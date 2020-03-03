疫症擴全球 傾力保醫護（文：劉進圖） (09:00)

中國要謙虛承認缺失

疫情擴散全球，必然會引起國際輿論關注，西方社會很容易出現一些針對中國、針對華人的言論，或會埋怨中國沒有及早向國際通報，沒有採取更嚴格的堵截旅客出境措施，海外定居華人和中國旅客隨時受到歧視排擠。其實，從疫症在新加坡、意大利等地迅速傳播的幾個案例來看，只要遇上沒明顯病徵的超級傳播者，病毒就能循國際商旅足迹以幾何級數地擴散，全球大流行恐怕是難以阻截的，把問題全怪到中國頭上並不恰當。但中國也要謙虛承認，在處理疫情初期確有嚴重缺失，必須盡力彌補，協助全球對抗疫情，而非推諉責任，沒確切證據便說病毒可能源於境外。

港府應伙商界 購防護衣生產線

疫症擴散全球的另一重要影響，是令全世界都出現防疫物資短缺，香港要從海外採購防護物資，變得加倍困難。特區政府已成立基金，資助本地設生產線供應口罩，但醫護人員需要的口罩規格較高，還有其他防感染衣物，以及足夠的隔離病房，單靠醫管局自行張羅，恐怕力有不逮。特區政府應聯同商界領袖，設法在內地或海外購入防護衣物生產線，優先供應香港醫護人員，同時研究在港設廠生產的可能。這項工作的難度相當大，市場前景不明朗，沒有政府介入很難成事。

市民防疫意識高 高官卻常反面示範

特區政府沒有及早封關，從源頭上堵截病毒，也沒有把口罩列為受管制物資，避免商人囤積炒賣，近日卻出來邀功，說政府抗疫以科學為證及理據為本，措施是有效的。其實，香港的確診數字低於韓國、日本和新加坡，部分是運氣使然，沒有遇上一傳數十的超級傳播者，部分是市民防疫意識高，很早便全民戴口罩、勤洗手，做足預防措施。特區政府高官卻經常做反面示範，出席記者會不戴口罩，警務處長還和一眾藝人舉行無罩飯局，如今特首出來為確診數字低領功，自然無法服眾。

假如特首要邀功，請先做好一件事，就是為醫護人員提供足夠的、專業的保護裝備，讓他們可以安心走上前線，走進最高危的傳染病房，為香港守住防疫救人的關口。我們或許無法防止疫症全球大流行，但我們應該確保香港的感染數字和死亡數字，持續低於鄰近地區，絕不能有半點鬆懈。

作者是資深傳媒人