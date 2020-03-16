保障清潔工安全 強化社區防線（文：曾迦慧） (09:00)

疫情肆虐，口罩難求，像珠姐這樣要自己掏錢包買口罩、「自己健康自己顧」的工友，比比皆是。自2月初起，樂施會和伙伴團體分批向各區近4000位清潔工，派發3.7萬個各界捐贈的口罩，並講解防疫知識。我們到達垃圾站的時候，工友每每已在排隊，跟我們訴說在疫情下工作的憂慮。我們與伙伴團體2月上旬訪問了全港15區149位不同政府部門的外判清潔工，三成稱公司沒有提供口罩，在獲提供口罩的清潔工當中，近四成每天不足一個；近半工友表示公司沒有提供消毒清潔液清洗垃圾桶或廁所；八成工友稱沒有接受任何有關為新型冠狀病毒防疫問題的培訓，但仍有一成多工友被公司要求有需要時須清潔疫廈。

工作期間向僱員提供防疫裝備本屬僱主責任。雖然政府早前公布會在懲教署生產的口罩中，分配70萬個予政府外判清潔工，但至日前仍未有細節。醫學意見建議市民每4小時更換一次口罩。工友工作量大，流汗多，再加上街道上的灰塵污垢每每沾污了口罩，因此每天最少需要更換兩個口罩。目前政府派發的70萬個口罩，只夠全港工友每月一日用一個。我們接觸到不少工友，如大洗隊、蟲鼠組、水車司機及垃圾站管工等，他們仍然面對口罩嚴重不足的情况。

隨着受強制檢疫人士居所的大廈不斷增加，清潔工面對的風險亦不斷增加，該如何處理須接受強制檢疫人士製造的垃圾，當局仍未有統一指引。據衛生署發布的名單，截至3月12日，受強制檢疫人士居住的大廈已增至多達13,228幢，分佈全港九新界和離島（註）。若家居檢疫人士棄置的垃圾只被視為「一般家居垃圾」處理，便會由清潔工上門收集。然而這會令清潔工與隔離者有機會直接接觸，若垃圾包裹不善，將大大增加前線清潔工被感染的風險，更增加病毒在社區傳播的機會，我們認為現時做法是罔顧清潔工及整體社會的安全。

促請政府增口罩供應 新冠肺炎列職業病

至於法律保障方面更是欠奉。台灣已出現醫護及醫院清潔人員感染的個案，防疫工作有賴醫護人員和清潔工等緊守崗位，我們應當為他們提供保障。

樂施會和民間社會致力支援清潔工的緊急需要，同時要求政府亦應盡其責任。我們促請政府增加口罩供應，由目前每月70萬個增至至少130萬個，確保所有工友每日至少有兩個口罩可用，並應維持供應至疫情完結；應由專門受訓人員（如衛生署職員）配備專業裝備，上門清理被隔離人士的家居垃圾；及時將新型冠狀病毒肺炎納入《僱員補償條例》附表2中、列為可補償職業病之一，並應擴大保障至任何因受僱維持公共衛生，以及須與顧客有緊密接觸而有高風險染病人士，包括清潔工人、保安、零售服務業僱員等；並把政府剛在「防疫抗疫基金」中提出的「辛勞津貼」涵蓋至5300幢「三無大廈」（即沒有業主立案法團或任何形式的居民組織，亦沒有聘用物業管理公司管理大廈），令在這些大廈工作的清潔工和保安員也能受惠。

是次危機暴露了外判制度的深層問題，亦反映政府對保障清潔工的措施只是蜻蜓點水，無視守在社區防疫前線的清潔工的安危。我們已去信邀請手握龐大資源的政府官員落區，了解清潔工的苦况。政府失職，罔顧清潔工的安全，危及的最終是整個社會。

註：bit.ly/2U7nTb1

作者是樂施會候任總裁