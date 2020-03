中國不妨對sick man of Asia大度一些（文：黎蝸藤） (09:00)

《華爾街日報》2月3日刊登題為「China Is the Real Sick Man of Asia」的評論文章(註1)。中國官方認為,「東亞病夫」(Sick Man of Asia)這標題歧視、侮辱和惡意抹黑中國人,把日報3名駐北京記者逐出中國報復。華爾街日報強調,文章是評論(op-ed)不是社論,不代表編輯部立場;編輯如何定標題是言論自由;駐中國記者和評論版是兩個部門,不應把記者當替罪羊。根據中國外交部說法,報社雖已寫信「承認錯誤」,但不願「正式道歉」,中國不會就此作罷。事件或嚴重影響中美關係。