇招」，還有「攻防戰」、「復活」、「真相」等。描述官方的行為字詞有「封殺」、「隱瞞」、「審查」、「輿情」等。

在慧科新聞資料庫，由3月10至16日內，共找到26篇相關文章，其中香港有7份報紙共19篇文章，台灣4份報紙共4篇文章，澳門和新加坡各有1篇。而大陸就僅有《羊城晚報》的專欄文章，題為「理性看待『吹哨』問題」，作者不談具體事件人物，也不對此事作結論，焦點放在「網友們也不妨放下情緒宣泄，從四個維度來理性看待」。

「無大台」社會參與 突破網上新聞封鎖

「發哨人」文章可以帶來不少反思，首先是民間創意。今次網上各種表達的形式，有傳統也有新奇的做法，它們不單達到了推廣效果，也讓人看到網民的賦權行為。例如有一篇網文的標題是「人的子哨發：章文刪被《物人》」，就用了翻轉方式來展示和寄意。其次是涉及的人數和蘊含的能量，各方人馬帶來不同技能參與，見證了「高手在民間」。第三是網民之間似乎沒有組織和聯繫，這種「無大台」的做法變成社會參與的新興模式，因應時勢可有出奇效果。

第四是民意表達相當清晰，並突破了網上新聞封鎖，成為官方和民間的言論攻防戰。第五是獲得外間的廣泛關注，例如在歐美國家有主流報刊，如美國《紐約時報》、英國《衛報》和法國《世界報》的報道，即時解決了翻譯上的需求，一些亞洲、中東、南美等地的新聞媒體也許更願意報道此事。第六是禁制的力度愈大，反彈可能愈強，雙方的博弈風險更高。

渴求資訊和追尋真相是人類天性

渴求資訊和追尋真相是人類天性，正如事件主角艾芬所言：「每個人還是要堅持自己獨立的思想，因為要有人站出來說真話……這個世界必須要有不同的聲音。」新聞可以有不同的報道角度，原來還有不同的表述版本。這令人想起一些新聞金句：「有時我們最不想聽到的故事，就是我們最需要知道的」、「新聞界是社會變遷中的進步力量」。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長