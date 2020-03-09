港美電纜分段測試 純屬商業毋須多疑（文：黃錦輝） (09:00)

電纜基建 港美合作無間

所謂「工欲善其事，必先利其器」，促進數碼經濟必須做好相關的基礎建設，就如公路網對建設一個經濟小區而言絕對是不可或缺。政府當然了解這需求，2017年起與不同國際公司合作建造跨國海底電纜網絡，讓更多國家的通訊服務平台能直接與香港連接，減低通訊延遲及加快信息傳送速度。值得一提的是，香港與美國在電纜基建上合作無間，根據submarinenetworks.com報道，附表4個海底電纜網絡項目，美國企業均有投資。

項目一的建設已大功告成，兩端已連接上，並正測試。首段測試先會在PLCN電纜位於台灣及菲律賓的連接點進行，分別由谷歌及臉書負責。但測試計劃一出台便惹來本地傳媒諸多揣測，認為此舉是美國以國家安全為理由阻止PLCN全線開通，谷歌及臉書亦「奉旨」放棄登陸香港。更有政客落井下石，指事件反映「一國」已大於「兩制」令到香港被美國踢出PLCN項目，嚴重影響香港國際數碼自由港的地位，不利數碼經濟發展。

筆者認為大家毋須杞人憂天，對這計劃調動反應過敏。首先，PLCN連接香港及洛杉磯的海底電纜的協議是獲得美國「聯邦通訊委員會」（Federal Communication Commission, FCC）承認的，電纜竣工之後他們並沒有公開提出過要終止香港段的運作。谷歌及臉書率先進行PLCN分段測試實屬商業考慮，因為台灣及菲律賓分別是兩者重點投資的登陸點。香港段的測試還未開始，極大可能只是PLCN大股東「鵬博士電信傳媒集團」另有別的商業計謀而已。從另一角度分析，若然美國真的要邊緣化香港的話，那麼為何沒有封殺其他海底電纜項目呢？正因如此，即使是封了PLCN，源自美國的信息仍然可以透過HK-G、BtoBE及HKA等電纜輕易地進入香港。

把握機遇 打造區內數據樞紐

「粵港澳大灣區」發展如火如荼，廣州、深圳與香港同樣聚焦數碼經濟，發展速度驚人，全球有目共睹，「國產」跨國企業微信、騰訊等便是膾炙人口的成功例子。「一國兩制」及「國際化」是香港的「競爭優勢」（Competitive Advantage），政府必須竭力守護好這兩座堡壘，香港才能在大灣區發揮自己的長處。表述的國際海底電纜正是香港直接通向全世界的數碼高速公路，所以政、商、學界必須好好把握它們所能帶來的機遇，打造香港成為區內的數據樞紐。在商言商，筆者相信香港數據樞紐在大灣區的龐大市場支撐之下，必能鶴立雞群，跑贏其他地方包括台灣、新加坡。

作者是香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港資訊科技聯會前會長