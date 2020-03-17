美國戰線是「如箭在弦」 還是「如芒在背」？（文：歐陽五） (09:00)

美國去年11月通過《香港人權與民主法案》後，泛民、本土等政治勢力如獲至寶，「香港眾志」等團體更將其奉為「尚方寶劍」。他們眼見美方針對該法案的首份年度認證報告發布在即，泛民議員訪美游說無果，便欲故技重施、裹挾民意，以「請出寶劍」。

殊不知，反對派欲用這柄「劍」制裁港府官員，毫無合法性可言。「民間集會團隊」口中的「美國戰線」亦絕非「如箭在弦」，對如今香港社會而言，實為「如芒在背」。

一、挑撥中美關係 威脅國家安全

隨着美國本土疫情的惡化，美國國內輿論和國會議員早已無暇顧及香港人權與民主法案首份年度認證報告。「香港眾志」等團體此時向美國國務卿蓬佩奧發聯署信，一來是擔憂美方此時不會啟動制裁，導致「寶劍無鋒」而殺傷力銳減；二來是給自己「刷存在感」，畢竟其在疫情防控中除了涉嫌賣口罩「抽水」外，沒有任何作為。

疫情面前誰都無法獨善其身。美國總統特朗普日前已明確表示，「中國分享的數據是有幫助的，美國一直在跟中國密切合作」，中美擱置爭議、合作抗「疫」前景光明。香港個別團體此時「關注法案落實情况」，實質是挑撥中美關係，不利於兩國乃至全球的疫情防控大局，其宣稱「希望完善有關機制，例如對本港警、政問題的情報系統」，更是置香港法治、國家安全於不顧。

正如劉兆佳近日刊文指出，修例風波之所以規模龐大、為時甚久和暴力不斷升級，是因為它是香港內部和外部的反共反華勢力共同合力所致。美英等國長期在港「搞滲透」早已不是秘密，此時不反思香港在國家安全這一重大問題上的隱患和短板，反而呼籲美方加強情報工作，無異於開門揖盜，對此不得不防。

二、大搞雙重標準 破壞社會穩定

從戴耀廷「佔中」時鼓吹「違法達義」，到激進示威者美化暴力、暴露恐怖主義傾向，愈演愈烈的社會運動既拖累了香港經濟，更破壞了法治、撕裂了社會。反對派言必稱民主，卻不知民主的核心要義，也包括少數服從多數（rule of the majority）。刻下絕大多數港人的首要訴求，當然是生命安全與身體健康，疫情來襲之時，港府的應對措施堪稱及時和果斷，為700多萬港人的基本人權提供了根本保障，避免了當年沙士疫潮的慘痛局面。個別團體不僅對此視而不見，還出人出力地支持違背醫德、被批評「見死不救」的「醫管局員工陣線」，如此大搞雙重標準，倒是青出於藍。

各行各業應摒除偏見 共克時艱

香港剛經歷過「回歸祖國以來局面最為嚴峻複雜的一年」，如今疫情防控形勢雖得以控制卻斷不可放鬆。各行各業此時應摒除偏見、共克時艱、共築防線，如此，則少數人的所謂「美國戰線」勢將一觸即潰。

作者是時事評論員