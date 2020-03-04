香港財赤背後（文：陳景祥） (09:00)

行政長官和財政司長都多次公開表示過，他們不贊成派錢，但現在不光派，而且不問貧富一律派1萬元，比過去派6000元（2011年）和4000元（2018年）都要多，如果不是政治壓力，本屆政府不會如此慷慨。

大手派錢不能挽回政治劣勢

但是，大手派錢之後就可以挽回政治劣勢嗎？肯定不能。政府派錢通常被說成是收買人心，然而現在政府派錢不但收買不了人心，對改善民望也起不了什麼作用。上周六「紀念」8．31半年，街頭衝突又再出現，可見反修例風波觸發的矛盾，只是因新冠疫情暫時收斂，衝突隨時捲土重來。

除了派1萬元和多項紓解民困措施，今年預算案並沒有什麼「亮點」能引起社會討論。最值得注意的是，預算案預告香港已經步入赤字周期，預計2019/20年度赤字為378億元，明年度則為1391億元，未來5年的預測仍然是赤字。

短期赤字不足懼，尤其經濟衰退時能夠大手筆花錢的只有政府；需要留意的是，香港會否陷入結構財赤。預算案提供的數字是，2021/22年度起4個財政年度的經營帳目每年赤字約500億元，整體綜合帳赤字則介乎74億至170億元之間。

經營帳出現赤字，等於政府入不敷支，經常收入低於經常開支。至於綜合帳赤字較低，按過去經驗，主要是靠地產物業和金融市場的收入，如果政府不再搞「地產經濟」，這方面的收入大不如前，赤字也就很難消除。政府每年在預算案內都說要「尋找新的經濟增長點」，然而卻看不見什麼成績。

長期財赤將毁港根基

回歸以來香港一直深陷各種深層次矛盾，社會極不和諧、政府管治舉步維艱，但社會仍然可以保持穩定、治安和秩序運作大致正常，維持這股「底氣」的基礎，正是香港擁有一筆龐大儲備，足以在低稅制不變的條件下，仍然可以開展各項社會福利和大型基建計劃。大陸是「無糧則亂」（中共元老陳雲語），香港是「無錢則亂」，我們沒有條件長期實行赤字預算。

早前因反修例風波香港被評級機構降級，但穆迪對香港的評語是：「政府擁有強勁的財政能力，及具持續性的宏觀經濟能力，令香港能夠應付持續的政治動盪，及在衰退情况下仍能保持社會發展。」可見財政健全及雄厚儲備是香港的重要優勢，長期財赤將會摧毁香港的根基，不可等閒視之。

對未來的展望，預算案預測2021至2024年間，本地平均每年實質增長2.8%，低於過去10年2.9%的趨勢增長。林鄭月娥曾經表示，對過去增長偏低、尤其不及新加坡覺得「不甘心」，但她任內的財爺預算案預估未來幾年增長，連過去10年的幅度都不如，更遑論要超越了。

這次疫情對大陸影響比沙士大得多

說易行難，預算案內綜合了本地和外圍各項因素，得出未來幾年2.8%增長，到底準確程度有多大？外圍因素，以中國大陸對香港的影響最大，當前新冠疫情對大陸會造成什麼影響，專家依然「意見紛紜」，可以肯定的是，這次疫情比2003年沙士的影響要大得多。

中國大陸在2003年的GDP約佔全球4%，現在已達約17%，大陸傷風，全世界都會「打乞嚏」。以旅遊業為例，全球約790億美元產值的旅遊相關產業瀕臨客源中斷風險，特別是依賴大陸觀光客的亞洲和歐洲市場。自大陸禁止團體出境旅遊之後，酒店、航空、零售、賭場等，都面對停頓的困境（參考澳洲經濟學者Warwick McKibbin接受The Guardian訪問，2020年1月28日）。

旅遊以外，大陸在全球多個領域都有重要分量：2018年大陸生產的個人電腦比率佔45%，在大陸生產的智能手機比率則達到65%（台灣聯合新聞網，2月4日）；大陸也是全球新車、半導體的最大市場。

今時不同往日，中國現在是出口大國、消費大國，彭博估計大陸首季GDP增長會下跌1.5個百分點至4.5%。新冠疫情打擊大陸，也會令2020年全球經濟增長預測下調，上周華爾街股市大跌，主因是「投資情緒」受疫情困擾，而中國因素至關重要。

盡快復工 保世界工廠地位

大陸從疫情初起強調要不惜一切抗疫，到現在聲稱不能「搞過頭」，並逐步安排復工，一方面是擔心停產時間太長，會導致大批中小企和民企倒閉。另一方面，中國大陸是世界工廠，停工對全球供應鏈影響尤其嚴重。

《哈佛商業評論》2月28日刊出文章How Coronavirus Could Impact the Global Supply Chain by Mid-March，指2010年3月冰島火山爆發、2011年3月日本大地震及海嘯、2011年8月泰國水災，廠商都會增加庫存，一般需預備15至30天的供應。現在大陸春節（1月25日）開始停工，如果遲遲未復工，廠商的庫存很快就會見底，很多廠商的生產將要停工。

往美國或歐洲的船期約需30天，如果大陸仍未復工，在春節前付運的貨物在上月底到達後，供應就無以為繼；佳士拿和現代汽車都因大陸的零部件供應中斷，生產要暫停，其他行業相信也會陸續受影響。大陸趕緊復工，就是要避免企業大規模停產。

中美貿易戰打響之後，特朗普即「呼籲」生產線回流美國，這次新冠疫情的「教訓」，會否觸發全球產業鏈大規模跟中國大陸「脫鈎」？西方媒體已經大做輿論，Forbes 3月1日文章Coronavirus Could Be The End Of China As A Global Manufacturing Hub是「代表作」之一，台灣也趁機積極鼓吹「乘勢」把生產鏈引導回台。大陸要安排盡快復工，正是要千方百計避免出現全球生產鏈跟中國脫鈎、保住世界工廠的地位。

京無餘力「照」港 財爺應細算增長率

2003年沙士疫情雖然也重創大陸經濟，但當年沒有中美貿易糾紛，北京可以在疫情過後集中精力恢復經濟，也有餘力推「自由行」助香港迅速復蘇。

現在北京要應付來勢洶洶的美國，還有其他對中國不懷好意的國家「趁你病攞你命」，相信已無餘力「照顧」香港。香港未來2.8%的增長率從何而來，財爺應該仔細計算，不宜一廂情願地「樂觀」！

作者是資深傳媒人