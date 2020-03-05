香港政策法報告的新焦點（文：王慧麟） (09:00)

往年「走過場」 今年大不同

其一，今年香港政策法的報告，在時機上及內容上，都與以往的操作大有不同。往年的香港政策法報告大約在3至5月間，美帝政府交付國會後在網上發表內容，然後美總領事就做一些訪問而已，這種走過場式的報告，對香港政府壓力有限。但今年卻大不相同。因為去年底通過了《香港人權與民主法案》，美國國務院不單止要按香港政策法的原本要求撰寫報告，而且更要按香港人權與民主法案的新增要求，例如香港政制民主化進展及高科技轉移等方面，提交更仔細的報告。假如今次香港建制及民主派的議員可以成行，就顯示出華府不會再如往年那般做一個走過場式的報告，而是要認真地，建立一個諮詢程序及模式，顯示出華府對此份報告的重視。

其二，我們要關注，在建立這個報告前諮詢的程序之時，有哪些華府官員出席。在這裏，總有人會批評美帝副總統去年與民主派人士會面，搞亂香港云云。當然，美帝要搞香港是必然的，問題是，即使是「搞」香港，華府會如何「搞」，也是需要了解的。而且，美帝是一個三權分立的政治體制，總統等管治團隊，與事務官員為主的國務院官僚及由選舉產生的國會議員，利益不是完全一致的。因此，外界要注視，今次華府的官僚團隊方面，是哪一個層級的官員與香港的議員會面。美帝主管東亞及太平洋事務的官員，是助理國務卿史迪威（David Stilwell），他會否親自出馬與香港議員們直接交流及會面呢？

「年度認證」值得關注

其三，今年的有關香港政策法的報告，會引入一個叫做「年度認證」（annual certificate）的做法，這亦是值得關注的焦點。以往香港政策法的年度報告，多是流水帳，走過場，顯示美帝對港事務也只是閒事一樁。正因如此，去年的香港人權與民主法案就加大了力度，引入了「年度認證」的做法，要求國務卿就多項涉及港人權利等問題評估，得到了國務卿的認證之後，香港政策法內的對港優惠才可延續。問題是，這個年度認證的準則及內容是什麼？華府又憑什麼去認證呢？程序又如何呢？一旦年度認證交上了國會之後國會議員不滿意的話，後果會怎樣呢？這些都是未知之數。香港的議員既然訪問美帝，相信市民也想知道，這個年度認證究竟是如何操作呢？

其四，究竟民主派議員到了美帝，該如何反映市民的意見呢？外界無從得知，華府選擇及邀請民主派議員訪問的準則為何，但相信民主派的支持者，是希望民主派議員能夠如實反映香港的現狀，特別是「反送中」運動之後，出現的例如執法部門的濫權問題，亦期望民主派議員提出要針對某些香港官員進行制裁。民主派的支持者對這些議員是有期望的，不希望民主派在提出制裁香港官員之時，另一方面又說要支持香港維持獨立關稅區地位之類的矛盾說法。民主派議員該如何回應支持者的要求，也是值得關注。

最後，就是北京方面如何回應華府的這一波攻勢。去年11月，香港人權與民主法案在只有一票的反對下獲得美帝眾議院通過，加上參議院以特快程序通過，而總統特朗普亦毅然簽署生效，令北京暴跳如雷，多個部委同時譴責美方。雖然外交上的言辭交鋒，可以相當尖銳，但既然法案已獲通過，而且美方的報告好大機會在4月發表，加上有建制派的議員將赴美訪問，北京方面該如何反應呢？北京將是高聲量高分貝地大罵美帝干預香港內政，還是務實地採取各種手段與美方周旋，減低報告對中美關係的影響，抑或是建制派議員暗中協調與美方討價還價呢？北京的反應，不單止牽動中美關係，也是牽動着港美關係。外交部的反應值得細心觀察。

特朗普這步棋 牽動中美關係與選情

當然，以上只是針對議員訪美的一些初步觀察。但特朗普（侵侵）高層官員的反應，卻並非只看中美關係的進展，也會藉此審視東亞的局勢、對台關係等等情况。侵侵這一步棋如何部署及出擊，既牽動中美關係，也牽動其連任選情。

作者是時事評論員