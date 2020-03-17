從歐美防疫錯誤汲取教訓（文：劉進圖） (09:00)

英拿人命做賭注 美矯枉過正

英國政府的錯誤很明顯，起先是不設防，等到社區感染大爆發後，便拿國民性命做賭注，症狀輕的自行在家隔離，不得進院治理，並索性不做檢測，重症狀的才准入醫院，說這樣做可加快讓大多數國民產生抗體，又打算叫70歲以上國民長留家中，直至疫情過去。這套政策極其謬誤，數百位公共衛生專家已聯署批評，香港家長即時叫留學英國的子女回家，香港防疫雖有瑕疵，總不至於如此冷酷無情。

美國政府的錯誤同樣明顯，起先是輕視專家意見，漠視檢測工具短缺，以為限制中國旅客入境便能阻隔病毒，等到錯失時機後才矯枉過正，不分疫情輕重限制歐盟國民入境，之前卻無端豁免英國，無視病毒已在美國多個州份社區爆發，這種遲緩滯後、半桶水式防疫策略，經總統電視直播後，非但未能穩定民心，反而把股市嚇至急瀉。香港政府雖並非對防疫專家言聽計從，尚未至於如此冥頑不靈。

設法讓市民過點正常生活

指出英美的錯誤，並非為了標榜香港的成績，而是因為近日香港市民出現抗疫疲勞，防衛意識開始鬆懈，密集人流重現。我們應該理解市民的難處，人總不能長期困居斗室，總需要和親人朋友見面，需要做運動，需要有一定的娛樂，這些都是很正常的，當抗疫變成持久戰，我們要設法在防感染擴散之時，讓市民過一點正常生活，歐洲國家實施的限制公眾活動措施，細節各有不同，共通點是抓大放小，禁止大型群眾聚集，但容許小規模的社交或宗教聚會，只是嚴格要求保持安全距離，香港應可從中汲取經驗。

毋庸諱言，歐美文化與香港不同，且沒有「沙士」的血淚教訓，歐美國民普遍不戴口罩，政府也不建議民眾戴，箇中因由和利弊，網上已有許多學者和專家分析，我們只需環顧鄰近地區，防疫取得進展的，如台灣、澳門、新加坡，以及香港，甚至一度失守的韓國，國民都普遍戴口罩防疫，這就足夠讓我們堅持下去，做好保護自己和保護身邊人的本分。假如去到意大利那樣，重症入院人數超出醫院負荷，醫生要按年齡和病情決定救誰不救誰，家屬連患病摯親最後一面也見不到，喪禮也不能辦便草草火化，等到那時才懊悔便太遲了。

作者是資深傳媒人