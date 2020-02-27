一萬蚊最重要派得快（文：梁美芬） (09:00)

最受矚目的，必然是陳茂波司長順應民意，向所有年滿18歲的永久居民派發1萬元。筆者歡迎這個決定，但必須指出，這1萬元現金對很多市民而言是救命錢，政府要盡一切努力做好前期準備工作，待立法會通過預算案後全速前進，讓市民盡快收到這筆錢，絕對不能重演前年派4000元的鬧劇。筆者也勸喻反對派議員能夠像建制派一樣急市民所急，切勿與民為敵，拉布阻延預算案通過。

整體令人滿意 3點可改善

這份財政預算案整體上令人滿意，加上政府早前推出的多輪紓困措施及300億元防疫抗疫基金，已經照顧了很多行業、階層的需要。但沒有一份預算案是可以十全十美的，筆者認為至少有3點可以改善。

第一，抗疫基金和預算案始終應該惠及嚴重受疫情影響的服務業，如洗衣店、美容中心、髮型屋、教育中心、律師樓、牙醫、健身室等，其生意都大受打擊。此外，很多要交稅的個人和公司都銀根緊絀，政府應該更彈性處理分期和延遲繳稅的申請，特別是暫繳稅，所謂今年不知明年事。

第二，這份預算案有全民和針對支援基層弱勢的措施，卻缺少了對中產人士的針對性支援，薪俸稅及個人入息課稅的退稅上限，以及住宅差餉寬免上限，和去年一樣，分別維持在2萬元和每季1500元，政府應該密切留意未來一個月的疫情和經濟數據，體恤中產人士作為「夾心階層」的苦况，審慎考慮「加碼」。

第三，青衣長康邨康美樓有住戶改裝坐廁排氣管，涉導致多個住戶染病，令到很多高齡私人樓宇住戶，特別是有大量單位改裝成劏房的大廈，擔心改裝喉管會變成病毒溫牀，但又沒有足夠知識和能力去檢查和修復。筆者在審議抗疫基金時就建議過，向市建局提供20億元資助舊樓做喉管勘察維修，但今次財政預算案也未見有着墨。

坊間對預算案的即時評價不俗，筆者希望陳茂波司長能夠「踢一場好波」，審時度勢，有必要時準備「加碼」。

作者是經民聯副主席、立法會議員