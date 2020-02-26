借今日香港之勢 觀他日之北上廣——疫情輿論戰側記（文：李彥廷） (09:00)

香港之「亂」 大陸絕不希望發生

回歸之後，香港之亂溯其根源，肇始於董特首時期的教育政策，醞釀於曾特首時期，並在2014年、2019年集中爆發。站在部分港青的角度，或許歷次遊行示威並不能稱之為「亂」，而應當稱之為聲張自由之「戰」。但不可否認的事實是，大陸從始至終，從廟堂到江湖，關於香港歷次運動的所思所想，絕大多數人無不以「亂」稱之。一言以蔽之，當下香港本土所發生的各類醫護罷工、仇警運動等，都是大陸絕對不希望發生的，也是於社會發展無意義的。

此次疫情自去年12月份開始見諸報章，到今年1月集中爆發，至今已經持續約兩個月。在這兩個月中，以輿論鬥爭作為切入點，切片式觀察疫情整體，讀者會發現全球輿論有極為明顯的兩極分化，和不可調和的大國利益角逐。西方輿論自始至終佔據主導，從論文發表與資訊披露、武漢病毒所老少配八卦，到美國轉運物資、日本傾國相助等一系列內外輿論事件可看出，西方媒體與大陸正迅速崛起的5億中產有許多理念耦合之處，而大陸媒體則頗為吃力和機械的回應着，亂罵之聲不絕於耳。

大陸要着手處理化解內部矛盾

事實上，筆者早在去年12月初就正式刊文指出：香港如今的局面是統戰不統、教育不教、精英不精的結果。根據官方披露的人口結構，香港目前集中居住着程度極高的一批中產市民。這批市民橫跨青年與中年，正是社會最活躍的人群。他們伴隨經濟發展，通過奮鬥獲得了親近金融資本、靠近英美社會的各階層的歷史機遇。在他們的受教育階段，西方理念深入人心，成為了無法質疑的普世價值、普遍律令。相對勢弱的，則是本土的文化塑造，和實證考察精神的委靡。

反觀內地一線城市，正是中產集中居住的地方。大陸的中產階層在父輩蔭庇下的平穩環境中逐漸成長，年齡階層同樣橫跨中青年兩代。他們的成長過程是大陸「第二次浪潮」、產業資本階段，自然接受着西方理念的普遍洗禮。尤其是大學課本，主要社會科學學科教材都一應以英美為正宗，鮮少有來自本土的突破。在這樣的教育背景，與長達數十年較為單薄的國際形勢推動下，大量中產在成長時期就形成了對英美話語權難以克服的心理窠臼。其中，最為典型的當屬處處詬病內政，時時偏袒英美言論的各類網絡「公知」、「大V」們。

借勢香港的昨天與今天，恐怕大陸最要着手處理的是化解內部矛盾，處理中產階層與官方的關係。否則，當一批缺乏文化自信的人逐漸成熟成為社會中堅階層時，前蘇聯在約1990年代所遭遇困局就有可能發生。各類街頭運動、街頭演說政治就可能冒出。

一種中產階層心理：舶來品總歸是好的

此次疫情是一次罕有的社會自我檢視機會。我們觀察到，在人們身上潛在大量的極易憤怒的觸點。這些憤怒觸點一旦爆發，人們往往會在毫無實證的基礎上，集體向官媒發泄，動輒千萬人計。日本人引用「山川異域，風月同天」就引爆了人們對官媒缺乏文化的猛批；救治患者稍許遺漏就遭到極為嚴厲的輿論攻擊；李文亮醫生的逝去就引發了許多人希望引入吹哨人制度，擴大其適用範圍……

如果說詩句一事只是關乎普通大眾的一面，那麼一味鼓吹引入吹哨人制度，甚至要求擴大其適用範圍，則無疑需要有較好的教育背景才能理解。這屬於典型的中產之聲。

一項制度安排有其特定的適用條件。吹哨人制度是一項源自美國19世紀的制度安排，旨在鼓勵組織內部知情人士爆料，揭發問題、吹響哨聲，從而降低監管成本，懲戒違法。殊不知，這種制度安排看似合理，但事實上無異於以立法形式鼓勵告密。事實上，上海早在2014年就對部分食品跨國龍頭企業進行食品違法監督時，部分參考了此項制度的立意精神。

需要特別澄清的是，筆者在此並非討論這項制度的引入與擴大與否問題，而是希望藉此昭示一種中產階層心理：舶來品總歸是好的，自家的總歸是不好的。魯迅先生在〈拿來主義〉一文中這樣寫道：「我們被『送來』的東西嚇怕了。先有英國的鴉片，德國的廢槍炮，後有法國的香粉，美國的電影，日本的印着『完全國貨』的各種小東西。於是連清醒的青年們，也對於洋貨發生了恐怖。其實，這正是因為那是『送來』的，而不是『拿來』的緣故。」

解圍紓困 學會和中產階層對話

中產階層的發展是大陸社會進步的客觀現象，符合客觀規律。中產階層熟悉並欣賞西方話語也已是事實。中產階層盤踞在各大城市中，掌握通訊媒介，把握社會的輿論風向。學會和他們對話，對於一個內外壓力同期俱在的社會而言是必要的。

中國自有歷史以來，從未有如此龐大的中產階層出現。這是超越歷史認知的一次挑戰。為了避免社會發生今天香港面臨的全面社會矛盾，各大城市應該盡早探索出路。否則，今日之香港，大約就是明日的北上廣；今日的街頭混戰、社會亂象就有可能發生。青年們的進步不總是單純意味着前途的光明。有時候，前途的光明，常常意味着道路的曲折。

作者是領導力與數位普惠金融研究顧問