增撥資源助學校重回正軌（文：劉鳴煒） (09:00)

財政司長發表新一份《財政預算案》，受惠的主要是企業和基層人士，在撐企業和利民生的前提下可以理解。然而，MWYO青年辦公室認為這忽略了同樣被新型肺炎波及的學校於復課後的需要，故此促請當局在政策和財務方面給予援助，確保學校重回正軌。
助學生對抗精神健康疫情
停課期間，學生看似可安坐家中舒服學習，但其實面對不少壓力，例如因缺乏活動空間感到納悶、與家人接觸頻密而產生摩擦、怕跟不上學習進度等。對於應屆文憑試考生來說，更要擔心拖累考試成績，以至大學錄取機會。
針對精神受困擾的學生，財政預算案建議為教育局撥出足夠資源以提供適切支援。我們期望當局盡快向學校了解學生目前的心理狀况，以及在支援上有何不足。特別是復課後教師將忙於處理補課和行政工作，無暇兼顧學生的情緒困擾，甚至一校兩社工也未必足以應付，故此當局要正視學校需要增加人手的情况。
為補課安排作好準備
復課後教師和學生面對的另一挑戰，是即使不受公開試影響的級別，為趕上課程進度，學校會在學期餘下時間、暑假甚至下學年，透過個別的「課程改革」為學生加緊操練。這涉及更多的人手和財政資源，當局可考慮向學校提供額外補助。
應屆文憑試考生受到的影響更為深遠，他們難免因未能發揮應有水平以致成績不如理想。當然大家身處同一困境，如果報考本地專上院校或大學，會因為「拉curve」而減低影響；但對於申請海外教育機構的考生來說情况並不樂觀，政府可連同原校商討如何為學子提供協助。
長遠提升電子學習效能
常言道有危便有機，這數月的停課安排，促使教師加強於網上教學，做到「My class will go on」。過往本港電子學習被批評只是將學習電子化或無紙化，而非將電子和學習有效結合起來。最近出現不少個案，無論是效果成敗以至籌劃執行過程遇到的問題，均值得學界借鑑。當局應與學校檢討並提升電子學習效能，包括將不同個案集合起來供教育工作者參考，甚至以此為契機，長遠發展有系統的電子學習模式。
有接受我們訪問的校長回應，「政府經常話推動網上學習，又如何提供支援，但民間所做的更實際和適切」。他續指，很多公司已開放網上學習平台，某些寬頻公司甚至為基層學生供應免費上網卡，可惜數量有限，也應反思長遠而言怎樣協助他們獲取網上學習教材。最近上海市組織了千多名優秀教師攝錄教學片段，除了由學校網站發放，政府也協調網上媒體平台如騰訊等開放渠道，供學生瀏覽。校長反問，本港可否透過免費電視頻道，如香港電台播放網上教學片段？惟政府部門似乎各自為政，要推行甚至貫徹網上學習，難度甚大。
協助學校和學生應對新型肺炎的「併發症」並非單是政府責任，其他持份者也擔當重要角色。舉例說，由反修例運動至今，各大青年情緒支援平台已接收並處理大量求助個案，他們能否將知識和經驗與學校分享？又例如，本地一些研發手機Apps的企業，可否透過科技協助教師識別並協助有情緒問題的學生？總的來說，各方要好好把握復課前的兩個月，共同策劃以至推動能助學生對抗「精神健康疫情」的項目。