維持正義保護市民 乃法律存在之故（文：鄭立） (09:00)

面對這樣的情况，聲稱香港是法治社會的法律界，自然受到各方質疑。對於這些質疑，他們的態度卻未免是掩耳盜鈴。比方說面對公職人員違規肆虐，卻少有人被控告的問題，多過一個法律業者只是表示檢控誰並不是法庭的責任，就完全置身事外，這些人卻同時自詡在守護法治，有種荒謬的諷刺感，說得自己只是一個照本宣科執行制度的法律機器，完全跟維持正義無關一樣。

連曾於香港大學教法律的學者戴耀廷先生，或者是黃之鋒先生，這些長期都維護他們的人，都看不過眼明確表達「法治已死」時，業者們的反應令人失望。古人尚且知道天下興亡，匹夫有責，而今天的香港，有多少有志之士，揮灑自己的熱血，耗盡自己的家財就是為了保護我的家鄉。卻有一群人，堅持自己無制度上的權力，就沒有責任，就需要被體諒。那麼，現在為香港而戰的市民們，難道又有什麼制度上的權力去做些什麼事？

香港的制度沒給予他們權力，但他們卻願意肩負起拯救家邦的義務，如果大家的反應都像某些法律界從業員一樣，一句制度沒給我權力，就置身事外，香港就只會衰敗滅亡。如果一個人只是執行自己體制所給予的權力，他就算位高權重，也只是一個機器的零件，一個制度的奴僕，在這個連中學生也願意為香港拚上性命的時代，他們卻熱中於談論自己為何沒有責任，請問如何贏取市民的尊重？

香港人長久以來把法治當神仙拜，但為何要法治？我們之所以覺得法治是好事，是因為法治使一個社會上最大的暴力團體，也就是政府，受到法律所規制；使公權力者不能濫權，不能濫捕，不能濫用行政程序，不能收市民的稅金去殘害市民。

法治社會之所以可貴，是因為市民即使涉法律風波，與政府有衝突，也可以保障自己不會無辜受害，不會被公權力滋擾，正義才是法律的真正目的，執行制度只是手段，業界並不止是執行制度的工具，業界有維持正義與保護市民不受公權力侵害的責任。如果提也不提，也不覺得是自己的責任，請記着法治本身只是一個概念，只因維持正義與保護弱小而神聖，不能本末倒置。

香港社會多年來對法律界予以尊重與期望，若在市民水深火熱、活於恐懼、期望受到保障與有人維護正義之時，業者們的反應就是貴客自理，業者們只是收錢辦事如同清潔工人的話，那最終受到市民的鄙視，也是理所當然的結果。

作者是專欄作家