許志永——更糟的處境 更少人聲援（文：歐彪峰） (09:00)

外界一致認為，以上4位公民遭拘捕，應與此前他們在福建廈門參加的一次非正式會議有關，因為還有部分與會者也曾遭警方傳喚或短暫拘留後獲釋，以及其他與會者在察覺到當局抓捕行動可能有擴大化態勢之後，被迫選擇隱匿，主動規避可能面臨的拘捕風險。

疫情下延續極權手腕 打壓異見

而就在前不久的2月15日傍晚6點左右，廈門會議另一位參與者、法學博士許志永先生在隱居的廣州楊斌律師家中遭當局抓捕。數小時後，許志永的女友李翹楚在北京家中也疑遭當局控制，至今失聯。此時正逢蔓延全球的「武漢肺炎」疫情緊張之際，執政當局並沒有採取積極有效、透明開放的應對措施，而是延續一貫的極權統治手腕，要求把維護政治安全放在首位，不遺餘力繼續打壓和抓捕政治異議人士。

丁家喜和許志永因為堅持倡導公民權利並積極參與公民運動，2013年在北京曾先後遭當局拘捕，次年分別被判刑3年半和4年。刑滿獲釋後，他們仍然不改初衷，繼續奔走呼籲和投身公民權利運動，外界普遍認為，他們兩人的政治主張和訴求完全遵循當前現有法律體系，也符合普世價值理念，屬於溫和、理性的政治改良主義者，卻仍然難逃再次遭當局拘捕的厄運。

時移世不易，事過境未遷。將近7年時間的斗轉星移，政治形勢似乎並不是變得更好；成為二人往事的牢獄之災，社會景况好像也沒有得到改善。相反，當下政治形勢和民間社會景况，比他們第一次被拘捕時還要糟糕，這次他們將要面臨的，極有可能是難以預料刑期的再一次囚禁生涯。

猶記得2013年那個時候，丁家喜和許志永等一批優秀的公民權利運動倡導者和參與者被拘捕的消息傳出後，輿論一片嘩然，但這些被拘捕者的家屬基本很快都收到當局給出的官方文書憑據，律師也能在第一時間獲准會見並了解案情，外界各種關注和聲援行動更是此起彼伏、延綿不斷。

709大抓捕後 強化箝制與管控

可是，自2015年709大抓捕事件發生後，情况有了明顯變化，而且是朝糟糕的方向滑落。709事件中被捕者的家屬們，並未能在法定程序和時效內收到當局通告，律師亦不獲准會見和知悉案情。嚴重侵犯人權的「指定居所監視居住」行政強制措施，由此開始被廣泛加諸於政治異議行動者。

特別是近幾年來，當局不僅對公民運動參與者實施嚴厲打壓和精準抓捕，而且也進一步強化對網絡言論的箝制和管控，曾經熱極一時的微博早已成昨日黃花，如今在微博上鮮有政治異議話題的存活空間。用戶基數最多的微信，更是遭遇持續不斷的禁言和封號。即便需要翻牆突破互聯網封鎖才能使用的Twitter和facebook國際社交平台，不少使用者也被當局威脅、恐嚇，勒令不得再發布所謂的敏感言論，甚至有些使用者出於無奈和被迫而不得已刪除帳號。

民間社會輿論支持怯場

所以，此次丁家喜和許志永等公民運動倡導者被當局拘捕後，放眼互聯網中文圈，公眾參與關注的音量及聲援行動明顯迥異於以往，以丁家喜和許志永兩人已有的知名度和影響力，至少中國民間社會當前對他們的公開輿論支持確實有點怯場，可以理解這是公眾在極權統治虎視眈眈之下的謹慎心態，也應當尊重公眾的利弊權衡，但對於那些甘願以身犯險倡導和踐行公民權利的先行抗爭者，公眾有必要知道他們的存在和勇敢。

本人有幸曾與丁家喜和許志永兩位先生見過多次面，很是敬佩他們對於政治理念如同信仰般的堅持和篤定，也折服於他們的學識素養和人格魅力。他們認為中國政治體制轉型必然會在不久的將來發生，對於中國社會的美好前景抱持毋庸置疑的樂觀態度，但也強調，這個過程需要有人持之以恆去推動，並逾越各種障礙拓展公民權利空間，他們就是推動和拓展的人。

丁家喜先生給人的感覺永遠是親切和熱情，臉上那副陽光般燦爛的可掬笑容洋溢着真誠和自信，透露出內心的豁達和坦蕩，言談舉止卻又非常的謙遜。丁先生原本是航空工程師，後轉行從事商業律師，直到2013年因為倡導和推動公民運動被拘捕判刑。

許志永先生給人的感覺則更像是冷靜的思考者，樸素的外表溫文爾雅，平常不苟言笑，與人交往的時候總是很禮貌的認真傾聽，在講述自己的政治觀點時也平心靜氣，眼神卻充滿對美好未來的殷殷期盼。許先生曾在北京郵電大學執教多年，2003年當選海淀區人大代表（2006獲得連任），因參與三博士上書事件推動臭名昭著的「收容遣送制度」被廢除而走入公眾視野。其後持續組織和參與各種旨在爭取和捍衛公民權利的社會運動，直到被剝奪大學上課資格，並遭當局抓捕判刑。

獲釋持續追求公民權利

丁家喜和許志永二人期滿獲釋後，繼續積極奔走各地從事社會活動。因為當局對政治活動人士實施各種非法手段試圖限制和騷擾，他們也預估到隨時可能再次遭當局拘捕，為了聯絡和組織更多人參與公民運動，他們只能採取相對隱蔽的方式進行活動，盡量避免公開透露行蹤，使用WhatsApp、Signal、Telegram等境外加密社交軟件聯繫約見各地價值觀和政治理念趨同的人，相互學習和探討，增進了解和信任，為推動公民運動的發展和壯大做好謀劃和籌備。

這樣的行為方式當然不被獨裁、顢頇、愚蠢的極權統治當局許可和容忍，當局勢必要對丁家喜、許志永等這些優秀和勇敢的公民權利運動倡導者和行動者實施抓捕囚禁。但是，當局也清楚這樣的抓捕至少在法理層面和公共輿論上不能堂而皇之，所以在抓捕鎖定對象之前從不會有諸如通緝令之類的公開文宣，歷來都是秘密突襲抓捕。然後予以羈押刑求，卻不准許家屬和律師會見，甚至羈押處所也不告知，再蒐羅各種證據，最後對不妥協者冠以罪名判監以儆效尤，刻意製造恐怖氣氛試圖讓民間噤若寒蟬。但我堅信，當局的手段不可能永遠得逞。

未知丁家喜、許志永、張忠順、戴振亞、李英俊、李翹楚這幾位公民羈押景况如何？會否遭遇酷刑等非人道對待？誠懇希望公眾能夠給予必要關注和聲援，但願他們6位公民及所有被關押的政治異議人士早日獲得自由！

作者簡介：政治異議人士，常居湖南株洲，Twitter ID：@oubiaofeng

（原文刊於2020年3月2日明報世紀版）