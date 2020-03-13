當警察訓斥市民道歉（文：曾志豪） (09:00)

當警察的嚴重個案，包括電單車衝入人群「打8字」、向商台記者背部發射海綿彈、展示記者證件於直播鏡頭之前，涉事警員都只需被「訓斥」便能復職，其實等於「縱容」，不受制約。

於是我們看到警察在大型公眾活動中，繼續胡椒噴射甚至盾牌襲擊記者。

雨傘運動的「七警事件」以及朱經緯事件，和今天的警暴相比，簡直「溫文爾雅」。當年社會認定不能接受這種暴行，相關警員也受到應有懲罰，至少不是內部紀律「訓斥」了事。

警察無權作道德規範要求

但今天的新七警，包圍一個路過市民，在搜身調查過程中，粗口辱罵、逼令市民向每一個警察道歉，作出主觀威嚇的言辭，什麼「唔X順喎你個樣」、「我覺得你好X串」，這是合法合情的截查市民，還是黑社會欺壓市民？

市民要問一句，警察憑什麼、依據什麼《警察通例》要求市民向警察道歉？警察和市民的關係只有「犯法」和「執法」，市民如果犯法警察便執法，反之警察無權作出任何道德規範的要求。市民即使態度像警察口中「好X串」，請問「好X串」犯什麼法？警察憑什麼「訓斥」市民？

更離譜的是，當新七警發現有傳媒拍攝到自己的惡行，居然要求記者關機甚至交出影帶，這完全是赤裸裸阻礙新聞自由！這種德行的警察和「忠誠勇毅」沾上什麼關係？還好意思講「警方一向尊重新聞自由」？

鄧炳強非常在意傳媒的「錯誤」信息會「誤導」市民，影響警察的公眾形象。他真的太幽默了，請問公眾看到「逼人道歉七警」的片段，還會對這個武裝團體有什麼良好形象？由抗爭運動到今天，一直破壞警察形象都不是傳媒「黑記」，而是警察自己﹗

養虎為患的，正是林鄭無能政府，姑息養奸，曾經亞洲最佳的紀律部隊，變形走樣到如此田地。或許連林鄭也害怕被警察訓斥吧？

作者是傳媒工作者