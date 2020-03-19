新冠病毒持續蔓延 澳洲疫情不容忽視（文：謝智剛、詹儔軍） (09:00)

香港城市大學（城大）與廣州華南師範大學組成聯合研究團隊，於1月底開始採集互聯網提供的城際遷徙大數據，為新型冠狀病毒的傳播預測建模，於2月中對中國367個城市的疫情作出推算，結果跟實際情况極為脗合，在3月初亦繼續對韓國及多個疫情嚴重的國家作推算。

若感染數偏低並緩慢增長 該地極可能已有社區感染

城大謝智剛教授團隊在400多個城市的數據及推算結果當中，發現當感染數字的時序曲線出現某些特徵，該城市或地區顯示的官方感染數字與實際感染數字可能存在巨大差異。具體而言，若感染數字在超過兩星期持續處於偏低水平，並緩慢增長，該城市極可能已經存在社區感染；當醫療系統察覺有異常情况，而有關當局能夠作出檢測和匯報，感染數字隨即迅速飈升。

謝教授團隊認為，各國感染數字的真確性存在差異，問題在於各國對於檢測新型冠狀病毒的做法不一致。至3月9至10日為止，韓國檢測個案高達21萬宗（相等於每百萬人4099宗），而日本的檢測個案只有9600宗（相等於每百萬人76宗），美國亦只有8554宗檢測個案（即每百萬人26宗）（註）。

我們所掌握的官方感染數字的真確性，明顯受制於檢測個案的數目。所以，在病毒全球肆虐的情况下，對於沒有採取適當和主動措施的國家或地區，其持續偏低而緩慢增長的感染數字絕對是一個令人憂慮的警號。

如南半球未能遏止擴散 病毒年底或重回北半球

上周，香港的感染數字已經轉為海外輸入為主，而從本周開始，由於大批海外留學生陸續返港，確診人數將必出現上升的趨勢。然而，正當香港防控的注意力集中在歐洲和美國的疫情，從上述研究數據和觀察所得，不少歐美以外的國家和城市的疫情也不容忽視，尤其是在澳洲，感染數字時序曲線的進展趨勢令人憂慮，加上當地即將進入秋冬季節，若防控工作稍有怠惰，病毒的蔓延速度勢必急增。

澳洲為香港第二大留學熱點，目前留學人數多達約1.8萬，香港也應作好準備，應對大批趕在澳洲寒假前回港的留學生。

如南半球國家包括澳洲未能在冬季遏止病毒擴散，病毒可能在年底重回北半球，令疫情持續，難以平息。

註：bit.ly/3diGaLo

作者謝智剛是香港城市大學電機工程講座教授、詹儔軍是廣州華南師範大學教授