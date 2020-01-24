要改變職專教育「次等」地位 須通盤考慮改革中學教育（文：趙永佳、許漢榮） (09:00)

報告一再強調，專責小組認知社會現時仍視職專教育為次等選項，他們認為此現象「根深柢固」，是因為「包括學生、家長和教師在內的眾多持份者仍對職專教育持相對狹隘的觀點」，不了解職專教育的價值等等。但對於如何改變社會這些想法，報告除了一如既往建議加強「宣傳」之外，其實並沒有提出更具體的方法。

我們特別留意到報告內有一整個章節論及中學「應用教育」，是自2015年專責小組的報告發表以來，首次明確將中學職業教育（2015年報告用語）以「應用教育」之名來作描述。表面上，報告內的建議涵蓋了初中生涯規劃教育、高中應用學習、教師支援、家長教育，以至企業參與等方面，但其實這些工作在過往都一直在進行，報告的建議與過去並沒有很大的不同。

初中設學習領域 重組科目

報告其中一個仍然沒有觸及之處，是在整個中學課程制度當中，職專教育如何定位。自從學制改革以來，本港的中學課程仍然是以科目為本，初中的課程仍然未有改變科目教學的取向，學科之間的連繫、協同效應仍是十分薄弱。此外，在現時高度中央化的課程限制下，學校在設計課程上並沒有很大的自主權，而教育當局所謂「建議」的學習領域，其實並沒有職專教育一項，定位不明之下，職專教育在初中自然不會受到重視。過去在「工業學校」及「職業先修學校」仍然是教育制度一環的時候，曾明確地將「工藝科目」課時比例做好定位，再配合特定科目，讓初中生能涉獵不同的職專教育學習模式，對這些學生思考未來發展，更直接有效。雖然我們並不認為本港需要重新設立「工業學校」及「職業先修學校」，但初中課程有必要改革，包括認真思考設立「職專教育」或「應用教育」的學習領域（Key Learning Area），並重組、新設科目，加強相關的學習元素，讓職專教育在課程框架下與其他學習領域看齊，這樣就可容許學校能按校情發展出自己的特色。初中課程能百花齊放，才有機會讓職專教育成為真正有價值的選擇。

在高中應用學習方面，報告認同這是中學職專教育的重要平台。然而根據統計數字，修讀應用學習學生人數仍然只佔少數。現時學生修畢應用學習並獲「達標並表現優異（II）」成績，可獲相當於香港中學文憑考試甲類選修科第四級或以上的資歷。過去我們曾經指出，應用學習評核的嚴謹程度，其實不下於甲類的選修科，但是不論學生有多努力，學習成績有多優異，他們也只不過獲得高於第四級的資歷。這不是彷彿在說，應用學習是不及甲類選修科，是次等的嗎？我們認為進一步提升應用學習的認可水平，也是政府應當認真思考的課題。

設區域「應用學習教學中心」

此外，由於應用學習的內容以專業學科為本，中學內一般老師未必有足夠資格教授，因此各大課程提供機構就負起了重要的責任，按照《應用學習課程及評估指引》來編寫、施行課程，以及進行評估。雖然現時應用學習的推行模式有二：即是所謂「包班」形式及於相關院校上課的形式，但由於牽涉複雜的行政安排，甚少學校能選擇「包班」形式開辦應用學習。但同時即使學生是選擇到相關院校上課，學校也難以在上課時間表之內為學生提供課時，因此學生多是需要於星期六或長假期如暑假上課，以確保可以依時完成課程。小組報告內對這些學校實際操作的問題，並沒有提出建議。我們認為，若政府認同應用學習也是高中學生有價值的選擇，除了現時已經全面資助學費外，也應當考慮由政府主導，在不同區域設立「應用學習教學中心」，再將設施租借予課程提供機構作為開辦課程之用，讓學校之間更容易協調時間表，讓學生能在時間表編排的時間內修讀應用學習。

培訓教師了解職專 再助家長學生選擇

專責小組報告亦提及「加強支援校本職業訓練課程」，讓學校可因應校情發展具校本特色的職業課程，這個大方向值得再深入探討。然而報告內只提出鼓勵學校為這些課程取得資歷架構認證，這卻是不足夠的。更理想的做法是在香港中學文憑的制度下，也認可這些校本課程，方能擴闊學生的多元出路。這不單止是為就業作準備，也為將來可持續學習另闢蹊徑。當然，在已經踏入21世紀的今天，是否依然需要一個公開考試來評斷年輕人的能力，這是另一個大課題。事實上，有不少學校已在默默努力作出不同的實踐，為學生籌劃更多元化的學習及出路，當局也應好好歸納他們的經驗，認真改革課程及制度。對於認真作先導實踐的學校，教育局更應為他們提供額外津貼及資源，讓他們可以安心在教學前線發揮所長，立下範例。

最後，小組報告亦提及「加強對家長的支援」，但當中的內容仍然只是為家長舉辦「活動」，這其實與過往的工作也沒有很大的分別。反而我們認為，家長是否了解職專教育的價值，學校的角色很重要。例如現時絕大多數學校都會為中三級的家長舉辦高中選科簡介會，學校有否向家長提供如應用學習等相關資訊？班主任是否都能掌握準確資訊並能有效向家長介紹？這些都會影響家長對職專教育的看法，最終會影響學生的選科取態及決定。因此，為了讓教師可以更加了解職專教育的理念，我們建議教育局應委託大學舉辦在職教師培訓，更有系統地讓教師了解職專教育在21世紀的位置。此類課程的目標並不是培訓老師任教職專教育的課程，而是讓他們對職專教育的理論及實踐有深入的了解，使他們能為學生、家長提供準確的資訊，協助他們作出教育選擇。

讓不同才能年輕人有平等機會發揮所長

不論是職專教育，抑或是文法教育，兩者的本質都是關注年輕人的發展，沒有所謂高低之分，但觀乎香港的制度卻是存在着「抑職專揚文法」的問題，也因此要給予職專教育公平的定位，就不是「推廣」那麼簡單，要考慮的更是整個教育制度如何讓不同才能的年輕人都可有平等的機會發揮所長。故此，我們對於報告中論及中學應用教育的部分，仍感失望。

我們期望，政府在專責小組報告提出的方向之上，能更有膽識為政策作出思考，例如如何支持學校在職專教育上的校本創新、為學生提供多元出路等等。將來，甚至應更進一步思考如何讓職專教育能在以文憑試為主導的制度下可以並駕齊驅，讓我們的教育制度既能平衡發展，也能展示多元，最終能讓年輕人可在新世紀中脫穎而出，面對來自全世界的競爭和挑戰。

作者趙永佳是香港教育大學社會科學系社會學講座教授，許漢榮是香港教育大學教育政策與領導學系講師