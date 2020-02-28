一萬元的代價（文：曾志豪） (09:00)

收一萬元，卻要接受警察買6架裝甲車，擴充人手、增添更多防暴，也就是襲擊市民的裝備，這一萬元是補償經濟損失，還是貼錢的醫藥費？

過去半年經濟低迷，警察暴力絕對是主因。政府今天不單未有全面回應五大訴求，也未有成立獨立調查委員會處理警暴問題，卻在財政預算案大幅增加警察的預算撥款，真能恢復市場信心？派一萬元，能否令元朗站不要再逢21號便提早落閘？

收一萬元，處理警察投訴的「監警會」的預算撥款卻減少4.4%，監察政府特別是警隊在抗爭運動期間表現的「香港電台」只隨通脹增加相同的2.5%。警察壯大，監察的力量卻萎縮，此消彼長，民怨更深，這一萬元能咽得下滿腔苦水嗎？

如果林鄭認為「口罩如衣服」，公務員復工應該自備口罩，不靠政府提供，那麼警察是否也要一視同仁？那60多萬個口罩是否也應歸還政府？

市民對警察開支「斤斤計較」，因為政府同樣對醫護「步步進逼」。一方面預算案增醫管局撥款挽留人手，一方面卻要追究罷工醫護，甚至可能要扣薪減糧，秋後算帳。

我們要問，當日醫護罷工，為的是社會整體利益，何罪之有？為何要追究、扣薪？

警察7．21的表現等同「罷工」，遲到39分鐘至少也應視作曠工，再加上大幅減少街上巡邏次數，是否也要扣糧減薪？

有指醫護以罷工爭取的「封關」，被林鄭妖魔化為「歧視」、「被誤導的主流民意」，是「借機鬧事的激進反修例分子」；但林鄭卻用同樣的「封關」手法對付疫情遠不及內地嚴重的南韓，難道林鄭自己也是「激進反修例分子」？

收一萬元，卻要犧牲罷工醫護，更重要的是，仍然要面對不封關的無限危機，這一切，都要多謝支持度只有9%的林鄭月娥。

作者是傳媒工作者