香港要應對疫情 還要應對謠言（文：李梓敬） (09:00)

在如此嚴峻的關頭，我們看到絕大多數醫護人員依然不忘初心，緊守崗位為病人服務；我們也看到了社會各界群策群力，善長仁翁慷慨解囊，組成了「抗疫連線」，購買了大量口罩、潔手液及漂白水等防疫物資免費贈送予市民。我們也體會到國家對香港的充分支持，在內地疫情特別嚴峻、各項物資短缺的情况下，仍然供應了數以千萬計的口罩予香港，保障本港的日用品供應穩定，並限制內地旅客的訪港簽證，有效減低了新型冠狀病毒在香港大規模爆發的風險。

然而，在全民同心抗疫的主旋律底下，我們看到不少反對派政客始終唯恐天下不亂，肆意造謠，藉疫情抹黑中央政府、特區政府及建制派，把疫情視為撈取政治利益的工具，着實十分無恥。例如在深圳市宣布每天供應10萬個口罩予香港後，莫乃光在facebook質疑此舉是「慈善show」，又說香港要回禮10萬個口罩，可謂十分「無厘頭」。試問一下，在香港口罩短缺的時候，深圳捐贈大量口罩予香港如果是一場show，那麼反對派政團或「黃店」高調販賣口罩，甚至一晚連續轉帳多次，又是否一場更爛的show？

是時候想想如何加強打擊謠言及造謠者

此外，網上也有謠言說，在疫症面前，香港只有黃店和反對派政客派贈口罩予市民，建制派所購買的防疫物資全轉贈予內地，也是十分惡毒的造謠。說實話，難道「抗疫連線」等建制派團體所公開派贈的口罩會較反對派為少嗎？是什麼人會視而不見呢？再舉一個例子，前陣子有人在機場拍了張CSI口罩的照片，便說是會郵寄至內地，但事實上這批政府生產的口罩是供機場人員使用的！我們不禁要問，這一大批隨着疫情而製作的謠言，背後究竟是什麼人指揮的？又有什麼政治目的？至於早前有報道指出中央早收到了疫情報告，只是不想破壞節慶氣氛而低調處理，筆者認為，這類沒有準確來源的所謂「消息」，媒體朋友還是應該盡量避免報道，以免淪為造謠者的幫兇。

經過了「反修例運動」及新型肺炎疫情，市民大眾其實已認識到假新聞、假消息的危害，謠言可謂禁之不絕，對公共安全與秩序帶來嚴重的惡劣影響。也許，大家是時候想想，有什麼方法，可以對謠言及造謠者加強打擊了。

作者是香港青年時事評論員協會副主席