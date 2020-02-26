習近平與「現代7000人大會」（文：呂秉權） (09:00)

17萬幹部視像會議 講話側重經濟

為此，習近平2月23日開了可能是人類史上最大規模、達17萬名黨政幹部的視像會議，發表了萬言講話。習近平談當前重點工作時，疫情談7點（約2200多字），經濟講8點（約2600多字）；談工作目標方面，疫情目標：「打贏疫情防控阻擊戰的總目標」談了1次，經濟目標則強調了3次（「關係到實現全年經濟社會發展目標任務」、「就能夠實現今年經濟社會發展目標任務」、「也一定能夠保持我國經濟社會良好發展勢頭，實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的目標任務」），自命對疫情「親自指揮，親自部署」的習近平，側重恢復經濟、復產復工，可想而知。

是次會議名為「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，與會者涵蓋全國17萬名縣級以上官員，中央、部委、省、市、縣、團級以上的解放軍和武警部隊，他們全程參與，聽取習近平發表「重要講話」。

《人民日報》微信公號「俠客島」分析指，會議如此大規模說明了3點，「一是會議內容非常重要，二是會議內容非常緊急，三是會議內容不再以文件傳達的方式層層轉發，以減少中間層級的信息消減和曲解。習近平總書記在北京講話，所有分會場直接聽原聲、見真人」。

習近平在大年初一起、疫情還相當緊張時，已密集開了4次中共最高層會議（3次中央政治局常委會議、1次中央政治局會議），專題研究疫情防控和復工復產。昨日（2月25日），習近平對全國春季農業生產工作，作出重要指示，要求農業為經濟打好底子，強調「越是面對風險挑戰，越要穩住農業」，「各級黨委要把『三農』工作擺到重中之重的位置，統籌抓好決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務，把農業基礎打得更牢，把『三農』領域短板補得更實，為打贏疫情防控阻擊戰、實現全年經濟社會發展目標任務提供有力支撐」。

當年要地方「跑數」 為中央輸血

習近平這次17萬人大會，與1962年大躍進、「大饑荒」後，號稱「空前絕後」的7000人大會（擴大的中央工作會議），有些相似之處。

當年，中國經濟瀕臨崩潰，生產荒廢，大饑荒死了三四千萬人（約佔人口6%），全國糧食不足，北京糧食庫存只有7天、天津10天、上海糧儲快要見底（王兵，〈從「兩乾一稀」「白天出氣」看七千人大會召開的兩大原因〉，2017）。1961年，各地只能完成中央「糧食徵購」目標的約20%，即中央亦嚴重缺糧。

為此，國家幾乎耗盡手中外匯，動用了3.5億美元來向國際和資本主義國家購買糧食，令中國不僅由糧食出口國變成糧食進口國，亦影響中國的經濟發展，因外匯用來買了吃的，就不夠錢買生產設備、有色金屬、橡膠原料和化肥等生產物資了（張素華，《變局：七千人大會始末》，2006）。

當時負責籌備7000人大會的鄧小平在事前一個糧食徵購的會議上說，如果30天都抓不到糧食指標的話，那就嗚呼哀哉了。時任總理周恩來，曾就徵糧向江西省委負責人進酒「自隊」，表示「我們喝一杯，江西就向國家多支援一億斤的糧食」。

受人禍蹂躪，地方潰不成軍，中央當年看見地方垂死，但自己才是大得不能倒，於是號召7000名縣級以上幹部，到北京開會28日，還讓你「白天出氣，晚上看戲」，可批評中央，又有得吃喝，但其中一個最重要條件就是要地方「跑數」，為中央輸血，希望在逆境下，地方上繳所得，支援中央，猶如「乞兒兜裏拿飯吃」。

習看到的經濟內參 肯定觸目驚心

時移世易，當然中國今時今日富有了，吃飽了，不能與1962年大饑荒後的中國同日而語。不過，近期中國有不少國企無力還債；國企銀行都不保，要被接管；地方國投公司債券到期連利息都付不起，逼投資者接受三折贖回；民企收歸國有；外匯要大量買美國貨、醫療物資等，加上疫情的打擊，中國經濟不容樂觀。

習近平心急如焚是急得有道理的，因為他看到的經濟內參，肯定比我們看到的觸目驚心。

作者是浸會大學新聞系高級講師