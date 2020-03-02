盡快戰勝疫情 中國優勢還在（文：陳文玲） (09:00)

保障商流、物流、信息流、資本流暢通

一是必須保障商流、物流、信息流、資本流暢通無阻。其中，有像阿里、京東這樣的網絡銷售平台這些新商業模式，商流順暢問題不大。信息流暢通這次也起了決定性作用，尤其在維護正常的社會秩序方面發揮了關鍵的作用。每個人都有一部智能手機，都掌握信息發布平台，所以，對這場疫情，儘管待在家裏，但是和外界溝通很順暢，政令的下達也很順暢。人與人之間的交流、交往很順暢。資本流方面，現在各級政府和金融機構想了很多辦法，使資金流保持順暢。特別是使服務業和製造業恢復生產以後，能夠保證資金供應和暢通。當前最大的挑戰是物流，目前總的來說是通暢的。但是，生產秩序完全恢復以後，物流環節的保障將非常關鍵。目前，涉及老百姓生活物流問題不大，因為近日復工復產比重不到30%。如果達到百分之百以後，大量物流將圍繞進出口貿易、製造業、生產資料等需求，這時候能否保持通暢，保證各個產業的需要，保證各個行業運轉正常就非常關鍵。總之，商流、物流、信息流、資本流暢通無阻，是穩步加快恢復生產生活秩序非常重要的保障。

產業鏈、供應鏈、服務鏈不斷裂

二是製造業復工復產以後要着眼於產業鏈、供應鏈、服務鏈不斷裂。中國的製造業佔全球製造業比重接近30%，也是全世界製造業產業體系最完備的國家，全球製造業39個大類、191個中類、525個小類一應俱全，有世界上最完備的產業集群與產業體系。現在，各個國家都非常希望中國盡快復工復產，因為中國在全球產業鏈中的地位不可替代，直接影響到其他關聯國家製造業的正常運行。製造業復工復產比服務業復工復產難度更大。因為在全球產業鏈、供應鏈和服務鏈中，中國的作用最重要，比重最大，產業配套能力最強，幾天內一下子恢復不太可能。所以，製造業要着眼於優先保證在全球產業鏈、供應鏈和服務鏈中具有關鍵環節的企業，掌握關鍵或者核心零部件的企業，形成關鍵模塊生產的製造業企業，首先保障產業鏈的龍頭企業，或者關鍵企業率先復工復產。再一個就是精準施策，區別不同地方情况具體對待，像廣東、上海、浙江、山東、江蘇這些製造業比較集中的省市，又不是重點疫區，復工復產速度要更快一點。

消費、投資、進出口 「三架馬車」同時發力

三是要消費、投資、進出口「三架馬車」同時發力，努力實現中國經濟全年目標和任務。如果2月底以前有80%產能恢復，雖然今年沒有確定GDP增長具體指標，但是重要的是穩增長，穩預期，真正實現「六穩」。因此，儘管中國出現了難以預料的重大疫情，只要經濟增長跌宕起伏不大，不出現斷崖式下跌，受點影響全世界都是可以理解的，全年經濟向好穩步增長也是可以實現的。

今年經濟增長在「三架馬車」中，第一拉動力是擴大消費需求。按照習近平主席在《求是》雜誌發的文章，習主席強調要穩定消費，特別是要發掘新型消費的潛力，還要發揮5G等技術創造和實現的應用場景，還有電子商務、網絡銷售、網絡教育等等，實際上，中國消費需求會是一個比較恒定的消費需求量，不會因為疫情而大幅下降，反而會在疫情過去之後出現消費反彈。2019年中國消費量佔GDP增量比重已經達到57.8%，是「三架馬車」裏拉動力量最強的，對GDP增量貢獻佔比最大。消費中，中國的旅遊消費2019年已達約60億人次，2018年55億人次，2019年一下子就增加約5億人次。2019年全國餐飲業消費額已經接近5萬億人民幣。

中國消費潛力非常大，這也是中國最大市場紅利。當然春節、春運今年比較特殊，但是，如果2月底能夠80%的企業恢復生產，3月份基本恢復正常生活秩序，一季度戰勝疫情，中國從疫情中走出來是可能的。因此，全年的旅遊消費需求，還有餐飲需求、電影消費需求、其他商品需求，這些消費需求，包括既有的消費需求、被疫情遏抑的潛在消費需求、疫情過後出現的補償性消費需求等都會釋放出來。去年國家發了4張5G商用牌照，按照國家計劃6年到7年在中國實現5G的全覆蓋。如果5G全覆蓋，肯定中國的信息基礎設施在全世界是最領先的。而5G技術又會創造出很多新的消費需求、新的商業場景、生活應用場景，又會進一步激發消費需求。中國人均GDP已逾1萬美元，再有不到約2000美元，就可以進入到高收入國家水平。所以，人們的購買力水平在不斷提高。消費，作為「三架馬車」的增長第一動力，其增長勢頭還是非常強勁的。當前，要穩定消費、擴大消費、創造消費，使消費動力不減。

投資，必須着眼於支撐中國未來幾十年重大戰略佈局、經濟佈局和區域佈局，支持那些可以支撐中國未來幾十年持續發展的重大項目投資，包括軟基礎設施，比如5G全覆蓋投資、雲服務、大數據，這些佔據世界科技制高點的重大項目；包括為整個中國創造新的經濟增長點，帶有引擎作用的重大項目。這些投資在疫情之後還是要加大力度，使投資對經濟的拉動，在關鍵時候能夠發揮關鍵作用。

中國的進出口優勢也很明顯，貨物進出口2013年已經是世界第一位，現在中國是120多個國家和地區第一大貿易伙伴，是70多個國家的第二大貿易伙伴，這個巨大優勢仍然在。儘管美國現在對中國制裁和遏制打壓，但是中國的優勢是壓不住的。疫情是短期的，是可以戰勝的，不會因為疫情使中國失去貿易伙伴。只要能夠盡快戰勝疫情，中國在國際市場的優勢還在。消費、投資、進出口「三架馬車」同時發力，是中國完全能夠做得到的，也是能夠實現的。

作者是中國國際經濟交流中心總經濟師