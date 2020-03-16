資產空間的時代革命：從檢疫中心說起（文：鄧永成） (09:00)

我們應怎樣理解這些爭議？敝欄早已提議一組認識我城的合適概念：統治空間vs.挪用空間（註1）。前者是促進國家／城市管治，壓迫的空間；而後者是民間把不同聲音組織起來，抵抗霸權的空間。為了把這組概念更精準地運用到抗疫運動的理解上，我提議在此基礎上闡述統治空間內的資產空間（property space；註2）。

資產法律是不對等社會關係的表現

我們習慣從擁有權的角度來狹隘地定義資產。受西方擁有權模式（the ownership model）影響，依附特定的地理想像，資產差不多等同私有資產，而且還有一條清楚界線分開擁有者個體與集體。土地之可以拆塊成片以資識別於鄰居的獨特領地，實有賴制定法律去把資產安家落戶，到達毋庸置疑的地步。因為，擁有者誤以為自己全權在其落戶的地塊上進行私人用途，其領地便是通過排擠鄰居而鞏固的資產空間；非擁有者在領地是完全沒有角色可言。

事實並不如此。資產只是用來描繪權力集中於某種物件的單詞。由於涉及人際間的複雜關係，它不可能是一個個體的權利，而是社會共同體，牽涉到對共同資源有興趣的多種人們。因此，當我們組織及分配產權，其實是劃撥和執行社會特權及資源。資產關係便是個體就用地許可及用途談判。資產關係的排斥，視乎我與他人的法律關係——它組織脆弱性與特權的連鎖關係。資產法律是一種不對等社會關係的機構性表現，運用法律修辭，把持份者分類為土地擁有者vs.承租者、屋主vs.租戶、發放房貸者vs.按揭者，製造不同法律主體間特定類型的權力。一方擁有權力去改變某特定的關係，而另一方則對其改變無法有抗衡能力。後者身處法律上高危境地，能否使用土地、表達異議、擁有容身之所或合理地借貸成功，都視乎前者恩賜。

引伸之，任何土地使用例必涉及有能力管制一些潛在的用家。這就指涉在資產領地內實施社會法律技藝，管理好構成土地用途、佔據、擁有及想像的多邊關係。領地不止是權力的結果，同時也是一種可使權力關係得以實施及合法化的途徑。資產空間就是關聯的綜合體，人們在資產法律組織的交易環境裏尋覓重要社會空間資源，包括連鎖的脆弱性與特權。與此同時領地製造及鞏固這些關係，執行肆虐的權力關係、封閉某些空間不許交易、通過非政治化領地，物化這些關係。

「止暴制亂」式疫情治理

林鄭政府的疫情處理完全在「上、下分治」的鳥籠中延續「土地發展體制」的霸權（註3）。武漢肺炎在去年12月已出現，當市民已提高警覺，政府卻因《禁蒙面法》覆核而禁止政府官員戴上口罩，亦因此不用心去保證坊間有充足的口罩供應。再者，在「上、下分治」的鳥籠中，上級既沒批准封城，只好任由病毒自由入侵城市體內。到了感染及疑似感染個案飈升到危險地步，只好急急實施遲鈍的危機管理，而此時醫療物資和設施都已不敷應用。

有果必有因。我以前提過：「土地發展體制」的霸權造成社會資源向房地產傾斜的惡果（註4）。在資產空間裏，醫療衛生永遠是脆弱者，可用資源視乎權貴的恩賜。去年大學擴建醫療教學設施經費在社運後被抽起後，未來的改善也不許樂觀。

同理，在資產空間的主導下，香港只可能是「下流城市」（註5）。抗疫的危機管理與延續「土地發展體制」霸權的手法同出一轍，強調技術功能主義，大量運用巧言令色，以強勢技術官僚決定排斥民間參與（註6）。這種模式，在武肺疫情的危機處理中可見一斑。在「止暴制亂」的方針指導下，抗疫簡化為技術難題：提供足夠的檢疫宿位。如資產法律所說，香港政府是土地擁有者，自當擁有權力去改變某特定的關係，而另一方則對其改變無法有抗衡能力。《基本法》第105條便寫得很清楚，政府可以依法徵用私人財產；法例第599章《預防及控制疾病條例》第8條公共衛生緊急事態規例也賦予政府等同權力。更何况公共屋邨涉及更不對等的資產關係——政府作為地主、房屋署作為屋主vs.公屋居民。公屋居民是在房屋階梯中最低等的、沒有資產的人，身處很脆弱的法律地位。就駿洋邨而言，新住戶的權益被忽視，要暫緩入住，又不准他人進入，因只得6000元補償而被迫重找劏房入住。最諷刺的是，政府運用語言偽術，說不是針對被分配單位的市民。

還有，由於受感染個案太多，隔離宿位不足，便技術性把個案分為密切與非密切接觸者兩類，後者在家隔離，不理會條件是否合適作為隔離場所。有不少疑似個案發生在劏房。眾所周知，劏房居民在資產關係上，比公屋居民差得更多，在這種環境居住的市民在法律上連最基本的認受性也沒有。在疫情影響下，不少受家居隔離影響的其他劏房居民亦只有自求多福！

最後，政府繞過立法會，強辭奪理地運用獎券基金撥款興建竹篙灣檢疫中心；食衛局刻意避開招標程序，以直接委託形式將大量檢疫或隔離中心工程直接交予國企承建；駱惠寧也在2月28日高調視察新建成的鯉魚門公園度假村香港緊急防疫觀察中心項目。結果使資產空間更向一方傾斜，延續「土地發展體制」的霸權。

資產空間也需時代革命

資產空間是社會鬥爭的結果。既然我們視脆弱社群為資產空間製造的受害者，又尊重與其他人同住為社會公義的重要性，我們便有必要重新思考城市空間究竟為誰而建。那麼，我們便要認真構思不同的思想方法去想像領地，後者不應只是資本的或殖民者的空間。我們要強調的不是個體化的權利，而是責任的道德規範。資產政治可以包括有關不同關係地理的鬥爭，重新放置抽象的資產投機與地主投資，放在由住宅、家庭和地方交織成的濃密地理。

醫護人員罷工行動已為建設挪用空間踏出重要一步。7．21事件後由跨行業專業人士組成團隊投訴南邊圍一帶僭建，元朗地政處配合屋宇署亦被迫行動。這是徹頭徹尾改動資產空間的舉動。只要我們沿着這個方向鍥而不捨地鬥爭，便可以邁向包容差異的空間。

註1：鄧永成，〈抵抗霸權的惡——反修例運動的社會空間邏輯〉，《明報》，2019年9月2日

註2：Blomley, Nicholas （2020）Precarious Territory: Property Law, Housing, and the Socio-Spatial Order. Antipode 52: 36-57

註3：鄧永成，〈從中國疆土的視角 思考大灣區爭論〉，《明報》，2019年3月18日

註4：鄧永成、葉鈞頌，〈不願面對的土地真相：從體制的二度剝削說起〉，《明報》星期日生活，2017年9月24日

註5：鄧永成、王俊傑、葉鈞頌，〈下流城市——政府帶頭 習慣荒謬〉，《明報》星期日生活，2017年7月2日

註6：鄧永成、葉鈞頌、梁漢柱、馮國堅，〈「過渡」措施目的成謎 勿把城市簡化為宿舍〉，香港01，2017年11月16日

作者是香港批判地理學會主席、香港浸會大學地理系特邀教授